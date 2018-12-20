Трамп сделал сирийский вывод

Как уход американских войск из арабской республики повлияет на разрешение конфликта

Дональд Трамп отдал приказ о выводе военных США из Сирии. Это не означает прекращения борьбы международной коалиции с террористами, заверили в Белом доме. Россия выигрывает от этого решения, говорят эксперты и оппоненты Трампа

Фото: Rodi Said / Reuters

Почему Трамп решил вывести войска из Сирии

Президент США Дональд Трамп в среду, 19 декабря, отдал приказ о выводе американских войск из Сирии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Однако она не уточнила, будут ли выведены все военнослужащие. По данным Пентагона, всего в арабской стране находится около 2 тыс. американских военных.

За час до ее заявления в своем Twitter президент написал, что единственной задачей американских войск в Сирии была победа над «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России организация) и она достигнута. Одновременно с его заявлением сразу несколько американских СМИ, в частности Wall Street Journal, Bloomberg и Reuters, со ссылкой на источники написали о том, что Вашингтон планирует «полный» и «быстрый» вывод войск из Сирии.

«Пять лет назад ИГ была очень могущественной и опасной силой на Ближнем Востоке, но теперь США победили террористов», — объяснила решение Сандерс. По ее словам, американские военные «уже начали возвращаться домой». Сотрудников Госдепартамента эвакуируют из страны в течение 24 часов. Она отметила, что «победа над ИГ в Сирии» не означает роспуска западной антитеррористической коалиции или окончания ее военной кампании, теперь США приступают к новой «фазе антитеррористической операции». В коалицию входят 79 стран.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что вывод войск займет от 60 до 100 дней, а закончится он с последней операцией против оставшихся отрядов ИГ. Речь идет о небольшом населенном пункте Хаджин на восточном берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор, пишет Reuters. По одной из версий, там скрываются лидеры группировки.

Президент США еще во время своей предвыборной кампании обещал вывести американские войска из Сирии как можно быстрее. Он не раз возвращался к этому обещанию, после того как занял президентский пост. В апреле этого года Сандерс уточняла: «Президент ясно дал понять, что он хочет вывести войска США домой настолько быстро, насколько это возможно». Тогда же сообщалось, что Трамп поручил своей команде разработать стратегию выхода.

«Трамп приходил в президентский кабинет со словами о том, что США нечего делать в Сирии», — говорит РБК главред журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По словам эксперта, в настоящее время ИГ «в значительной степени нейтрализована, уничтожена» и поэтому других ясных и внятных задач у США в Сирии не осталось.

Как к решению отнеслись в США и мире

В Республиканской партии к решению президента отношение противоречивое. Сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Марко Рубио (члены международного комитета сената) его осудили. По мнению Рубио, который выступал в эфире CNN, оно ставит США под удар, в том числе потому, что союзники, в первую очередь европейские страны и региональные державы, теперь будут смотреть на Америку как на ненадежного партнера. Сенатор Грэм написал в Twitter, что решение президента противоречит его же планам по сдерживанию Ирана на Ближнем Востоке, а также ставит под удар союзников США в Сирии — курдов. Бойцов ИГ это решение только подстегнет в их желании вернуться в Сирию, предупредил он еще об одном последствии. Сторонник Трампа сенатор Рэнд Пол заметил, что счастлив видеть президента США, способного заявить о победе и вывести войска. Военные США до сих пор сохраняют присутствие в Афганистане и Ираке.

Ранее стремление президента уйти из Сирии публично не разделяли основные члены его команды. В сентябре этого года помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон говорил, что США сохранят военное присутствие в Сирии, до тех пор пока Иран не перестанет активно там действовать. Министр обороны Джим Мэттис летом говорил, что США и их союзники не уйдут из Сирии, пока дипломаты не договорятся о ее послевоенном устройстве. Против ухода из Сирии ранее был и Майк Помпео, нынешний глава Госдепартамента, а прежде глава ЦРУ.

Фото: Rodi Said / Reuters

Британский замминистра обороны Тобиас Элвуд написал, что не согласен с заключением Трампа о победе над ИГ. Великобритания, как и Франция, — один из главных союзников США в международной коалиции. Британские военные принимали участие в весеннем ударе по сирийским военным объектам.

Как вывод войск отразится на театре военных действий

В Сирии военные США появились в 2015 году, на четвертом году гражданского конфликта в стране. Правительство Сирии называло их присутствие незаконным. Дамаск давал разрешение только на присутствие военных из России и Ирана. В боях также активно участвуют военные Турции.

На первом этапе в Сирии работала небольшая группа сил специальных операций (спецподразделение Минобороны США), в задачи которой входило в основном обучение и инструктаж повстанцев. В течение следующих трех лет группировка наращивалась и достигла нынешней численности примерно 2 тыс. военнослужащих, пишет The New York Times. Помимо контингента сил специальных операций в стране появились регулярные войска, которые занимались охраной аванпостов, строители военных баз, летчики и инструкторы. Американские силы были рассредоточены, действовали как на севере — в районе контролируемого курдами Манбиджа, так и на юге страны, где находится база Эт-Танф, главный центр военной подготовки союзных коалиции сирийских сил.

При этом в соседнем с Сирией Ираке находятся 5200 военнослужащих США, американские базы также есть в Катаре и Саудовской Аравии.

Несмотря на уход США из Сирии, курды сохранят возможность противостоять ИГ, так как в основном международная коалиция поддерживает их с воздуха, сказал РБК эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов. На борьбу курдов с турецкими военными вывод американских сил также не повлияет — в случае конфликта с Турцией ни один американский солдат воевать на стороне курдов не будет, продолжает Ахметов.

Вашингтон может оставить небольшой контингент для поддержки курдов, допускает Лукьянов. При этом он считает, что Турция и США смогут договориться по этому вопросу и не допустить новых конфликтов: «США совсем бросать своих курдских союзников не будут. Туркам это очень не нравится, но они примут тот факт, что у американцев особые отношения с курдами».

В среду, 12 декабря, президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что турецкая армия в ближайшие дни начнет наступление на востоке Сирии. Ранее турецкая армия уже провела две операции на севере Сирии, целью которых было оттеснение курдов от турецкой границы.

Как решение Трампа отразится на мирном урегулировании

Решение США создает хорошую перспективу для политического урегулирования, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале». Вывод американских войск из Сирии не сильно повлияет на переговоры, потому что Вашингтон и так не слишком активно участвовал во внутрисирийском диалоге, считает старший преподаватель Высшей школы экономики Леонид Исаев. По его мнению, присутствие американских военных в Сирии было оправдано до тех пор, пока Дамаск представлял угрозу курдам на севере страны: «Но у Асада сейчас планы только на захват провинции Идлиб, которая считается последним крупнейшим оплотом оппозиции».

Вывод американских войск усилит позиции России в Сирии, уверен директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов: «Одним сильным игроком становится меньше. России в Сирии станет гораздо проще дожимать оппозицию, договариваться о мире на ее условиях».