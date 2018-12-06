«Алису» замкнули в телефон

Три вопроса о первом смартфоне от «Яндекса»

Интернет-компания «Яндекс» представила свой первый смартфон. Продажи устройства будут минимальными, но «Яндекс» и не собирается становиться полноценным производителем телефонов

Фото: Андрей Любимов / РБК

В среду, 5 декабря, интернет-компания «Яндекс» официально презентовала свой первый смартфон «Яндекс.Телефон». Главной особенностью устройства производитель считает интегрированный в него на аппаратном уровне голосовой помощник «Алиса».

Слухи о том, что «Яндекс» намерен выпустить свой телефон, появились еще в конце 2017 года, однако до недавнего времени интернет-холдинг никак их не комментировал. Как компания объяснила выход на новый для себя рынок и насколько успешным окажется «Яндекс» как производитель «железа», разбирался РБК.

Что такое «Яндекс.Телефон»

Как сообщил вице-президент по экосистемным продуктам «Яндекса» Федор Ежов, «Яндекс.Телефон» работает на операционной системе Android 8.1. Он оснащен экраном 5,65 дюйма с ударопрочным стеклом, двойной основной камерой с разрешением 16+5 Мп и фронтальной — 5 Мп. Смартфон обладает 64 Гб основной памяти и 4 Гб оперативной. По словам Ежова, это первый смартфон, в котором голосовой помощник «Алиса» «живет в устройстве, а не в приложении», то есть его можно попросить о чем-либо, даже когда устройство лежит рядом, работая в другом приложении. Кроме того, «Алиса» будет не только помогать, но и предугадывать: если в городе пробки, она сообщит, что дорога до дома займет больше времени, чем обычно; предупредит о похолодании и т.д.

При этом в компании пообещали, что в обновлениях телефона появится возможность распознавания голоса хозяина, но детали реализации этой функции не уточнили.

Руководитель разработки Yandex Launcher Федор Ежов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В смартфон предустановлены восемь приложений «Яндекса». Их активность можно отключить, но полностью удалить с телефона не получится. Покупатели получат полугодовую подписку на сервис «Яндекс.Плюс», который позволяет получать скидки на различные услуги компании, например при использовании «Яндекс.Музыка» или «Яндекс.Такси».

Стоимость устройства составляет 17 990 руб., с 6 декабря продажи начнутся в магазине и музее «Яндекса», с 7 декабря — в салонах «ВымпелКома» (бренд «Билайн»), «М.Видео-Эльдорадо», а также в онлайн-магазине «Беру».

Представители других крупных сетей по продаже электроники не пояснили, почему не договорились с «Яндексом». Директор по закупкам объединенной компании «Связной / Евросеть» Михаил Комков лишь сообщил, что в данный момент ретейлер не ведет переговоры о продаже «Яндекс.Телефона». Представитель МТС отказался от комментариев. Представитель «МегаФона» сообщил, что компания обсуждает коммерческие условия дистрибуции смартфона в своей сети. «Мы будем внимательно следить за стартом продаж. Ценовой сегмент выбран довольно сложный из-за огромной конкуренции китайских и корейских брендов», — отметил он.

Зачем «Яндексу» собственный смартфон

По словам Ежова, компания не собирается конкурировать с другими устройствами ценой. В компании выпуск телефона объясняют тем, что хотели предложить людям, активно использующим ее сервисы, устройство, в котором основные приложения «Яндекса» будут собраны в удобной комбинации и объединены «Алисой».

Интернет-компании выходят на новый уровень конкуренции, считает аналитик «Открытие.Брокер» Тимур Нигматуллин. «Мы говорим уже не о развитии отдельных высокотехнологичных сервисов, а о создании на их основе экосистемы, чтобы эти разработки были завязаны друг на друге. Яркий пример — подписка на «Яндекс.Плюс», когда за счет одних приложений можно получить скидки и бонусы в других», — говорит Нигматуллин.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Впрочем, он не видит, чтобы «Яндекс» делал ставку на продажу «железа» и пытался трансформироваться в производителя устройств. «Затраты на запуск собственных аппаратов минимальны — «Яндекс» не инвестировал в компанию-разработчика, например, а просто закупает китайское «железо», — напомнил Нигматуллин.

Главное для компании — предложить пользователю как можно больше каналов для доступа к сервисам «Яндекса», чтобы уменьшить отток клиентов и занять более устойчивое положение на рынке, уверен аналитик, отмечая, что пользователи любят интеграцию сервисов в разные устройства.

По данным «Яндекс.Радар», на конец ноября 2018 года доля «Яндекса» в поисковых системах в России составила 56,7%, а доля Google — 39,8%. В ноябре 2017 года эти показатели составляли 56,7 и 39%, соответственно.

«Очевидно, что «Яндекс» не делает ставку на доходы от продажи смартфонов. Традиционно интернет-компаниям, которые представляют свои гаджеты, намного интереснее те данные, которые они смогут получать с помощью предустановленных в устройствах приложений», — считает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян.

По его мнению, если «Яндекс» вдруг захочет трансформироваться в производителя «железа», то это потребует от компании огромных затрат: как минимум нужно будет набрать штат профильных инженеров и проектировщиков устройств.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Какое место смартфон займет на рынке

Представитель «Яндекса» отказался назвать размер первой партии «Яндекс.Телефона» и рассказать об ожиданиях компании от продаж устройства.

Тимур Нигматуллин считает, что сама по себе продажа устройства вряд ли принесет какой-то ощутимый эффект для бизнеса компании, но не исключает, что этот шаг позволит «привязать к приложениям «Яндекса» больше клиентов».

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин уверен, что у смартфона от «Яндекса» практически нет шансов завоевать рынок мобильных устройств. «Это типичный С-бренд (бренд третьего эшелона. — РБК), для которого характерен неуникальный дизайн и, самое главное, минимальная доработка китайской базы. Для подобной категории цена 18 тыс. руб. слишком высока. Как производитель «железа» «Яндекс» не интересен массовому потребителю. Смартфон не уникален, и стимула покупать его нет», — категоричен эксперт. Кроме того, «Яндекс» связан обязательствами с компанией Google, которая является разработчиком платформы Android, на которой работает смартфон, и, если нарушит договор, смартфон просто отключат, напомнил Муртазин. При заключении договора об использовании платформы Android компании берут на себя обязательства по предустановке ряда продуктов от Google. Кроме того, Google ограничивает своих контрагентов в предустановке определенных приложений (в основном конкурирующих с его собственными).

По информации Эльдара Муртазина​, «Яндекс» заключил контракт на поставку партии из 20 тыс. аппаратов. Из этого количества компания сможет продать примерно половину и только в том случае, если к марту ценник на смартфон будет снижен, оценил Муртазин. По оценке компании «Связной / Евросеть», по итогам 2018 года всего в стране будет продано 29,4 млн смартфонов на 466 млрд руб.

Карен Казарян, напротив, назвал цену «Яндекс.Телефона» вполне конкурентоспособной. «К февралю компании вполне реально продать до 20 тыс. своих устройств. Особенно если они попадут в волну предновогодних распродаж», — отметил он.

Фото: Андрей Любимов / РБК