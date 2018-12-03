В Киев только девушки

К каким последствиям приведут ограничения на въезд россиян на Украину

Украина запретила российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет въезд на территорию. Исключение сделают для дипломатов и россиян, въезжающих в гуманитарных целях. О последствиях ограничений — в материале РБК

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Какие ограничения ввел Киев

В пятницу, 30 ноября, глава Госпогранслужбы Украины (ГСПУ) Петр Цигикал объявил о запрете на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет на совещании с участием президента Петра Порошенко. Цигикал упомянул, что ужесточение контроля может коснуться и других иностранцев.

Дополнительные меры по охране границы действуют с пятницы, говорится в заявлении на сайте президента Украины. Цигикал рассказал о готовности сделать исключение в случае возникновения обстоятельств гуманитарного характера.

Позднее спикер ГСПУ Андрей Демченко выступил с разъяснениями касательно ужесточения миграционного режима. По его словам, российские мужчины входят в группу риска и существует опасность создания ими очагов дестабилизационных мероприятий, направленных на подрыв интересов республики. Поэтому большинству представителей этой категории лиц будет запрещен въезд в страну. Запрет не будет распространяться на лиц, обладающих дипломатическим статусом, а также на обслуживающий персонал транспорта. Смогут попасть в страну и те россияне, у которых есть документы о постоянном или временном проживании на территории Украины и которые едут с поездками гуманитарного характера. Например, запрет не коснется российских граждан, которые едут к больному родственнику или на похороны.

Решения, впускать россиян или нет, будут приниматься по итогам собеседования на границе. «Интервьюирование — это дополнительный контроль. В каждом отдельном случае может приниматься исключение», — заявил Демченко.

Исходя из пояснений погранслужбы, нельзя говорить о полном запрете на въезд. «Будут проводиться собеседования о целях и обстоятельствах поездки россиян, и уже на этом основании будет сделано решение о том, пускать их или нет», — отметил в беседе с РБК руководитель Центра прикладных политических исследований на Украине Владимир Фесенко. Первоначально Киев собирался ввести полный запрет на въезд большинства российских мужчин, но «впоследствии было принято решение сделать эти меры более гибкими», сказал политолог.

Решение ужесточить контроль над границами — следствие введения в стране военного положения 26 ноября сроком на 30 дней. Необходимость такого шага Порошенко объяснил угрозой российского наземного вторжения. Это не повлияет на проведение президентских выборов, которые должны пройти на Украине в марте 2019 года, заверил глава государства.

В России поведение Украины объясняют желанием Порошенко повысить свой рейтинг на фоне приближающихся выборов. Как заявила 30 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова, украинский президент​ пытается «заработать очки на гребне очередной русофобской волны» и вводит меры, ущемляющие основные конституционные свободы украинских граждан.

Сколько россиян посещают Украину​

По данным таможенной службы Украины, в 2017 году страну посетили 1,464 млн россиян. Среди них 1,4 млн указали в качестве цели поездки частный визит. Вторая по популярности причина поездки — спортивный и культурный туризм, ее указали более 31 тыс. человек. В 2016 году на Украину въехали 1,4 млн россиян, в 2015-м — 1,2 млн, в 2014-м — 2,4 млн, в 2013-м — 10 млн.

После присоединения Крыма к России в 2014 году Украина несколько раз ужесточала процедуры въезда для россиян. С 1 марта 2015 года он осуществлялся только по загранпаспорту. А с начала 2018 года для въезда на Украину россияне должны были пройти биометрический контроль. Теперь при пересечении границы им нужно сдавать отпечатки пальцев и фиксировать биометрические данные. Осенью 2017 года глава украинского парламента Андрей Парубий выступил с предложением ввести визы для россиян, однако правительство идею не поддержало.

По данным заместителя директора Института социологии НАН Украины Евгения Головахи, почти у трети украинских граждан есть родственники в России. 50% жителей республики считают, что Украина и Россия должны быть дружественными государствами с открытыми границами, без визового и таможенного контроля, следует из данных сентябрьского опроса Киевского международного института социологии.​

Носят ли ограничения постоянный характер

По мнению Алексея Макаркина, аналитика Центра политических технологий, запрет на въезд является временной и чрезвычайной мерой. Мораторий может быть отменен по истечении 30 дней военного положения, допустил аналитик. Он напомнил, что Украина уже временно ужесточала условия въезда для российских мужчин в 2014 году.

Но даже если запрет и будет отменен, в отношении россиян могут продолжить действовать дополнительные проверки на границе, отметил Макаркин.

В то же время Украина едва ли пойдет на введение виз. Во-первых, в этом случае Киев не сможет потом повернуть вспять в случае изменений обстановки, пояснил аналитик. Во-вторых, в таком случае против Украины могут быть приняты зеркальные меры, что, в свою очередь, нанесет ущерб трудовым мигрантам среди украинцев.

​Как отреагировала Россия

Мария Захарова назвала поступок Киева «следствием, нельзя сказать, что непродуманных, но точно диких движений руководства страны». Представитель внешнеполитического ведомства не стала анонсировать ответные меры. «Если кто-либо попробует зеркально повторить то, что происходит сейчас в Киеве, то это может привести к помешательству, а если говорить о национальных масштабах, то просто к коллапсу, — пояснила она. — Кульбиты, которые мы видим сегодня в Киеве и в целом на Украине, — это полная дисфункция государственного устройства и государства как образования».

​Россия не станет вводить ограничения в ответ на запреты украинской стороны, полагает Макаркин, ужесточение пограничного режима не наносит России значимого ущерба. А жертвами ужесточения миграционной политики России могут стать прежде всего так называемые официальные украинцы — граждане Украины, которые давно проживают в России и симпатизируют ей.