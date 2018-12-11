Платите на здоровье

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Газета № 218 (2942) (1112) Общество, 10 дек, 13:31
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ОНФ выяснил мнение врачей о доступности медицинской помощи
Четверть опрошенных ОНФ врачей государственных клиник получали от руководства распоряжения предлагать пациентам платные медицинские услуги. Эксперты говорят о дефиците финансирования и необходимости выполнять майские указы
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Навязывание услуг​

Почти четверть медицинских работников сталкивались в 2018 году с неформальными распоряжениями руководства государственных клиник предлагать пациентам платные медицинские услуги, следует из данных опроса Общероссийского народного фронта (есть у РБК), посвященного доступности медицинской помощи в России.

ОНФ опросил 4 тыс. медицинских работников, в том числе 3,5 тыс. врачей из 85 регионов. Опрос проводили с 26 октября по 5 ноября. На вопрос «Сталкивались ли вы с неформальными директивами руководства вашей медицинской организации о развитии и приоритете коммерческих медицинских услуг в 2018 году?» утвердительно ответили 24,5% медиков. В отдельных регионах процент ответивших положительно значительно выше. Например, в Липецкой области такие директивы получили в 2018 году половина врачей и других медработников, в Мурманской и Вологодской — около 40%.

На вопрос «Известны ли вам случаи навязывания дополнительных платных медицинских услуг пациентам?» утвердительно ответили 19,8% опрошенных. Как пояснили в ОНФ, вопрос касался ситуаций, когда пациенту при получении бесплатной медицинской помощи навязывали платные анализы, исследования и т.д.

В реальности количество врачей, от которых требуют предлагать платные медуслуги, скорее всего, выше, полагает сопредседатель профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. «Это очень распространенное явление, связанное с недостатком финансирования. Причина — необходимость во что бы то ни стало выполнить майские указы президента по зарплате врачей. Кроме зарплат больницы должны тратить деньги на лекарства и оборудование», — пояснил Коновал.

О том, что врачей, от которых требуют оказывать платные медицинские услуги, больше, чем указано в опросе ОНФ, сказал и президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. «Это общий тренд. Никакого прямого запрета на оказание платных услуг нет, хотя бесплатная медицинская помощь гарантируется Конституцией», — подчеркнул он.

​ Нехватка ОМС

Доля платных медицинских услуг в государственных больницах и поликлиниках в 2018 году выросла, полагают 57,6% опрошенных ОНФ медиков. Противоположного мнения придерживаются 7,2%, остальные считают, что ничего не изменилось. В 2017 году о росте объема платных услуг сообщили 62,2% врачей, а 30,3% выразили уверенность, что он остался на прежнем уровне.

По данным Росстата, в 2016 году рынок платных медуслуг (всех, а не только в государственных медучреждениях) составил 572 млрд руб. Информацию по 2017 году Росстат пока не разместил. Объем платной медицинской помощи на душу населения растет год от года: 3248 руб. — в 2014 году, 3609 руб. — в 2015-м и 3903 руб. — в 2016 году.

Причины роста объема платной помощи в государственных клиниках — кадровый дефицит и низкие тарифы ОМС, полагают в ОНФ. Они отдельно спросили врачей, являются ли тарифы ОМС достаточными. Утвердительно на этот вопрос ответили 15,6%. Еще 20,7% затруднились с ответом, а оставшиеся 63,7% полагают, что тарифы слишком низкие.

Особенно проблема с тарифами заметна в селах, указал директор фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» Эдуард Гаврилов. «Тарифы сельской медицинской организации в среднем на 20–25% ниже по сравнению с тарифами лечения аналогичных заболеваний в городских медицинских организациях», — рассказал он.

Сроки и качество

Врачи отметили в опросе и несоблюдение сроков ожидания проведения диагностических исследований. Так, 53,4% опрошенных утверждают, что не соблюдаются сроки ожидания рентгенологических, включая маммографию, ультразвуковых и функциональных исследований, а 59% говорят о том, что приходится больше положенного ждать компьютерную и магнитно-резонансную томографию и ангиографию.

Еще 45,8% опрошенных врачей пришли к выводу, что уровень качества медицинской помощи в коммерческих клиниках выше, чем в государственных. 37,5% медиков уверены, что качество помощи в коммерческих и государственных больницах одинаково.

РБК направил запрос в М​инистерство здравоохранения с просьбой прокомментировать результаты исследования ОНФ. В конце 2017 года глава ведомства Вероника Скворцова оценивала долю платных услуг в бюджетных медучреждениях в 6,8% и утверждала, что она не меняется уже в течение многих лет.

Автор: Полина Звездина.
Теги: ОНФ , медицина , ФОМС , Врачи , бесплатная медицина
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