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Прокат экранировался от Минкультуры
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Газета
Прокат экранировался от Минкультуры
Газета № 212 (2936) (0312) Бизнес, 30 ноя, 19:47
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Прокат экранировался от Минкультуры
Игроки кинорынка самостоятельно договорились о новогоднем графике премьер
Кинопрокатчики и продюсеры без вмешательства Минкультуры договорились о выходе премьер в преддверии новогодних праздников. На этот раз проблемы возникли из-за двух российских фильмов с одним и тем же актером в главной роли
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Один актер на всех

Продюсеры и дистрибьюторы договорились о датах премьер на декабрь—январь, сообщила газета «Ведомости». ​Три собеседника РБК на кинорынке рассказали, что переносить премьеры пришлось из-за того, что на одну и ту же дату — четверг, 27 декабря — претендовали сразу два российских фильма с Александром Петровым в главной роли. Речь идет о комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (по мотивам одноименного комедийного сериала на ТНТ) и военной драме «Т-34».

Продюсеры первой ленты — топ-менеджеры канала ТВ3 Валерий Федорович и Евгений Никишов, прокатчик — «Каропрокат». Создатели второго фильма — «Марс Медиа» и «Амедиа Продакшн», сопродюсер — гендиректор телеканала «Россия 1» Антон Златопольский, прокатчик — входящая в холдинг «Газпром-Медиа» кинокомпания «Централ Партнершип».

Последний уик-энд года считается одним из самых кассовых: посещаемость кинотеатров в преддверии праздников традиционно высока, затем она поддерживается длинными выходными.

Высокий сезон

С 28 декабря 2017 года по 3 января 2018 года кинотеатры посетили 8 млн россиян, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. На предыдущей кинонеделе, с 21 по 27 декабря 2017 года, было только 3,8 млн зрителей. В длинные новогодние выходные — с 4 по 10 января 2017 года — количество зрителей выросло уже до 9,7 млн человек, а на неделе с 11 по 17 января снизилось до 4,5 млн человек.

По данным издания «Кинобизнес сегодня», общие сборы с 1 по 31 января 2018 года составили 7,5 млрд руб., что на 72% больше, чем в декабре 2017 года (4,3 млрд руб.), и на 4% больше, чем в январе 2017-го. В первый месяц года россияне приобрели 30,223 млн билетов (на 71% больше, чем в декабре, и на 7% больше, чем в предыдущем январе).

В результате переговоров, рассказывают собеседники РБК, была достигнута договоренность, что предпремьерный показ «Т-34» состоится 27 декабря во всех кинозалах IMAX, а в массовый прокат лента выйдет 1 января 2019 года. Премьера же «Полицейского с Рублевки» перенесена на 20 декабря.

Президент «Каропроката» Алексей Рязанцев и гендиректор «Централ Партнершипа» Вадим Верещагин подтвердили РБК эту информацию. По словам Верещагина, это было сделано в интересах рынка и зрителей.

Премьерам российских фильмов не будут мешать голливудские блокбастеры, уточняют собеседники РБК. Чтобы не создавать препятствия «Полицейскому с Рублевки», прокат мультфильма «Гринч» (дистрибьютор — Universal Puctures International) начнется не 22 декабря, как изначально планировалось, а либо 13 декабря, либо 17 декабря. ​Другая громкая зарубежная премьера — «Мэри Поппинс» (дистрибьютор — Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing) — начнется, как и предполагалось, 3 января.

Минкультуры прибегло к «раздвижке релизов» из-за российского «Садко»
Технологии и медиа

РБК направил запросы в Universal Pictures International и Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing.

Без участия Минкультуры

Таким образом, Минкультуры на эти новогодние праздники не придется прибегать к так называемой раздвижке релизов, когда чиновники переносят старт проката одной картины, как правило, иностранной, в пользу другой, к примеру, российской.

Одним из таких примеров стал перенос премьеры американо-канадского мультфильма «Распрекрасный принц» (дистрибьютор — «Вольгафильм») с 24 мая на 26 июня 2018 года, чтобы он не конкурировал с отечественным мультфильмом «Садко» (дистрибьютор — «Наше кино»). Кассовые сборы «Распрекрасного принца» составили, согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, 38,4 млн руб. Показатель «Садко» — 67 млн руб.

Скандалом для Минкультуры обернулась попытка подвинуть в прокате адресованный детям фильм «Приключения Паддингтона 2» (дистрибьютор — «Вольгафильм»). Чтобы не мешать рекордным сборам российской спортивной драмы «Движение вверх», министерство предложило прокатчику «Паддингтона» сдвинуть премьеру с 18 января на 1 февраля 2018 года. Тогда Ассоциация владельцев кинотеатров пожаловалась на Минкультуры в правительство, попросив разобраться с чрезмерным усилением госрегулирования в киноиндустрии, на что премьер Медведев, как уточняли в его аппарате, дал поручение разобраться. В результате премьера «Паддингтона» состоялась 20 января.

«Раздвижка релизов — редкая мера, которую мы, как правило, пытаемся согласовать с киносообществом, чтобы они договорились между собой, дабы не создавать избыточную конкуренцию на одни и те же даты», — уверял в интервью РБК министр культуры Владимир Мединский.

Он назвал как пример наиболее жесткого конфликта борьбу двух российских фильмов, посвященных космонавтике: «Салют-7» и «Время первых». Обе картины планировалось выпустить на экраны 12 апреля 2017 года. После вмешательства Минкультуры прокат «Времени первых» (дистрибьюторы — Fox и Bazelevs) начался 6 апреля, а премьера «Салюта-7» (дистрибьютор — «Наше кино») была перенесена на 12 октября. Первый фильм собрал 544,6 млн руб., второй — 753,9 млн руб.

Автор: Мария Истомина.
Теги: кинопрокат , релиз
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