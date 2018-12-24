ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 69,08 67,81 EUR Нал. 78,70 77,38 USD Бирж. 68,84 +0,55 EUR Бирж. 78,23 -0,10 USD ЦБ. 68,01 +0,64 EUR ЦБ. 77,97 +1,03 EUR/USD 1,14 -0,01 BTC/USD Бирж. 4324,90 +179,50 IMOEX 2347,17 -0,24% RTSI 1077,17 -0,58% Brent 53,80 -3,64% DJIA 22445,37 -1,81% Nasdaq 6333,00 -2,99%
28 миллиардов на химию
Лента новостей
Мантуров заявил о присоединении к Ростеху холдинга Росхимзащита 09:36, Политика Мантуров заявил о снижении доли некачественного бензина на заправках 09:21, Бизнес Гениальное поколение: истории детей, которые стали изобретателями 09:15, РБК и Lenovo Роскомнадзор опроверг планы потратить 20 млрд руб. на блокировку Telegram 09:06, Технологии и медиа Мантуров рассказал об отказе от доллара в контрактах на поставки С-400 08:47, Политика Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 08:40, РБК и FW Raiffeisen «Газпром» за три года сократил 1,5 тыс. проектировщиков в целях экономии 08:30, Бизнес Три человека пострадали при сходе с рельсов электрички на Кубани 08:30, Общество Ценам на сталь и уголь предсказали падение: можно ли на этом заработать 08:27, Quote Иркутская полиция изъяла более 100 тыс. литров поддельного алкоголя 08:10, Общество В ПСБ и Новикомбанк передадут контракты и оборонные кредиты на ₽1,5 трлн 08:00, Политика «Токсичная» атмосфера в компании: кто виноват и как все исправить 07:45, РБК и Volkswagen Самолет экстренно вернулся в Новосибирск из-за сигнала о неубранном шасси 07:39, Общество Определились претенденты на покупку активов «Крымтелекома» за ₽1 млрд 07:31, Бизнес Платежная ассоциация предложила упорядочить оборот подарочных карт 07:21, Финансы За что платят пассажиры бизнес-класса и владельцы частных самолетов 07:00, РБК и Volvo Cars Мантуров заявил о планах «Ростеха» «рано или поздно» продать ОАК 07:00, Бизнес Мантуров — РБК: «Нас с Чемезовым тандем вполне устраивает» 07:00, Интервью Россияне назвали важнейшие события 2018 года 07:00, Политика Ракету «Союз-2» установили на стартовой площадке космодрома Восточный 06:46, Технологии и медиа Число жертв цунами в Индонезии превысило 280 05:50, Общество СМИ узнали о просьбе сына Каддафи Москве помочь ему как будущему лидеру 05:39, Политика Близ Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4 05:06, Общество В Огайо неизвестный на машине протаранил церковь 04:10, Общество Мэй в рождественском обращении поблагодарила армию «за защиту от России» 03:54, Политика Уходящий глава Пентагона подписал приказ о выводе войск США из Сирии 03:22, Политика СМИ сообщили о госпитализации актера Сергея Юрского 02:56, Общество Израильские военные обстреляли вооруженных людей на границе с Сирией 02:32, Политика
Газета
28 миллиардов на химию
Газета № 227 (2951) (2412) Финансы, 21 дек, 18:39
0
28 миллиардов на химию
Названы первые сделки фабрики проектного финансирования ВЭБа
ВЭБ определился с первыми проектами для фабрики проектного финансирования, через которую намечено инвестировать до ₽1 трлн. Выбранные проекты подходят ВЭБу по двум признакам — поддержка моногородов и развитие несырьевого сектора
Игорь Шувалов  (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Наблюдательный совет Госкорпорации «ВЭБ.РФ», в который входят члены правительства и руководство госкорпорации, одобрил две первые сделки для фабрики проектного финансирования. Об этом журналистам после заседания набсовета рассказал глава ВЭБа Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК. Одновременно набсовет рассмотрел новую бизнес-модель госкорпорации до 2024 года, которая подразумевает отсутствие конкуренции с коммерческими банками, а также использование различных инструментов (гарантии, кредиты, участие в капитале) при реализации проектов.

«Набсовет ВЭБа сегодня запускает фабрику двумя этими крупными серьезными инвестициями», — сказал Шувалов. Речь идет о проектах «Куйбышевазот» и «Щекиноазот», финансовым партнером ВЭБа по участию в них станет Газпромбанк. Как сообщили РБК в ВЭБе, объем вложени​й составит 28,3 млрд руб.

Первый проект подразумевает строительство установки по производству серной кислоты и олеума на производственной площадке компании «Куйбышевазот» в Тольятти. Установка обойдется в 6,3 млрд руб., участие ВЭБа оценивается в 3,8 млрд руб.

Второй проект — строительство третьей очереди производства метанола на базе «Щекиноазот» в Тульской области. Инициатором проекта является само предприятие. Он оценивается в 22 млрд руб. «ВЭБ.РФ готов проинвестировать 4,5 млрд руб. Говорить о деталях сделки пока преждевременно», — сообщили в госкорпорации.

«В целом сейчас в бизнес-блоке существуют пять-семь крупных проектов, которые мы обсуждаем с Газпромбанком и ВТБ», — рассказал Шувалов о дальнейших планах госкорпорации. Новые проекты, по его словам, относятся к газохимии и лесопромышленному комплексу.

Представитель Газпромбанка Антон Трифонов сказал РБК: »​Мы подтвержда​ем активное участие в фабрике проектного финансирования. На текущий момент в проработке находится целый ряд как двусторонних, так и многосторонних проектов с участием Газпромбанка».

Полтора года до реализации

О планах создать механизм проектного финансирования президент Владимир Путин впервые заговорил на Петербургском экономическом форуме полтора года назад — в июне 2017 года. «Нужно поставить на прочную системную основу механизм проектного финансирования, минимизировать риски для инвесторов на всех стадиях — от подготовки проектов до их реализации», — рассказывал президент. В ноябре 2017 года для проектного финансирования Министерством экономического развития были разработаны правила предоставления инвестиционных кредитов. Фабрика была придумана именно в Минэкономики, рассказал Шувалов.

По озвученным ранее оценкам ВЭБа, в первые годы после запуска фабрики объем финансирования проектов превысит 1 трлн руб.

ВЭБ выступает оператором фабрики и организатором синдицированных кредитов для выбранных проектов. На финансирование могут рассчитывать проекты объемом от 3 млрд руб. и окупаемостью до 20 лет, которые реализуются на территории России в отраслях, соответствующих стратегии ВЭБа.​ Синдицированное финансирование не должно превышать 80% от стоимости проекта, 20% должна составлять доля участия акционера.

Синдикация кредита будет происходить необычным способом: синдикат будет делиться на три транша в зависимости от источника предоставления средств, один из них подразумевает выпуск облигаций. Госкорпорация готова предлагать коммерческим банкам и возможность организации классических синдикатов, если им так будет удобнее, добавил глава ВЭБа.

Фабрика проектного финансирования призвана обеспечить рост объема инвестиций в реальный сектор российской экономики и минимизировать риски инвесторов. В настоящее время проектное финансирование в России не развито из-за высокой трудоемкости и затратности подготовки и структурирования проектов, из-за дефиц​ита долгосрочных кредитных ресурсов, отсутствия ликвидного залогового обеспечения и по целому ряду других причин.

В феврале 2018 года ВЭБ заключил со Сбербанком, ВТБ и Газпромбанком соглашение о сотрудничестве для финансирования проектов в рамках фабрики. Для банков они потенциально интересны, считает главный аналитик Fitch Александр Данилов. «Раз финансирование идет в рамках фабрики ВЭБа, значит, проекты имеют стратегическое значение для государства и потому могут быть поддержаны им на разных этапах», — объясняет эксперт. Кроме того, участникам могут быть представлены госгарантии. «Если есть какие-то хорошие заемщики и проекты, то это может способствовать росту корпоративного кредитования, что банкам тоже интересно. В данном случае рис​ки для банков снижаются за счет участия самого ВЭБа и синдицирования остального финансирования среди нескольких участников», — подчеркнул Данилов.

Деньги для моногородов

Оба проекта, которые первыми получат финансирование от ВЭБа, расположены в моногородах — Тольятти в Самарской области и поселке Первомайский Тульской области. Реализация проектов, создающих рабочие места в моногородах, — одно из приоритетных направлений деятельности ВЭБа, указано в его стратегии.

Проект тольяттинского «Куйбышевазота» по строительству новой установки по производству серной кислоты и улучшенного олеума должен «обеспечить собственным сырьем технологическую цепочку, которую создает компания, ну и, конечно, решать вопросы импортозамещения», говорил Дмитрий Медведев. А реализация проекта на базе «Щекиноазота» должна расширить «экспорт несырьевых и неэнергетических товаров, а в моногороде — поселке Первомайский (Тульская обл.) — создать новые рабочие места и внедрить энергоэффективные технологии», объяснил премьер выбор проектов.

«Куйбышевазот» специализируется на производстве капролактама (используется для изготовления пластмасс и волокон) и азотных удобрений. Серная кислота — сырье для капролактама. Реализация проекта позволит производить серной кислоты марки «К» до 140 тыс. т в год, улучшенного олеума (продукт на основе серной кислоты) до 360 тыс. т в год. ​По данным маркетингового исследования Discovery Research Group, объем производства серной кислоты и олеума в России по итогам 2017 года составил 12,2 млн т на $1,07 млрд. Заявленный объем проекта — это примерно 5% от суммарного объема производства.

Проект «Щекиноазот» более капиталоемкий — он предполагает запуск производства на 500 тыс. т метанола. По состоянию на начало 2017 года тульский производитель уже занимал 13,3% на этом рынке, оценивали аналитики группы Creon. Новый объем выпуска добавит около 10% к существующим мощностям на рынке.

В майском указе президента говорится о формировании в обрабатывающей промышленности конкурентоспособных несырьевых секторов. ВЭБ может участвовать в достижении целей, поставленных указом, привлекая бизнес и частных инвесторов. «Здесь роль ВЭБа как раз поддержать те проекты, которые, может, не нашли бы частного финансирования, но тем не менее имеют значение для страны в рамках майского указа», — отмечает советник руководителя аналитического центра при правительстве Павел Шестопалов.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: ВЭБ , инвестпроекты , Игорь Шувалов
Материалы по теме
«ВЭБ.РФ» сократит 5 тыс. сотрудников Бизнес
Связь-банк на сдачу: как ВЭБ избавится от ненужного актива Финансы
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter