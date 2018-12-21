Дело «Темпа» берет разбег

СКР подозревает в злоупотреблении руководство производителя систем для Ту-160

Руководство производящего компоненты для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. На предприятии уголовное дело объясняют интересом к земельному участку в центре Москвы

Бомбардировщик ТУ-160 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Злоупотребления арендой

В декабре следователь Главного следственного управления СКР по Москве Сослан Абоев попытался через суд отстранить от должностей руководителей оборонного ОАО «Научно-производственное предприятие «Темп» им. Ф. Короткова» (НПП «Темп») — председателя совета директоров Валентина Сухолитко и генерального директора Дениса Иванова.

Уголовное дело в отношении неустановленных руководителей НПП «Темп», в связи с которым было подано ходатайство Абоева, было возбуждено в мае 2016 года в отделе по Северному округу ГСУ СКР по Москве, рассказал РБК источник, знакомый с расследованием. «Дело было возбуждено по заявлению бывшего исполнительного директора компании АО «Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют» (НПЦ «Салют») Виталия Клочкова по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 201 УК РФ)», — отметил собеседник. Максимальное наказание по ней — до десяти лет лишения свободы.

В постановлении о возбуждении уголовного дела (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом расследования) говорится, что неустановленные лица из числа руководителей НПП «Темп» внесли по балансовой стоимости ликвидное недвижимое имущество НПП в уставный капитал созданных ими дочерних обществ. При этом доход от сдачи в аренду этого имущества обеспечивал порядка 20% финансовых поступлений НПП. В результате произошел отток денег арендаторов и снижение платежеспособности компаний НПП «Темп» и НПЦ «Салют», говорится в материалах дела.

По версии следствия, руководство НПП действовало вопреки интересам входящего в госкорпорацию «Ростех» НПЦ «Салют», который является акционером НПП «Темп», владея 28,5% акций предприятия.

Пресненский районный суд Москвы в удовлетворении ходатайства Сослана Абоева отказал.

Агрегаты для «ядерной триады» НПП «Темп» является разработчиком компонентов топливных систем для современных стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 и Ту-160М2, составляющих военно-воздушную часть российской «ядерной триады». У компании есть контракты с ПАО «Туполев» на разработку цифровой и электронной системы контроля управления двигателями и воздухозаборниками для этих самолетов. Кабина пилотов стратегического бомбардировщика ТУ-160 (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости) В четверг, 20 декабря, замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что до конца месяца должен состояться первый испытательный полет модернизированного Ту-22М3М. На Казанском авиазаводе замминистру продемонстрировали двигатели с новой системой управления и топливной автоматикой, которые успешно прошли предварительные испытания. Проведение опытно-конструкторской работы на самолете Ту-22М3М должно значительно расширить боевой потенциал парка этих бомбардировщиков, включая боевую эффективность и увеличение радиуса боевого применения, сообщили РБК в Минобороны. У НПП три основных акционера. По данным СПАРК, 28,5% акций НПП «Темп» принадлежит НПЦ «Салют», входящему в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха», 30% — АО «Техинвест», контролируемому Валентином Сухолитко и его партнером Сергеем Васильевым, еще 29,58% — НПП «ЭГА», контролируемому Ваганом Геворкяном. Среди заказчиков НПП — ПАО «Сухой», ОДК и авиаремонтные заводы.

ТЦ против Ту-160М2

В НПП «Темп» считают, что это уголовное дело связано с желанием представителей НПЦ «Салют» убрать «непокорных» руководителей, а затем продать имущественные объекты, находящиеся в долгосрочной аренде у предприятия, для реализации девелоперских проектов. Об этом Сухолитко и Иванов заявили во время декабрьского судебного заседания. На суде их адвокат Сергей Романов также заявил, что «следствие представляет интересы риелтора, а риелтор — это тот, кто заказал уголовное дело». По мнению защиты, «заказчик» преследует цель строительства торгового центра на территории, которую занимает НПП «Темп».

Валентин Сухолитко рассказал РБК, что к нему несколько раз обращались представители крупных девелоперских компаний и предлагали продать им площадки либо контрольный пакет акций.​

В 2017 году руководство госкорпорации «Ростех» направило письмо на имя председателя СКР Александра Бастрыкина с просьбой взять это дело под особый контроль, рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования. «После вмешательства Бастрыкина дело передали из окружного управления в ГСУ СКР по Москве», — отметил источник.

Участки в центре На балансе НПП «Темп» значатся два имущественных комплекса: на улице Правды и на улице Бутырской. По адресу: улица Правды, дом 23, находится участок площадью около 2 га. Сейчас на территории предприятия расположены 11 объектов, построенных в 1940–1960-е годы. Вторая площадка площадью около 1 га расположена по адресу: улица Бутырская, дом 46. В постановлении правительства Москвы от 2015 года говорится о сносе на этой территории старых построек и строительстве административно-производственных зданий для НПП «Темп» площадью 22,8 тыс. кв. м, а также подземной парковки на 285 машино-мест. НПП «Темп» использует оба участка на правах долгосрочной аренды.

Обыски в «Темпе»

В конце прошлого года следователи СКР провели обыски на НПП «Темп», а также в офисах и квартирах руководства и сотрудников. «В офис компании приехал следователь Абоев в сопровождении оперативников, — вспоминает Денис Иванов. — Силовики взломали двери в серверную комнату, забрали технику и документы».

По словам руководителей предприятия, «камеры наружного наблюдения зафиксировали госномер автомашины, в которую были погружены изъятые документы и техника». Она принадлежит ООО «Центр финансовых расследований». Специалисты этой компании проводили экономическую оценку деятельности НПП «Темп», и она легла в основу уголовного дела. «Вся изъятая информация имеет гриф «секретно», — отметил генеральный директор НПП. Руководство предприятия обратилось в ФСБ с просьбой вмешаться в ситуацию.

Денис Иванов (Фото: npptemp.com)

Источник в полиции подтвердил РБК, что зафиксированный на видеозаписи автомобиль принадлежит Центру финансовых расследований.

Спор из-за экспертизы

В уголовном деле действительно фигурирует оценка экономического состояния НПП «Темп». В начале расследования финансовую оценку проводила компания ООО «Центр финансовых расследований», которая заключила, что в 2013 году акции НПП «Темп» стоили 577 млн руб., а в конце 2018 года — 342 млн руб. На выводах оценщиков строится обвинительная позиция следствия.

Валентин Сухолитко утверждает, что еще в 2012 году Центр финансовых расследований нанес НПП «Темп» ущерб в особо крупном размере. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК России (мошенничество). В постановлении о возбуждении дела о мошенничестве (есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом расследования) говорится, что неустановленное лицо из числа руководителей компании «Центр финансовых расследований» вместе с прежним руководством НПП «Темп» мошенническим путем похитили 3 млн руб., получив деньги за не оказанные предприятию услуги.

Руководство Центра финансовых расследований не смогло оперативно ответить на вопросы РБК.

По словам Сухолитко, после того как он сообщил об этом уголовном деле следователю Абоеву, тот заказал производство экспертизы в АНО «Комиссия по расследованиям, экспертизе и контролю деятельности профессиональных сообществ в финансовом секторе». Однако, согласно базе СПАРК, совладельцем этой организации является тот же Центр финансовых расследований.

Руководство НПП «Темп» провело альтернативную экспертизу в ФБУ «Московская лаборатория судебной экспертизы Минюста РФ» и в консалтинговой группе «Лаир» (аккредитована при госкорпорации «Ростех»). Эксперты ФБУ установили, что выводы ООО «Центр финансовых расследований» не соответствуют фактическим обстоятельствам дел, а в «Лаире» оценили пакет акций на 30 сентября этого года и сделали вывод, что цена акций НПП не упала, а выросла.

По указу президента

Как заявил в суде следователь Абоев, руководители НПП, находясь на своих должностях, могут продолжить заниматься противоправной деятельностью и уничтожить необходимые документы, которые сохранили следы преступления и могут стать доказательствами по делу. «Мы хотим провести ряд следственных действий. В том числе чтобы признать потерпевшим данное общество», — отметил следователь в суде.

В ответ Сухолитко рассказал, что его пытаются отстранить от должности, так как он выполнил указ президента от 2012 года «О долгосрочной государственной экономической политике», где говорится, что всем предприятиям, имеющим у себя непрофильные активы, было необходимо провести их учет и выделить в самостоятельные хозяйственные субъекты.

Прокуратура поддержала ходатайство следователя, но судья отказалась лишать полномочий руководителей предприятия.

В пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации РБК заявили, что поскольку АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» является одним из акционеров АО «НПП «Темп», оно заинтересовано в устойчивом развитии этого предприятия, но никогда не претендовало на его имущество. «Являются ли действия нынешнего руководства АО «НПП «Темп» им. Ф. Короткова» противоправными, может решить только суд на основании материалов следственных органов. Говорить что-либо на эту тему преждевременно», — отметили в корпорации.