Подарок с процентом

Россияне стали чаще брать микрозаймы на Новый год

Традиционный декабрьский рост спроса на микрозаймы для покупки новогодних подарков в этом году превзошел показатель 2017-го. Активнее всего покупатели берут займы на популярные гаджеты

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Праздник в долг

Количество микрокредитов, взятых россиянами на подарки к Новому году, в декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017-го оказалось в два раза большим, подсчитали в SmartCredit (ООО «МФК «Смартмани.ру», по собственным данным — у компании более 1 млн клиентов). Рост микрокредитования зафиксирован более чем в 80 регионах, больше всего займов помимо Москвы и Санкт-Петербурга берут в Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре. ​По данным МФО, чаще других (44,6%) заемные средства на подарки используют люди в возрасте до 30 лет. ​

Рост числа займов подтвердили и другие микрофинансовые организации. Директор по маркетингу «МигКредита» Надежда Денисова отметила, что спрос на микрозаймы в декабре традиционно растет на 20–25% по сравнению с ноябрем. Но в этом году спрос еще на 15% выше, чем можно было ожидать. По словам Денисовой, средний размер новогоднего займа составляет 45 тыс. руб. По данным Юрия Провкина, гендиректора группы компаний Eqvanta (в состав входят МФК «Быстроденьги», МФК «Турбозайм» и др.), в декабре 2018-го количество онлайн-заявок по сравнению с ноябрем возросло на 40%. При этом выдачи растут меньшими темпами: прирост по займам, выданным новым клиентам, составил 6% по сравнению с ноябрем, уточнил он.

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков отметил, что на протяжении последних трех лет доля декабрьских выдач в структуре годовых выдач кредитов на покупку потребительских товаров растет и с большой долей вероятности в 2018-м эта тенденция сохранится. Максимальная доля кредитов в декабре выдается на сумму от 30 тыс. до 100 тыс. руб. Например, в декабре 2017 года было выдано 13,16% от общего количества кредитов в этом диапазоне за год, рассказал он.

Техника — двигатель кредита

Согласно ежегодному опросу Deloitte о потребительских расходах на Новый год и Рождество, из всего «новогоднего бюджета» (в 2018-м эта сумма составляет 16,9 тыс. руб.) на подарки планируется направить 42%. ​В топ-5 самых желанных подарков россиян входят денежные средства, путешествия, смартфон/сотовый телефон, ноутбук/настольный компьютер и парфюмерия/косметика.

Традиционно россияне покупают новогодние подарки во второй половине декабря. Но в 2018 году доля россиян, желающих приобрести новогодние подарки до 15 декабря, по сравнению с предыдущим годом возросла с 29 до 32%. Именно продавцы гаджетов и техники, опрошенные РБК, уже зафиксировали рост числа кредитных покупок в предновогодний месяц. По словам директора бизнес-направления «Продукт» онлайн-гипермаркета «Юлмарт» Олега Пчельникова, в этом году количество сделок по кредитам в первой половине декабря возросло на 13% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как в декабре 2017 года рост за аналогичный период составил всего 4%. Чаще всего покупатели приобретают в кредит телевизоры и стиральные машины. Наиболее востребованы, по его словам, покупки по картам рассрочек «Халва» и «Совесть» — более 70% от всего кредитного оборота. Как уточнил руководитель проекта «Совесть» Олег Ряженов-Симс, количество транзакций по картам «Совесть» в декабре этого года действительно возросло в десять раз по сравнению с декабрем прошлого года.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В розничной сети МТС покупатели могут оформить только рассрочку. По словам представителя компании Алексея Меркутова, штучные продажи смартфонов в беспроцентную рассрочку в декабре 2018 года увеличились на 30% по сравнению с декабрем 2017-го.

По словам Давида Борзилова, вице-президента по продажам объединенной компании «Связной» и «Евросеть», за первые три недели декабря спрос на рассрочку возрос на 35% год к году. Чаще всего клиенты оформляют в рассрочку игровые приставки, смартфоны, фотоаппараты и ноутбуки, рассказал он.

Рынок микрозаймов сейчас также стимулирует и повышение НДС до 20%, которое произойдет с 1 января 2019 года. «Вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что вслед за ростом НДС в 2019 году вырастут и цены на потребительские товары», — отметила Денисова. По ее словам, для многих людей это сигнал к покупке тех товаров, которые они давно планировали приобрести.

Получить кредит стало проще

На рост кредитования, как отметили опрошенные РБК эксперты, также повлияло упрощение процедуры получения займов в магазинах. Как отметил представитель «М.Видео — Эльдорадо», ​на рост кредитования помимо экономических факторов большое влияние оказывают технологии — скорость оформления, возможность подать анкету в несколько банков. «Сейчас драйвером выступает​ онлайн-кредитование за счет удобства сервиса и скорости — например, получить одобрение при покупке на сайте «М.Видео» можно за считаные секунды, заполнив короткую анкету из шести—восьми полей, все документы, как и саму покупку, привезет курьер или можно забрать самому из удобного магазина», — отметил собеседник РБК.

Технологичность как основной фактор роста кредитования отметили и сами МФО. По словам Надежды Денисовой, финансовые «онлайн-сервисы очень удачно накладываются на рост интернет-торговли», которую обеспечивают, в частности, такие гиганты, как Wildberries и AliExpress. «Например, количество заказов Wildberries (сотрудничает c «МигКредитом») по итогам 2018 года увеличится вдвое — до 80 млн», — рассказала она.