Вся надежда на новеньких

Проведенные для Кремля опросы показали снижение популярности трети губернаторов

Рейтинг более чем 30 губернаторов снизился за полгода, рассказали источники РБК. Среди лидеров падения — главы Ингушетии, Севастополя и Крыма. Лидеры роста — в основном недавно избранные губернаторы

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров (слева) и губернатор Челябинской области Борис Дубровский (справа) (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Лидеры и аутсайдеры

Опросы проводились в российских регионах в конце октября — начале ноября, рассказали РБК два близких к Кремлю источника. В числе прочего в них содержится динамика оценки деятельности губернаторов за полгода — с апреля по октябрь.​

В десятку губернаторов-лидеров, работу которых за полгода граждане стали оценивать выше, вошли следующие главы регионов: Станислав Воскресенский (Ивановская область), Андрей Травников (Новосибирская область), Сергей Левченко (Иркутская область), Мурат Кумпилов (Адыгея), Михаил Ведерников (Псковская область), Андрей Клычков (Орловская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Сергей Собянин (Москва), Александр Богомаз (Брянская область) и Александр Бурков (Омская область).

Больше половины из них новички, впервые избравшиеся в нынешнем году.

В десятке аутсайдеров, у которых за полгода зафиксировано наибольшее падение показателей, оказались Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия), Дмитрий Овсянников (Севастополь), Вячеслав Битаров (Северная Осетия), Сергей Аксенов (Крым), Сергей Морозов (Ульяновская область), Дмитрий Миронов (Ярославская область), Владимир Илюхин (Камчатский край), Юрий Берг (Оренбургская область), Игорь Орлов (Архангельская область) и Алексей Орлов (Калмыкия).

Подобные опросы проводятся регулярно, объясняют собеседники РБК. У нескольких губернаторов негативные оценки деятельности превышают позитивные в течение года и более. В их числе Алексей Орлов (Калмыкия), Марина Ковтун (Мурманская область), ​Сергей Гапликов (Коми), Александр Левинталь (Еврейская автономная область) и Борис Дубровский (Челябинская область).

У Ковтун, Орлова и Дубровского полномочия истекают в следующем году. Источники, близкие к Кремлю, ранее говорили РБК, что федеральный центр начал искать замену губернатору Мурманской области; в зоне риска находится и глава Челябинской области.​

Динамика рейтингов, безусловно, важна, данными рейтингов федеральный центр руководствуется при принятии решений в отношении губернаторов, но есть и другие важные для Кремля критерии, говорит политтехнолог Григорий Казанков. Во-первых, важно, насколько успешно работает тот или иной глава региона с точки зрения социально-экономических показателей: роста экономики, инвестиций, повышения или снижения зарплат. Еще один важный фактор — внутриэлитные отношения, самочувствие бизнеса, перечисляет эксперт. Важно и то, что думают о проблемах региона и как относятся к губернатору люди — для этого проводятся качественные исследования, резюмирует Казанков.

Если у того или иного губернатора негативные оценки стабильно превышают позитивные, то это как минимум повод задуматься о происходящем в регионе, констатирует эксперт.​

Губернаторы с наиболее высокими показателями роста оценки деятельности с апреля по октябрь 2018 года, п.п. Станислав Воскресенский (Ивановская область) +27 Андрей Травников (Новосибирская область) +24 Сергей Левченко (Иркутская область) +17 Мурат Кумпилов (Адыгея) +17 Михаил Ведерников (Псковская область) +14 Андрей Клычков (Орловская область) +13 Глеб Никитин (Нижегородская область) +12 Сергей Собянин (Москва) +7 Александр Богомаз (Брянская область) +6 Александр Бурков (Омская область) +6 Губернаторы с наиболее высокими показателями падения оценки деятельности с апреля по октябрь 2018 года, п.п. Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия) -68 Дмитрий Овсянников (Севастополь) -45 Вячеслав Битаров (Северная Осетия) -34 Сергей Аксенов (Крым) -31 Сергей Морозов (Ульяновская область) -30 Дмитрий Миронов (Ярославская область) -29 Владимир Илюхин (Камчатский край) -28 Юрий Берг (Оренбургская область) -28 Игорь Орлов (Архангельская область) -25 Алексей Орлов (Калмыкия) -23

Влияние пенсионной реформы и мусорных проблем

Падение рейтинга главы Ингушетии связано исключительно с принятием закона, который устанавливает административную границу республики с Чечней, рассказывает один из источников РБК, знакомый с данными соцопроса. Снижение было зафиксировано в октябре, когда был подписан закон.

На рейтинги практически всех остальных губернаторов-аутсайдеров повлияла пенсионная реформа в совокупности с проблемами регионов, говорят оба знакомых с содержанием исследования собеседника РБК. Исключением стал только глава Иркутской области коммунист Сергей Левченко — он критиковал реформу, и его поддержка гражданами выросла на 17%.

Уровень оценки работы севастопольского губернатора Овсянникова за полгода упал на 45%, говорят близкие к Кремлю источники РБК. В качестве одной из основных причин собеседники, ссылаясь на выводы соцопроса, называют конфликт главы региона с группой депутатов Заксобрания во главе с экс-спикером Алексеем Чалым. Несмотря на особое внимание к Севастополю со стороны руководства страны, «конфликт обостряется», при этом его инициатором является правительство Севастополя и губернатор, пересказывают выводы исследования близкие к Кремлю источники. Участие главы региона в таких конфликтах граждане оценивают негативно, резюмирует один из них.

Дмитрий Овсянников (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

На рейтинг главы Крыма Сергея Аксенова (падение на 31% по сравнению с апрелем) негативное воздействие оказали «кадровая чехарда в органах власти республики, высокий уровень коррупции, а также несвоевременная реакция руководства региона на выброс химических веществ на заводе «Крымский титан» (город Армянск). Власти Крыма около недели фактически не предпринимали никаких действий, что породило панику и слухи среди жителей Армянска, пересказывает выводы социсследования один из собеседников РБК.

На рейтинге глав Ярославской и Архангельской областей Дмитрия Миронова (падение на 29%) и Игоря Орлова (падение на 25%) негативно сказались планы регионов по утилизации московского мусора. Обоих губернаторов критиковали за это в оппозиционных СМИ и соцсетях, кроме того, проблемы, связанные с завозом мусора, привели к росту протестной активности как в Ярославской, так и в Архангельской областях, отмечают источники РБК. Обоих губернаторов критиковали за это в оппозиционных СМИ и соцсетях. Кроме того, проблемы, связанные с завозом мусора, привели к росту протестной активности как в Ярославской, так и в Архангельской областях, отмечают источники РБК.