«Панцирь-С1» из мешка Деда Мороза

Сколько госслужащие потратят на встречу Нового года

Государственные органы и корпорации потратят 141 млн руб. на встречу Нового года, подсчитал РБК. Лидером стало Управделами президента со сметой 36 млн руб., на втором месте — Минобороны, на третьем — Росгвардия

Фото: Velar Grant / Zuma / ТАСС

Праздник в Кремле

РБК проанализировал предновогодние закупки федеральных органов власти и государственных корпораций. Поскольку некоторые из них круглогодично закупают бытовую технику и сувенирную продукцию для пополнения подарочного фонда, для анализа были выбраны либо закупки товаров специально для Нового года, либо сувениры и подарки, закупленные под конец декабря. Общая сумма соответствующих госзакупок федеральными структурами, по подсчетам РБК, сделанным на основе открытых данных портала госзакупок, составила более 141 млн руб.

Самую большую сумму на праздничные закупки заложило Управление делами президента — 35,9 млн руб. Основная статья расходов — новогодний прием президента, который пройдет в Большом театре 27 декабря: этот контракт оценен в 13,1 млн руб. (В прошлом году, судя по контракту, президентский прием в Кремлевском дворце, организованный УДП, обошелся в 15,6 млн руб.) Подарки для участников приема обойдутся еще почти в 7 млн руб. Это чайные наборы (чайные пары и сахарницы) с гжельской росписью в подарочной упаковке. За каждую коробку с «высокохудожественными рукотворными изделиями из фарфора» Управление делами президента готово заплатить по 8 тыс. руб. Кроме того, в Большом Кремлевском дворце пройдет праздничный концерт за 4,1 млн руб. УДП также планирует закупить новогодние конфетные подарки и расписные пряники (последние — на 600 тыс. руб.). Еще 11 млн руб. идут на другие подарки и сувенирную продукцию.

На втором месте по объему новогодних закупок — Минобороны, выделившее на эти цели 27 млн руб. Ведомство закупает подарки для сотрудников и их детей, а также организует ряд новогодних корпоративов. Детские подарки чаще всего закупают принадлежащее министерству АО «Оборонэнерго» и Управление заказчика капитального строительства министерства. Подробности большей части закупок закрыты по постановлению правительства «Об особенностях осуществления закупки для нужд обороны и безопасности государства».

На третьем месте — Генпрокуратура с 25 млн руб., закупившая сувенирную продукцию, картины с изображением здания прокуратуры, расписную посуду и подарочные часы. ​Росгвардия объявила закупки на 20,5 млн руб., в основном это детские новогодние подарки. По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, закупка проводилась ФГУП «Охрана», исходя из примерной стоимости новогоднего набора, включающего кондитерские изделия и игрушку, в 1 тыс. руб. Новогодние подарки ведомство закупило примерно для 20 тыс. детей своих сотрудников. Грибакин напомнил, что ФГУП «Охрана» не является структурным подразделением ведомства, а представляет собой коммерческую структуру при Росгвардии.

Минтранс закупил шоколадные подарки для детей, билеты на новогодние представления и подарочные часы на 13,3 млн руб.

Министерство иностранных дел направило 12,1 млн руб. на новогодние гулянья в Завидово, фуршет для дипломатов, книги для посетителей принадлежащего МИДу элитного загородного комплекса Moscow Country Club и детские подарки.

Новогодний бюджет Генпрокуратуры — 7 млн руб., Госдума потратит на Новый год 1,4 млн руб., Совет Федерации — 1,2 млн руб.

Новый год за 4,6 млрд руб. Всего федеральные и региональные госструктуры направят в 2018 году на новогодние мероприятия и подарки 4,6 млрд руб., подсчитали в Центре антикоррупционной политики партии «Яблоко» (ЦАП; исследование есть у РБК). Всего госструктуры потратили 2,6 млрд руб. на праздничные украшения и гулянья. 2 млрд руб. стоили подарки — открытки, конфеты и билеты на новогодние концерты. ЦАП проанализировал 3879 торгов, в том числе отмененные закупки, на монтаж новогодних украшений, поставку подарков и проведение праздников. 1778 закупок (45,8% контрактов) прошло с участием в торгах одного поставщика, отметили в ЦАПе. Данные ЦАП направил в Счетную палату.

Штофы в форме Спасской башни, шары с ракетными комплексами и березовые флешки

К праздникам ведомства заказывают традиционную сувенирную продукцию — елочные шары, посуду, канцелярские принадлежности. В госзакупках Минфина РБК обнаружил контракт на 2,8 млн руб. на новогодние украшения в многофункциональном комплексе Министерства финансов в подмосковном Домодедово. В здании установят новогодний трон Деда Мороза, светодиодные елки для внутреннего убранства, а также поставят пятиметровую уличную елку.

«Росатом» объявил тендер на проведение новогоднего корпоратива, который пройдет в формате квеста в главном здании госкорпорации в Москве. Тендер закрытый, поэтому его победитель и стоимость мероприятия, развивающего «горизонтальное взаимодействие» между сотрудниками, неизвестны.

Центр государственного имущества и жилищно-бытового обеспечения ФСИН России перед Новым годом закупает бытовую технику, которую обозначает как «сувенирную продукцию». Для кого предназначены сувенирные швейные машинки, отпариватели и пылесосы, не указывается. Кроме того, центр закупит для ФСИН водочные штофы в форме Спасской башни Кремля, чайные пары «Утро президента», самовары и новогодние украшения.

Деликатесы в подарочных наборах к Новому году закупает оператор электронных торгов АО «Росэлторг», принадлежащий департаменту имущественных отношений правительства Москвы. В подарках в заказе «Росэлторга» — консервы из телятины с ягодами годжи и фисташками, паштет из утки, итальянская брускетта, крем-мед, джем из мандаринов с глинтвейном и другие продукты. (Единственная компания, которая предлагает такие наборы, — Gastrohome. Именно ее продукция указана на фотографиях в закупке в качестве примера.)

Подведомственное «Ростеху» АО «НПО «Высокоточные комплексы» закупает особые стеклянные шары. Внутри шара среди елей и снега должен стоять самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» в арктической раскраске, говорится в контракте. Один сувенир обойдется примерно в 4 тыс. руб., всего их приобретут 500 штук.

Генпрокуратура перед Новым годом заказала «сувенирную и подарочную продукцию», в том числе картины с изображением здания прокуратуры (3,7 тыс. руб. за штуку), водочные штофы с гербом ведомства (19,6 тыс. руб. за набор со штофом и рюмками) и подарочные статуэтки в виде здания прокуратуры.

Главная военная прокуратура приобрела перед праздниками 18 бронзовых статуэток в виде монументов «Военным прокурорам и следователям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» по 35 тыс. руб. за штуку.

Среди сувениров в тендерах, объявленных Государственной думой, — флешки из карельской березы, икорницы с росписью гжелью, панно с изображением здания Думы, каменные и деревянные фигурки медведей. Совет Федерации объявил более стандартные закупки: аппарат палаты закупит чайные наборы «Новогодний бал» и «В гостях у совы в сказочном лесу».

Как комментируют ведомства

РБК направил запросы в Минобороны, МИД, Минэнерго, Минфин, Минкавказ и Минюст, а также в Госдуму, Управделами президента России, «Росатом», «Роскосмос», Казначейство, ФСИН и Роспотребнадзор.

В Минэнерго и Совфеде закупки подтвердили. В Госдуме РБК сообщили, что, если такие закупки в базе есть, значит, они соответствуют действительности.

Пресс-служба Минюста сообщила, что закупку проводила организация, которая находится под региональным управлением ведомства, поэтому они не могут ее комментировать.

В Минфине РБК сказали, что закупку курирует организация, с которой они взаимодействуют, но ведомство не контролирует процесс закупки и не комментирует ее.

Казначейство сообщило РБК, что проанализированная закупка в конце декабря «осуществляется за счет средств экономии, полученной по итогам проведенных в 2018 году закупок конкурентными способами», потому не связана с Новым годом.

Остальные ведомства не ответили на запрос РБК.