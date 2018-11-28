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Страховщики приплатят автосервисам
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Газета
Страховщики приплатят автосервисам
Газета № 209 (2933) (2811) Финансы, 07:30
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Страховщики приплатят автосервисам
С 1 декабря меняется калькуляция ремонта машин по ОСАГО
Союз автостраховщиков по решению Верховного суда обновил справочники с ценами на запчасти для ремонта по ОСАГО, они в среднем вырастут на 6,5%. Это приведет к росту страховых выплат, но не решит проблему с занижением цен на детали
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Стоимость запчастей для ремонта машин по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) с 1 декабря будет рассчитываться по новым справочникам. Составитель справочников — Российский союз автостраховщиков (РСА) — обновил среднюю стоимость запчастей для натурального возмещения по ОСАГО в соответствии с предписанием антимонопольной службы Татарстана, которая еще в 2016 году выявила занижение цен в справочниках. После актуализации справочника цены на запчасти в среднем вырастут на 6,5%.

Об этом говорится в письме, которое РСА направил в управление ФАС по Республике Татарстан (УФАС) в рамках исполнения предписания. Факт направления такого письма и утверждения новых справочников РБК подтвердил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

По закону страховщики оплачивают ремонт пострадавшего автомобиля или же возмещают ущерб деньгами застрахованному лицу на основании цен на запчасти из справочников РСА. Союз обновляет их каждые полгода — последний раз они были обновлены в июне. При занижении цен на автозапчасти либо застрахованное лицо получает меньше, чем нанесенный ущерб, либо автосервис недополучает средства от страховой компании.

Согласно вступившим в силу в апреле 2017 года поправкам в закон об ОСАГО, ремонт или «натуральное возмещение» — в приоритете над денежной выплатой. Клиенту предоставляется список автосервисов, при этом станция техобслуживания не должна находиться дальше 50 км от места ДТП или места проживания автовладельца. На ремонт дается не больше месяца. Если одно из условий не выполняется, то ущерб возмещается деньгами.

История вопроса

Существенное влияние на итоговую сумму выплат по ОСАГО оказывают расценки на ремонт автомобилей, установленные в справочниках средней стоимости запасных частей РСА, говорили в татарстанской ФАС. Однако антимонопольщики обнаружили, что цены в справочнике ниже реальных. Кроме того, в справочниках не учитывались цены на запчасти и ремонт автомобилей в некоторых регионах. Например, казанские автостраховщики производили выплаты по ценам Самары. А несоответствие цен составляло от 10 до 40%.

После того как в 2016 году УФАС Республики Татарстан вынесло РСА предписание, союз обжаловал его в суде, однако первая инстанция отказала РСА в иске. Тогда союз обратился в апелляцию — она отменила решение суда первой инстанции и удовлетворила требования РСА. Кассация поддержала это решение, но Верховный суд встал на сторону татарстанского УФАС и в июле постановил в течение трех месяцев привести справочники РСА в соответствие с рыночными ценами на ремонт и запчасти в конкретном регионе.

Заниженные цены были давней проблемой по большей части для станций техобслуживания, так как по закону именно автосервис несет ответственность за надлежащий ремонт, объясняет ситуацию руководитель комитета по контролю качества страховых продуктов Объединения потребителей России Андрей Крупнов. Сумма, которую им выплачивают страховщики за ремонт, рассчитывается по справочникам. При этом по закону ремонт должен производиться только новыми запчастями и с гарантией качества. «Справочники писались еще под «старый» порядок возмещения, где платили деньгами с учетом износа, и цены в нем действительно сильно занижены относительно стоимости новых», — отмечает эксперт. Во многих случаях невозможно найти даже неоригинальные запчасти по тем ценам, которые прописывались в справочниках.

При денежном возмещении ремонта на основании цен за запчасти в справочнике ранее страдали и обычные клиенты — они получали выплату, которой им в итоге не хватало на нормальный ремонт, и им приходилось доплачивать за него из собственного кармана, напоминает Крупнов.​

Как изменятся выплаты по ОСАГО?

По предварительным оценкам РСА, совокупный средний рост стоимости запасных частей после введения в действие новых справочников составит 6,5%, а значит, увеличит примерно на столько же среднюю выплату по ОСАГО, говорит исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. Это не означает роста цен на запчасти для абсолютно всех машин — на какие-то запчасти цены могли не измениться, на какие-то вырасти на 10%, поясняет он. На цены повлияли и изменения курса рубля.

РСА впервые провел исследование по ценам в каждом субъекте России и городах-миллионниках в соответствии с предписанием УФАС Татарстана, говорит Уфимцев, хотя в этом не было особой необходимости — заказывать запчасти можно и через интернет, из Москвы в Хабаровск или Самару. Разница будет лишь в стоимости доставки, отмечает он.

Исследование РСА проводилось с августа по октябрь по 57 маркам транспортных средств. Были собраны 155 млн цен на оригинальные запчасти и 40 млн цен на неоригинальные запчасти. В итоге в новом справочнике РСА содержатся полмиллиарда позиций по 13 экономическим регионам на 40 млн деталей.

За десять месяцев 2018 года средняя выплата по ОСАГО оказалась равна 66,257 тыс. руб. — это на 14% меньше, чем годом ранее, следует из статистики РСА. В соответствии с ростом цен на запчасти она может вырасти в среднем на 4,3 тыс. — до 70,5 тыс. руб.

«Росгосстрах» оценивает потенциал роста средней выплаты в 2–2,3%. Сейчас средняя выплата по ОСАГО (если брать и ремонт, и денежные выплаты) в компании составляет около 57 тыс. руб., то есть вырастет она до 58,3 тыс. руб. Глава дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев считает, что рост цен на запчасти увеличит среднюю выплату по ОСАГО на 4%.

Предыдущие справочники в целом объективно отражали картину цен рынка запасных частей с незначительными недооценками и переоценками по некоторым позициям, считает руководитель Центра урегулирования претензий ВСК Олег Шумилин. Предстоящее повышение является прогнозируемым следствием инфляционных процессов, отмечает он, объясняя рост цен в справочнике влиянием ослабления курса рубля к иностранной валюте, так как большинство запасных частей — зарубежного производства.

Рост съела инфляция и курс

Представители автовладельцев и автосервисов сходятся в одном — новые справочники РСА существенно проблему с заниженными выплатами не решат.

Повышение цены на 6,5% — это издевательство над решением Верховного суда, так как это «повышение» уже съедено инфляцией и изменением курса, считает глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Он предрекает, что автосервисы будут теперь экономить на ремонте. «Если раньше они могли при сломанном внутри бампере и починить его, и покрасить, то теперь будут оплачивать только покраску», — говорит он.

Что касается денежной компенсации, то застрахованные автомобилисты не почувствуют разницы вообще, считает лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Основная проблема с компенсациями деньгами сейчас — это так называемая амортизация. Это означает, что выплата делается с учетом износа, а он может доходить до 50%, отмечает он, напоминая, что в ходе текущей реформы ОСАГО ЦБ предложил вообще отменить амортизацию при денежных выплатах. «Это было бы лучшим вариантом», — говорит Шкуматов.

Рост на 6,5% — непонятная и нефактурная цифра, считает вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Наталья Жильцова. В РСА всегда говорят о средних ценах на сотни тысяч деталей, что не отражает реального роста. По ее словам, заложенный в справочники рост достаточно низкий по сравнению с разницей между ценами в справочниках и реальными ценами на рынке. Более конкретно комментировать повышение она готова после изучения новых справочников.

Существуют актуальные регулярно обновляемые справочники автозапчастей, которыми руководствуются страховщики в отношениях с сервисными центрами по автокаско, предлагает решение Андрей Крупнов из Общества потребителей. Учитывая, что сам по себе ремонт никак не зависит от того, по какому виду застрахован автомобиль (и даже застрахован ли он вообще), логично использовать один и тот же источник информации во всех случаях. «Это снимет вопросы об объективности оценки стоимости ремонта и позволит клиентам получать «натуральное возмещение» надлежащего качества», уверен эксперт.

Автор: Екатерина Литова.
При участии: Валерия Комарова.
Теги: ОСАГО
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