«Единую Россию» бросают в прорыв

Чем завершился съезд партии власти

На съезде «Единой России» первые лица страны заявили, что Россия в драматической ситуации и партии власти предстоит принимать непростые решения. У нее проблемы с позиционированием и нет своего голоса, говорят политологи

Владимир Путин, Дмитрий Медведев и Андрей Турчак (слева направо) (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

​Три урока для единороссов

На прошедшем 7–8 декабря очередном съезде «Единой России» в субботу выступили президент Владимир Путин и премьер-министр, лидер партии власти Дмитрий Медведев.

Оба сошлись в том, что сейчас крайне важный период для страны. «Партия должна быть готова принимать непростые решения и действовать в интересах страны и граждан», — заявил премьер, который выступал первым. «Единой России» нужно сделать очередной шаг в своем развитии, чтобы сохранить политическое лидерство и доверие граждан, — призвал Медведев. Сейчас, сказал он, «очень ответственный период, от него зависит будущее страны».

«Партия достигала успехов только потому, что умела меняться. Это вообще ответственное и важнейшее качество любой политической силы. И сейчас, в новом политическом цикле, партии предстоит проявить его в полном объеме», — заявил премьер. «Единой России» необходимо обновление, потому что она «действует в иных условиях», нужно обновление политических идей, лозунгов, методов и содержания работы, перечислил Медведев. «И главное — надо стать требовательнее к себе, к своей ежедневной работе, к своей репутации», — резюмировал он.

2018 год прошел для «Единой России» напряженно, констатировал лидер единороссов: «Хотя мы подготовились к кампании (региональные выборы, прошедшие в единый день голосования 9 сентября. — РБК), она оказалась одной из самых сложных». Медведев связал это с тем, что единороссы поддержали «весьма сложные изменения в пенсионной системе». Сложно было практически все — выходить с объяснением позиции, переубеждать людей, бороться за доверие, признался премьер. В целом, по оценке Медведева, выборы прошли успешно, поскольку единороссы получили в общей сложности более 75% мандатов на региональных и муниципальных выборах, но «тем не менее не все одинаково ответственно подошли к проведению избирательных кампаний». «В нескольких регионах наши кандидаты показали не те результаты, на которые мы могли бы рассчитывать, и на которые, прямо скажем, рассчитывали, в том числе и на губернаторских выборах», — добавил председатель партии. В таких регионах единороссам предстоит вернуть доверие граждан, призвал Медведев.

Как голосовали за «Единую Россию» и ее кандидатов На губернаторских выборах вторые туры прошли в четырех регионах — Приморье, Хабаровском крае, Владимирской области и Республике Хакасия. Губернаторы Хабаровского края и Владимирской области Вячеслав Шпорт и Светлана Орлова проиграли во втором туре; в Хакасии после отказа от участия в выборах главы республики Виктора Зимина и кандидатов от Партии роста и ЛДПР победил коммунист Валентин Коновалов; второй тур выборов в Приморье был отменен из-за многочисленных фальсификаций. 16 декабря там пройдут новые выборы, в которых кандидатом от власти является врио главы региона Олег Кожемяко. По итогам выборов в заксобрания единороссы ухудшили результаты практически везде.

Медведев отметил, что минувшая кампания преподнесла партии три урока. Первый: «ничто не заменит живое общение [с людьми]». Второй: партии «помогает не популизм, а ответственный подход». Третий: единороссам не нужно ждать выборов, они должны работать каждый день.

В новом политическом сезоне партия должна доказать, что умеет работать над ошибками, преодолевать трудности и совершенствоваться, резюмировал премьер.

Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Драматическая ситуация

Владимир Путин на съезде подчеркнул, что всегда поддерживал партию власти. Она в течение многих лет доказывает свою состоятельность, способность принимать ответственные решения, потом идти на выборы и убеждать граждан в том, что принятые решения являются правильными, «а путь, который мы наметили, — единственно верным», отметил президент.

Если нет четкого понимания, что и как нужно делать для развития страны, то нечего и приходить во власть, рассуждал Путин. «Институты власти формируются не для того, чтобы те, кто добрался до власти, посматривали по сторонам, поплевывали спокойно и получали удовольствие от пребывания в каких-то креслах. Во власти должны быть ответственные люди — такие, как мы с вами», — заявил глава государства.

Путин констатировал, что мир находится в состоянии очень мощной, динамично развивающейся трансформации, и «если мы вовремя не сориентируемся, что и как нам нужно делать, то можем отстать навсегда». «Это очень драматическая ситуация для нашей страны», — признался президент. «Единая Россия» должна использовать весь свой потенциал, чтобы объединять и консолидировать общество, сказал он.

Единороссы должны слушать и слышать людей, подчеркнул Путин, не допускать хамства и заносчивости: «Это вредно и опускает партию ниже плинтуса». Лидерство не в том, чтобы обещать манну небесную, а чтобы идти к людям и разъяснять, почему было принято именно такое решение, добавил глава государства. Во время «напряженной работы, от которой будет зависеть будущее страны», нужно быть впереди и не бояться ответственности. «Граждане на деле должны видеть, что «Единая Россия» не топчется на месте, что в ней находятся талантливые и смелые люди», — напутствовал глава государства, напоследок пожелав единороссам стать «партией настоящего прорывного развития страны».

Партийные решения

В рамках съезда было принято несколько решений. У секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака появился новый заместитель, отвечающий за идеологию. Вместо депутата Госдумы Евгения Ревенко им стал другой депутат — Александр Грибов. Замена куратора идеологии обусловлена тем, что руководство партии было недовольно работой Ревенко, рассказали три собеседника в «Единой России». Однако его оставили в числе секретарей, придумав новую сферу кураторства — взаимодействие с гражданским обществом.

Еще одним новым заместителем секретаря генсовета стал сенатор Андрей Климов, который сменил на этом посту депутата Госдумы Сергея Железняка, подавшего заявление об отставке еще летом, после отказа поддержать в первом чтении законопроект о пенсионной реформе.

Замсекретаря Ольга Баталина получила повышение, став первым заместителем Турчака. Произошла также плановая ротация в высшем и генеральном советах партии.

Также единороссы объявили об учреждении высшей партийной школы, в которой будут обучать потенциальных кандидатов в депутаты, политических менеджеров и политтехнологов, и создали комиссию по этике. В ее состав вошли 12 человек, в числе которых глава Дагестана Владимир Васильев, директор Музея современной истории России Ирина Великанова, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, депутаты Госдумы Александр Карелин и Артур Чилингаров, телеведущая Арина Шарапова. Комиссию возглавит Валентина Терешкова, рассказывали источники РБК, — ее изберут на первом заседании нового контрольного органа.

Кроме того, будет введена «система объективной оценки деятельности» членов «Единой России», ее сторонников и беспартийных граждан, ставших депутатами от партии власти. Критерии оценки по двум направлениям — депутатский и региональный рейтинги — должен разработать президиум генсовета партии.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Сущностные проблемы

Проблема в том, что «Единая Россия» в качестве основного аргумента, почему за нее надо голосовать, привыкла отвечать, что она партия Путина, говорит политолог Константин Калачев. «Можно жить за счет рейтинга президента, но когда он снижается и когда снижается уровень социального самочувствия граждан, что может предложить сама «Единая Россия»? Ротацию кадров, вежливость?» — риторически спрашивает эксперт.

У единороссов проблемы идеологического позиционирования, сущностные, продолжает Калачев. «Главная угроза для «Единой России» — отсутствие позитивного предложения. Партия — инструмент президента, а у инструмента нет своего голоса, центр принятия решений лежит вне «Единой России», которой не хватает субъектности», — констатирует он. Все принятые на съезде решения касаются имиджевого позиционирования партии, тема программного позиционирования осталась за скобками: «Ротация одних и тех же кадров и этические нормы — это вопросы внутрипартийной жизни, а не предложение обществу», — считает Калачев.

Стоящие перед «Единой Россией» вызовы находятся прежде всего в социально-экономической плоскости: люди беднеют, и партия должна будет объяснять, почему это происходит, говорит политолог Глеб Кузнецов. «Ответ «потому что мы в кольце врагов и находимся под санкциями» не очень убедителен», — добавляет он.

Второй вызов — определенная электоральная усталость от «Единой России»: «Люди привыкли, что ты побеждаешь, и все меньше хотят за тебя голосовать». Третий заключается в том, что партия власти — огромная организация, и в силу этого ей очень тяжело меняться, констатирует политолог. Все три вызова в «Единой России» прекрасно осознают, именно поэтому на съезде говорилось об обновлении, большей коммуникации с избирателями, критериях оценки деятельности депутатского корпуса: «Депутаты — это те, за кого проголосовали граждане, они напрямую коммуницируют с людьми, и от того, как они себя ведут, во многом зависит рейтинг партии», — считает Кузнецов.