Трижды заплативший — свободен

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Снизят ли президентские поправки в УК давление на бизнес
Госдума 18 декабря в третьем чтении рассмотрит президентский законопроект, расширяющий перечень экономических преступлений, дела по которым прекращаются при погашении ущерба. За них осуждаются несколько тысяч человек в год
Фото: Андрей Любимов / РБК

​Во вторник, 18 декабря, Госдума в третьем чтении рассмотрит законопроект, предусматривающий расширение перечня статей Уголовного кодекса, обвиняемые по которым освобождаются от уголовной ответственности в случае возмещения ущерба. Законопроект внесен президентом Владимиром Путиным, в пояснительной записке к документу его целью указано «дальнейшее формирование благоприятного делового климата в стране, сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности» и «создание дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования».

Плата за послабления

Сейчас, согласно УК России, после возмещения ущерба государству или лицу должны прекращаться дела об уклонении от уплаты налогов и страховых взносов, незаконном предпринимательстве и банковской деятельности, злостном уклонении от уплаты кредиторской задолженности, ограничении конкуренции, фиктивном банкротстве, преступлениях с ценными бумагами и некоторых других деяниях.

Речь идет только о случаях, когда обвиняемый совершил преступление впервые, не извлек прибыли в особо крупном размере (свыше 1 млн руб.) и действовал не в составе организованной группы. А условием освобождения от наказания, кроме возмещения самого ущерба, является перечисление в бюджет двукратной суммы ущерба или незаконного дохода.

​Указанный перечень преступлений предлагается расширить за счет статей о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав. Также в него рекомендуется включить квалифицированные составы мошенничества: с невыполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а также в сфере кредитования, страхования и компьютерной информации, при получении выплат с использованием электронных средств платежа. В перечень также должны попасть некрупная растрата, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Почти во всех случаях речь идет только о составах, не подразумевающих тяжких последствий, особо крупного вреда или организованной группы.

Также освобождаться от преследования будут обвиняемые в невыплате зарплаты или пенсии, при этом условием закрытия дела станет возмещение всей задолженности в двухмесячный срок, а также отсутствие обвинения в других преступлениях.

Некоторые экономические статьи УК, например о незаконном получении кредита или злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности, предлагается перевести в разряд статей частно-публичного обвинения, чтобы уголовные дела по ним могли быть возбуждены только по заявлению потерпевшего лица. Также в законопроекте предложено запретить следственным органам необоснованно применять меры, «способные привести к приостановлению законной деятельности юридических лиц или индивидуальных предпринимателей» во время расследования дел в сфере предпринимательства, например изымать электронные носители информации.

Редкие составы

По статистике судебного департамента Верховного суда, за нарушения авторских прав в первом полугодии 2018 года осудили 168 человек, за нарушения патентного права — ни одного. За частичную или полную невыплату зарплаты понесли наказание 114 человек, за фиктивное банкротство — один, за уклонение от налогов — 195 человек.

За различные квалифицированные виды мошенничества понесли наказание совокупно 2,6 тыс. человек. А за общеуголовное мошенничество, не включенное ни в действующий, ни в предусмотренный законопроектом перечень, — 8,2 тыс. человек.

Составы УК, которые обычно обсуждают законодатели, говоря о преследовании за экономические преступления, на деле нечасто применяются, отметил в разговоре с РБК руководитель юридического департамента фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров. «Какой смысл говорить о мошенничестве в сфере кредитования или в сфере выплат, если они никому не вменяются? Всем вменяют общеуголовную 159-ю [мошенничество]. Обычно следователи говорят, что суд переквалифицирует, если сочтет нужным. На деле уйти с классической 159-й практически невозможно», — сказал собеседник РБК.

По его словам, часто попавшие в перечень составы вменяются бизнесменам вкупе с мошенничеством. Очередные поправки, призванные улучшить деловой климат и смягчить давление силовиков на бизнес, не справятся с этими задачами, поскольку не учитывают актуального правоприменения, убежден Федяров.

Шаг вперед

Поправки — это серьезная положительная подвижка, однако законопроект не мешало бы доработать, заявил РБК помощник бизнес-омбудсмена Бориса Титова Александр Хуруджи. «Надо расширять список ситуаций, для которых можно применить этот закон, до всех экономических преступлений», — считает собеседник РБК. По его словам, необходимо смягчить требования к сумме ущерба. Согласно законопроекту послабления будут распространяться лишь на те случаи, когда ущерб не превышает 1 млн руб., что для бизнеса не такие серьезные деньги; большинство уголовных дел касается больших сумм, подчеркнул Хуруджи.

Александр Хуруджи (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Поправки «дадут возможность выхода из ситуации тем, у кого небольшие суммы, но не решат проблему кардинально», — считает Хуруджи. Тем не менее эти поправки — шаг вперед, поскольку они снизят риск бытовой коррупции, разгрузят судебную и правоохранительную систему и «понизят ​использование уголовной «дубинки» в качестве инструмента давления».

Список составов преступлений, по которым можно избежать уголовного преследования, если возмещен ущерб, еще будет корректироваться, убежден заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин, который поддерживает эту инициативу. Он отметил, что в перечень не попадают коррупционные преступления, имеющие высокую степень общественной опасности, например связанные со взяточничеством. Если до 19 декабря законопроект будет принят в третьем чтении, он однозначно будет рассмотрен на пленарном заседании Совета Федерации 21 декабря, уверен Башкин.

Уголовного наказания в случае принятия законопроекта могут избежать десятки тысяч человек, утверждает заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. «Необходимо сделать так, чтобы система уголовного правосудия, с одной стороны, была сосредоточена на действительно серьезных и важных делах, а с другой — чтобы все понимали неотвратимость наказания, но оно не всегда должно быть сопряжено с лишением свободы», — считает Выборный. По его мнению, зачастую для предупреждения дальнейших преступлений достаточно самого факта возбуждения уголовного дела и короткого периода преследования, в ходе которого человек полностью возмещает потерпевшей стороне причиненный ущерб.

Авторы: Маргарита Алехина, Евгения Кузнецова, Елизавета Антонова, Екатерина Костина.
Теги: экономические преступления , Владимир Путин , Госдума , Уголовный кодекс
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