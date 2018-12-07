Два нефтяника в одном пакете

«Сибуру» предложили принять участие в строительстве завода по производству полиэтилена

Иркутская нефтяная компания предложила «Сибуру» Леонида Михельсона поучаствовать в строительстве газохимического завода в Восточной Сибири. Общий бюджет проекта компания оценивает в 456 млрд руб.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

«Сибур» может стать партнером ИНК

Иркутская нефтяная компания (ИНК), подконтрольная Николаю Буйнову, предложила «Сибуру» стать партнером в крупном газохимическом проекте в Восточной Сибири. Об этом РБК рассказали три источника, знакомых с топ-менеджерами обеих компаний.

Проект стоимостью 456 млрд руб. состоит из трех этапов и предполагает строительство завода по производству полиэтилена мощностью 650 тыс. т в год (используется для производства пленок, кабеля, пластмасс и т.д.). ИНК предложила «Сибуру» миноритарную долю в предприятии, максимум 25%, уточняет один из собеседников РБК. Компания ведет переговоры о привлечении и других миноритарных акционеров, но сохранит за собой больше 50%, добавляет он.

«Преимущества «Сибура» — в компетенции по реализации инвестпроектов такого профиля, логистике и оперировании потоками продукции, реализации полимерной продукции на российском и международном рынках», — говорит один собеседник РБК. Компании могут заключить off-take контракт: «Сибур» будет покупать у завода полиэтилен и продавать по собственным каналам, добавляет второй источник.

ИНК прорабатывает разные возможности для привлечения партнеров, эта стадия не завершена, сказал РБК представитель Иркутской нефтяной компании. «Компания «Сибур» сконцентрирована на реализации ключевого проекта «Запсибнефтехим», а также проработке Амурского ГХК, чтобы принять финальное решение о реализации проекта в ранее объявленные сроки — во втором полугодии 2019 года», — сказал представитель «Сибура». Компания рассматривает разные возможности развития портфеля проектов и применения навыков проектного управления НИПИГАЗа (входит в «Сибур»), добавил он. По словам представителя, «Сибур» знает о проекте ИНК, но «никаких договоренностей ни в какой детализации на сегодня нет».

Проект на 456 млрд руб. Иркутская нефтяная компания реализует газовый проект с 2014 года на базе Ярактинского месторождения на севере Иркутской области. Поставлять газ российским потребителям компания не может — рынок сбыта слишком далеко, инфраструктуры нет. Экспортировать сырье через строящуюся пока «Силу Сибири» также нельзя, право экспорта природного газа из России есть только у «Газпрома». «Философия проекта — перерабатывать газ здесь, на месте, в Иркутской области», — объяснял в 2015 году в интервью «Ведомостям» крупнейший совладелец Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов.​​ ИНК уже инвестировала в проект 44 млрд руб. и построила первую очередь, рассказывал в начале октября советник гендиректора компании Сергей Донской. Она построила инфраструктуру первого этапа — установку по подготовке газа, продуктопровод и комплекс приема и хранения. На втором этапе ИНК построит установку подготовки газа на Марковском месторождении и газоперерабатывающий завод. Он будет производить этан, который и станет сырьем для завода по производству пол​иэтилена. Этот завод должен быть построен к 2023 году, его продукция будет поставляться на внутренний рынок и за границу, преимущественно в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Зачем ИНК партнеры

До сих пор Иркутская нефтяная компания занималась только добычей нефти (в 2017 году добыла 8,5 млн т), поэтому и ищет партнеров для нового направления бизнеса. «Это не совсем компетенция Иркутской нефтяной компании, это downstream (переработка. — РБК). Нам нужны партнеры с опытом. Переговоры ведутся с японскими компаниями — Японской национальной корпорацией по нефти, газу и металлам (JOGMEC), Itochu Corp. и INPEX Corp.», — рассказывал Николай Буйнов в интервью «Ведомостям» в 2015 году. По его словам, инвесторов ИНК ищет «аккуратно», это должен быть «понятный и ясный мировой партнер». РБК направил запросы в эти три японские компании.

«Сибур» построил производство полипропилена в Тобольске («Сибур-Тобольск», 510 тыс. т полипропилена в год), сейчас заканчивает второй огромный проект по производству полиэтилена и полипропилена — «Запсибнефтехим», также мирового класса, напоминает аналитик Газпромбанка Евгения Дышлюк. «Сибур» — лидер российской нефтехимической отрасли и обладает компетенциями и экспертизой по строительству таких комплексов, а также имеет налаженные каналы сбыта базовых полимеров в разных регионах в России и за рубежом, объясняет она. «Сибур» поставляет продукцию в 80 стран мира, говорится на сайте компании. Интерес ИНК привлечь такого партнера в газохимический проект понятен, заключает Дышлюк.

В ИНК хорошо понимают, что им не хватает множества компетенций, чтобы успешно реализовать проект, говорит руководитель информационно-аналитического центра Rupec Андрей Костин. Они никогда не строили предприятий такого масштаба, не понимают рынка, и «Сибур» с отраслевой экспертизой, дистрибуцией и неплохим опытом реализации крупных проектов им бы очень помог, добавляет он.

Зачем «Сибуру» еще один проект

«Сибур» производит около 270 тыс. т полиэтилена в год, а также полипропилен, пластики, синтетические каучуки и т.д. В 2019 году компания планирует запустить свой крупнейший проект «Запсибнефтехим» на 0,5 млн т полипропилена и 1,5 млн т полиэтилена в год, что позволит увеличить производство полимерной продукции холдинга более чем вдвое. «Сибур» также изучает проект по строительству Амурского газохимического комплекса, который будет выпускать 1,5 млн т этилена с последующей переработкой в полиэтилен. Но решение по нему пока не принято. ​«Я пока не утверждаю, что Амурский ГХК — уже подтвержденный проект. Нам нужно еще около года на детальную проработку», — говорил в ноябре в интервью «Ведомостям» предправления «Сибур Холдинга» Дмитрий Конов.

Газохимический проект ИНК дальше от экспортных рынков сбыта, чем «Запсибнефтехим» и будущий Амурский ГХК, замечает Андрей Костин. Но если Иркутская нефтяная компания решит логистические вопросы, то экономика обещает быть очень интересной за счет почти нулевой себестоимости сырья, добавляет он (для «Сибур-Тобольска» и «Запсиба» сырье закупается). Возможно, «Сибур» хочет организовать наиболее эффективный канал реализации продукции ИНК на рынках Азии, предполагает эксперт.

Это хорошая стратегия: не переплачивая за контроль, купив небольшую долю, «Сибур» сможет координировать продажи базовых полимеров, чтобы удерживать привлекательные цены, соглашается Евгения Дышлюк. «Сибур» уже сотрудничает таким образом с «Газпром нефтью» на базе двух ее заводов — Московского НПЗ (у «Сибура» 50% в СП «НПП «Нефтехимия», оно выпускает 130 тыс. т полипропилена в год) и Омского НПЗ (25% СП «Полиом», 210 тыс. т полипропилена в год), напоминает эксперт.

Скорее всего, ИНК будет поставлять бóльшую часть продукции на экспорт, полагает Дышлюк. Если «Сибур» откажется участвовать в проекте, компании будут конкурировать на экспортных рынках не друг с другом, а с более дорогой продукцией нефтехимических компаний Европы и Азии: себестоимость производства у ИНК и «Сибура» будет сопоставимая, считает она.

Летом «Сибур» начал подготовку к IPO, рассказывали источники РБК и подтверждал CNBC сам Конов. Размещение может состояться в следующем году — сначала на Московской бирже, а затем на международных площадках. Предварительная оценка компании, по словам источников РБК, $20–26 млрд.

Участие в проекте ИНК поддержит финансовые показатели «Сибура», но вряд ли серьезно повлияет на оценку компании: обсуждаемая доля участия в проекте невелика и не будет консолидироваться в отчетности компании, считает Дышлюк.