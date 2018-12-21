Удвоенный пессимизм

Альфа-банк обнародовал свои прогнозы роста ВВП России

Возможности российской экономики оказались в два раза меньше общепринятой оценки, рассчитали аналитики Альфа-банка. Это может привести к перегреву в каком-либо из экономических секторов

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Потенциальный рост российской экономики составляет лишь 0,7%, а не 1,5%, как принято считать. К такому выводу пришли аналитики Альфа-банка в своем исследовании (есть у РБК).

В макроэкономике потенциальный ВВП — это ненаблюдаемый показатель, который подразумевает максимальный уровень выпуска при полном использовании всех факторов производства и нормальной загрузке мощностей. Фактический уровень ВВП может быть и выше потенциального, но в таком случае возникает риск перегрева экономики и роста инфляции.

Оценка Альфа-банка — в два раза меньше в сравнении с общепринятым консенсусом. Так, Центробанк оценивает потенциальный темп роста российской экономики на уровне 1,5–2%, Институт Гайдара — 1,5–1,8%, Международный валютный фонд — 1,5%. А Минэкономразвития рассчитывает, что потенциальный рост экономики повысится до 3% к 2024 году благодаря объявленным мерам правительства (национальные проекты, пенсионная реформа, повышение доли инвестиций до 25% ВВП).

За последние десять лет российская экономика выросла лишь на 7%, что значительно медленнее экономик других развивающихся стран, отмечается в исследовании.

Основную поддержку потенциальному росту в России по-прежнему оказывает фактор капитала, однако в сравнении с другими развивающимися странами в России он сильно отстает.

На интеллектуальную собственность в России идет всего 3% инвестиций — это один из самых низких показателей в мире.

Из-за демографических проблем сокращается производительность труда.

Что мешает ускорению

Аналитики Альфа-банка выделили несколько причин, которыми они объясняют свою пессимистичную оценку потенциального роста.

В первую очередь это ограниченный инвестиционный рост: доля инвестиций в ВВП в России составляет 22 против 24% в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). При этом за последние десять лет инвестиции снизились на 1%.

Отчасти проблемы с инвестициями объясняются их структурой: практически половина всех денег (45%) тратится на строительство, говорится в исследовании. Пять лет назад доля строительства была 42%. Последние десять лет именно государство инициировало большие инвестиционные проекты, связанные со строительством. Таковыми стали Олимпиада в Сочи в 2014 году (на нее потрачено $50 млрд), чемпионат мира по футболу ($12 млрд), Керченский мост ($4 млрд), газопровод «Сила Сибири» ($4 млрд), «Турецкий поток» ($3 млрд), «Северный поток» ($2 млрд) и др.

Второй причиной Альфа-банк называет стагнирующий рынок труда. Без учета жителей Крыма работающее население России составляет 76 млн человек. То есть за десять лет предложение рабочей силы сократилось на 4%. Население в России стареет, а количество молодежи уменьшается.

Третья причина слабого потенциального роста — замедление роста производительности труда, констатируют аналитики. Более пяти лет рост производительности колеблется в районе 1–1,5%. Это компенсируется за счет удлиненного рабочего дня: меньше людей работают дольше. Данную тенденцию могли бы переломить инвестиции в инновации, но пока они находятся на низком уровне, отмечают аналитики.

Для текущего состояния экономики 0,7% — это слишком пессимистичная оценка, не согласна с выводами Альфа-банка директор Центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова. По ее мнению, потенциальные темпы роста сейчас находятся на уровне 1–1,4%. Однако в перспективе пяти—десяти лет все-таки стоит ждать понижения потенциального роста до менее 1%, добавляет она. В первую очередь это связано со старением населения.

Риск перегрева

Сейчас разрыв между фактическими и потенциальными темпами роста примерно нулевой, оценивают экономисты Альфа-банка, а значит, даже при том низком прогнозе правительства по росту ВВП в 2019 году (1,3%) возникает риск перегрева экономики и, соответственно, ускорения инфляции. Перегрев, затрагивающий какой-либо отдельный сектор экономики, также чреват возникновением пузыря на этом рынке.

С 2000 года Россия пережила два периода перегрева экономики — в 2006–2008 годах и 2010–2012 годах, напоминает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее словам, если по итогам предыдущего кризиса перегрев был заметен в системе розничного кредитования, то на этот раз он может затронуть и другой сектор, например ипотечный. Ипотечный сектор рос благодаря комфортным для потребителя ставкам, вряд ли далее он останется на таком же уровне, сомневается Наталья Акиндинова.

Доводы Альфа-банка выглядят правильными, рассуждает Александра Суслина из Экономической экспертной группы. Впрочем, по ее словам, оценка в 0,7% потенциального роста не так уж сильно отличается от оценки ЦБ, так что скорее это можно назвать погрешностью. К тому же общепринятые 1,5% — это уже довольно низкий показатель, отмечает Суслина.

Пока перегрев российской экономики маловероятен, утверждает Акиндинова. Сейчас цены на нефть падают, а с 1 января НДС повышается на 2 п.п., что не позволит вызвать избыточный спрос в экономике, указывает она.