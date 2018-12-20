Дмитрий Козак жмет на газ

Автопаркам госкомпаний предписано переходить на газомоторный транспорт

Госкомпании обяжут перевести свой транспорт на газ и закупить новую технику согласно планам ввода газовых заправок в регионах. От этого могут выиграть «Газпром» и производители автомобилей на газе

Дмитрий Козак (Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»)

Кому предстоит перейти на газ

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил профильным ведомствам подготовить директивы, обязывающие госкомпании, в которых России принадлежит более 50% акций, поэтапно закупить автомобили и другую технику, использующую газомоторное топливо, и переоборудовать под него свои автопарки. Они должны будут синхронизировать процесс со сроками ввода заправочной инфраструктуры на газе в регионах.

Это следует из протокола совещания у вице-премьера от 12 декабря, на котором обсуждалась программа по развитию рынка газомоторного топлива до 2024 года (копия есть у РБК, подлинность подтвердил один из участников совещания). По словам источника РБК в Минэкономразвития, которому поручено готовить директивы, сроки их подготовки пока не обозначены, круг госкомпаний также еще не определен. Однако реализовать поручение нужно будет с 2019 по 2024 год, на которые рассчитана программа по развитию рынка газомоторного топлива Минэнерго.

«Российским железным дорогам» по итогам совещания было дано отдельное поручение: совместно с Минтрансом, Минэкономразвития и Минфином предусмотреть в долгосрочной программе развития компании расходы на появление заправок с газомоторным топливом вдоль железнодорожных путей общего пользования для подвижного железнодорожного состава, следует из протокола.

РЖД планирует к 2023 году увеличить парк работающих на сжиженном природном газе магистральных газотурбовозов и маневровых газотепловозов суммарно с трех до 22 единиц, сообщил РБК представитель компании, не сообщив, сколько будет это стоить. Он отказался комментировать неподписанные директивы правительства об обязательствах госкомпаний по переводу транспорта на газ.

Представители «Роснефти», «Газпром газомоторное топливо», «Россетей», «Росатома» и «Ростеха» на запрос не ответили. Представитель Козака не стал комментировать итоги совещания.

Насколько газ выгоднее бензина

Сейчас госкомпании, как и другие участники рынка, переводят технику на газ на добровольной основе. Это выгодно с точки зрения экономии на топливе: природный газ стоит почти в три раза дешевле бензина: 15 руб. за 1 куб. м метана на заправках «Газпрома» против 42–46 руб. за литр бензина на столичных заправках (по данным Московской топливной ассоциации на 17 декабря). Расход метана и бензина примерно одинаковый — 10–12 л на 100 км. К примеру, председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков в конце ноября говорил, что «Газпром» за пять лет сэкономил 3,7 млрд руб. за счет перевода 30% своего транспорта (10,7 тыс. авто) на газ.

Фото: Евгений Асмолов / ТАСС

Руководитель направления «Газ и Арктика» энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Роман Самсонов оценил стоимость перевода на газ одного автомобиля с пробегом в 67–100 тыс. руб. «Экономически выгодно иметь газовый транспорт тем компаниям, чьи авто проезжают не менее 200–250 км в день», — отметил он. В северных широтах, по мнению эксперта, лучше иметь двухтопливные двигатели: на морозе газовый автомобиль может не завестись.

Игорь Мещерин, директор международного учебного центра «Газомоторное топливо стран СНГ» при РГУ им. Губкина, назвал основным условием массового перехода автопарков на газ подорожание бензина и дизеля до европейского уровня. «В Армении сейчас 95% транспорта работает на газе: бензин там дорог, а расстояния короткие. В Узбекистане — 65%, в Италии — 40%, а в России всего 4% автомобилей», — отметил он. Главными выгодоприобретателями от поручения Козака Мещерин назвал «Газпром» и производителей автотранспорта.

Как будет реализован план Минэнерго​

Минэнерго оценивает реализацию программы развития рынка газомоторного топлива на 2019–2024 годы в 174,7 млрд руб. бюджетных средств. По ее итогам рынок сбыта газа на транспорте в России может увеличиться в пять раз, до 3,8 млрд куб. м в год, к 2024 году с 685 млн куб. м в 2018-м. К этому сроку должны быть построены 1,4 тыс. газовых заправок.

В 2017 году, по данным Росстата, в стране было 323 заправки с компримированным газом, 22 заправки с криогазом и ни одной с СПГ. «Дочке» «Газпрома» — «Газпром газомоторное топливо» — принадлежит 281 из них, в 2017 году на них было реализовано 526 млн куб. м газа, рассказал РБК представитель компании.

По словам одного из участников совещания, программа будет дорабатываться с точки зрения обоснования расходов на конкретные проекты. Согласно протоколу, пока Минфину поручено выделить 4 млрд руб. в 2019 году на развитие газомоторного транспорта и инфраструктуры в пилотных регионах. Один из участников совещания объяснил РБК, что получателей финансирования будут выбирать из тех трех десятков регионов, в которых уже есть газовые заправки. По его словам, эти средства будут распределены между строителями новых газовых заправок (до 25–30% возмещения стоимости возведения заправки, или около 40 млн руб. на каждую, при оценочной стоимости 160 млн руб.), производителями транспорта на газе и муниципалитетами, закупающими общественный транспорт на газе.

Бюджет программы развития рынка газомоторного топлива может быть сокращен до 100–105 млрд руб., рассказал один из собеседников РБК. Расходы могут снизиться за счет использования средств РЖД на закупку железнодорожного транспорта на СПГ (сейчас на это заложено 16 млрд руб. бюджетных средств) и других мероприятий РЖД. Другой собеседник РБК, знакомый с итогами совещания, отметил, что эти расходы могут быть профинансированы за счет роста тарифов на железнодорожные перевозки, а не из бюджета. Доработать и внести программу в правительство поручено до 29 марта 2019 года.