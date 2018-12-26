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В чем риск украинской автокефалии
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Газета
В чем риск украинской автокефалии
Газета № 229 (2953) (2612) Политика, 09:55
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Николай Воробьев В чем риск украинской автокефалии
Независимо от того, каким образом будет оформлена автокефальная православная церковь Украины, сам факт ее создания может активизировать спящие конфликты внутри украинского общества

​Проведение 15 декабря в Киеве объединительного собора и создание поместной Православной церкви Украины (ПЦУ) не только войдет в историю мирового православия, но и существенно повлияет на политические процессы в 2019 году.

Не секрет, что для Петра Порошенко создание ПЦУ может стать своего рода джокером, подготовленным к мартовским президентским выборам. Сразу же после объявления о создании ПЦУ и выборов митрополита Епифания Порошенко вместе с ним отправился во всеукраинский тур по храмам и церквям с призывами к верующим переходить во вновь созданную религиозную структуру. Предоставление томоса от Константинополя, запланированное на 6 января, ознаменует триумф президента в деле объединения украинского православия и освобождения от влияния России. Но на фоне всеобщей эйфории вокруг автокефалии перед Украиной встают серьезные вызовы, грозящие непредсказуемыми последствиями.

Исторические параллели

Вспомним историю. Как известно, Киевская митрополия перешла в состав Московского патриархата в 1686 году в результате политического решения Константинопольского и Московского патриархатов. За 30 лет до тех событий, в 1654 году, состоялась Переяславская рада, по итогам которой территории Украины под властью Богдана Хмельницкого перешли под протекторат Русского царства. Помимо политических причин желание казацкой старшины примкнуть к Москве во многом диктовалось и религиозными соображениями, так как основные противники — Речь Посполитая и Османская империя вместе с Крымским ханством — серьезно притесняли православие, навязывая католицизм, униатство и ислам. В такой ситуации Хмельницкому был очень нужен покровитель, в качестве которого тогда рассматривалась Москва.

Впрочем, несмотря на паритетные условия переяславских соглашений, отношения Москвы и гетмана постепенно начали накаляться, поскольку Москва активно вела переговоры с его противниками, например подписывала перемирия с Речью Посполитой без согласования с Запорожским казачеством и отдельными старшинами.

В ответ на это казацкая старшина начала свою игру. Уже в сентябре 1658 года гетман Правобережной Украины и бывший сторонник Хмельницкого Иван Выговский подписал Гадячский договор, по которому он согласовывал с Польшей, а также частично с Крымским ханством меры противодействия своим промосковским оппонентам на Левобережной Украине. И, несмотря на то что восстание последних было подавлено, в историю данный период вошел под названием «Руина», поскольку на протяжении почти 30 лет на тогдашней территории Украины фактически продолжалась гражданская война с активным вовлечением внешних игроков. Именно присоединение Киевской митрополии к Московскому патриархату в 1686 году ознаменовало конец междоусобиц на украинских землях.

Спустя 250 лет история снова повторилась. На сей раз ее спровоцировала Февральская революция. Период 1917–1922 годов был гражданской войной внутри не только бывшей Российской империи, но и внутри самой Украины как молодого государства.

В этот период не было единения даже в стане «самостийникив» — Центральной рады во главе с Михаилом Грушевским, затем Директории гетмана Скоропадского и других групп, которые не могли прийти к общему мнению по поводу будущего Украины, ее социально-политического устройства, а главное — отношений с Россией. Украинцы воевали в составе армии Центральной рады, петлюровцев, махновцев, Сечевых стрельцов, белогвардейцев и даже большевиков (разве удалось бы их армии организовать успешное наступление и взятие Киева в 1918 году без лояльности и активного участия местного населения?). Конечно, здесь стоит отдать должное большевистскому руководству, успешно сталкивавшему лбами разные силы, что в итоге и закончилось провозглашением УССР.

Период Второй мировой также не стал исключением. Не только этнические украинцы воевали за интересы различных внешних игроков, но и в стане самих националистов имели место весьма серьезные конфликты. Примером может быть раскол Организации украинских националистов на мельниковцев и бандеровцев, что нередко приводило к открытому кровопролитию между, казалось бы, идейными союзниками.

Размораживание конфликтов

Примеров гражданских конфликтов внутри Украины, в которых принимали активное участие этнические украинцы и их союзники, можно отыскать массу — от времен междоусобиц Киевской Руси и до новейшей истории.

Самым консолидирующим эпизодом в истории Украины можно считать референдум от 1 декабря 1991 года, когда за поддержку Акта независимости страны отдали свои голоса более 90% граждан. Однако в то время никто не задавал людям другие, более частные вопросы — например, о вступлении Украины в НАТО, о дружбе с Россией, о государственном устройстве и т.д. Можно смело предположить, что единства в ответах не было бы, что еще раз доказывает потенциал разногласий внутри украинского общества по ключевым вопросам — разногласий, которые существуют и сегодня в виде отношения к конфликту в Донбассе и его виновникам, поддержки либо неприятия проевропейского вектора, теме децентрализации, земли, вопросам языка, истории и, наконец, религии.

Согласно недавним соцопросам, почти 54% опрошенных положительно относятся к предоставлению автокефалии украинской церкви, в то время как около 20% выступили против такой инициативы. Вполне логично, что в основном сторонники независимой церкви в составе Московского патриархата проживают в русскоязычных южных и восточных областях Украины. Вне зависимости от того, каким образом будет оформлена ПЦУ, сам факт ее создания может пробудить «спящие» конфликты внутри украинского общества. В первую очередь это касается экономических вопросов, а также церковной собственности Московской патриархии, которая должна будет перейти во владение новой структуры под эгидой Константинополя. Насколько мирным будет передел и способны ли правоохранительные органы обеспечить порядок, особенно в тех регионах, где население более лояльно к Московской патриархии?

Даже закон о переименовании УПЦ МП в Российскую православную церковь в Украине поддержала только половина депутатов из 240, что также говорит об отсутствии единства среди политических элит.

И если разногласия во взглядах на исторические сюжеты еще можно как-то замять и даже не замечать, то религиозный нерв является крайне чувствительным в украинском обществе, особенно в наши дни. И речь идет не столько о пастве того или иного патриархата, сколько о мировоззрении украинцев в целом, что и отражается в религиозных предпочтениях, отношении к внешним игрокам и прочих спорных моментах.

Спустя пять лет после Евромайдана украинцы по-прежнему продолжают жить в разных цивилизационных кластерах, амплитуда которых колеблется от back to the USSR до вступления в Евросоюз и НАТО. При этом религиозная тематика вкупе с политическим давлением на церковь будут еще больше подогревать эмоции с обеих сторон по мере приближения выборов.

Естественно, создание ПЦУ можно считать цивилизационным отрывом от «русского мира». С другой стороны, учитывая экономические трудности, большое число участников военных действий и нелегального оружия на руках, полярность мышления, есть опасения, что замороженный конфликт вполне может перерасти в горячую фазу. Как это было и раньше, внешние игроки также не будут сидеть сложа руки. Поэтому сегодня хочется пожелать, чтобы украинцы не забывали свою историю, включая многолетний период «Руины».

Об авторах
Николай Воробьев украинский журналист, приглашенный исследователь Университета Джонса Хопкинса, США
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , Украина , Украинская церковь , Петр Порошенко
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