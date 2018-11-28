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Почему керченский инцидент не поможет Петру Порошенко
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Газета
Почему керченский инцидент не поможет Петру Порошенко
Газета № 209 (2933) (2811) Политика, 27 ноя, 17:17
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Алексей Макаркин Почему керченский инцидент не поможет Петру Порошенко
Введение военного положения в нескольких областях Украины не только не позволит отменить президентские выборы, но и не поможет мобилизовать голоса в пользу действующего главы государства

​После российско-украинского конфликта в Керченском проливе Петр Порошенко издал указ о введении военного положения, что породило массу слухов о возможном переносе президентских выборов в республике. Однако такой сценарий возможен лишь в случае масштабных военных действий, которые выглядят крайне маловероятными, так как несут запредельные риски для обеих сторон. Украина хотя и усилила свою армию, но не настолько, чтобы победить в войне с Россией. Россия же в случае войны столкнется с введением санкций, по сравнению с которыми нынешние выглядят незначительными. Поэтому, если не произойдет чего-то из ряда вон выходящего, выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Положение Порошенко

В первоначальном варианте президентского указа военное положение вводилось на два месяца на всей территории страны. И поскольку президентские выборы запланированы на март, украинское общество сильно напряглось. Расклад сил, по данным совместного опроса КМИС, Центра Разумкова и социологической группы «Рейтинг», сейчас таков: лидирует Юлия Тимошенко (21%), от нее отстают артист Владимир Зеленский, сыгравший простого учителя, ставшего президентом, в популярном сериале «Слуга народа» (11%), на третьем — Порошенко (10%). На первый взгляд ситуация для действующего президента не столь уж и плоха, тем более что Зеленский пока не принял решения об участии в выборах.

Но есть три негативных обстоятельства. Первое — антирейтинг Порошенко, составляющий 51%. Второе — по опросам, во втором туре президент проигрывает и Тимошенко, и Зеленскому. Третье — только 10% украинцев высказались в поддержку второго срока Порошенко. Нетрудно заметить, что это и есть электорат Порошенко — дальше расширять его будет очень трудно. Ставка президента на создание при поддержке Константинопольского патриархата автокефальной церкви выглядит не слишком выигрышной. Хотя, согласно опросу фонда «Демократические инициативы» им. Кучерива и Центра Разумкова, число поддерживающих автокефалию больше, чем негативно к ней относящихся (31% к 20%), но для современного украинского общества эта тема далеко не самая главная. Для него важнее теплые батареи в холодную зиму, чем религиозная независимость от Москвы. Характерно, что по этому же опросу у 49% респондентов по церковной теме нет своего мнения.

Отсюда и опасения, что президент может использовать военное положение для собственных политических целей: если не отложить выборы (для этого было бы достаточно продлить 60-дневное военное положение еще на такой же срок), то по крайней мере повлиять на расклад сил на старте кампании. Причем необходимость ввести военное положение именно сейчас выглядела совершенно неочевидной. Его не вводили после кровопролитных боев за Иловайск или Дебальцево — и ввели сейчас, после стычки, в которой не было погибших. Поэтому депутаты не стали автоматически утверждать президентский указ, в него пришлось внести существенные изменения.

Осторожность Запада

На самом деле отмена выборов или серьезное влияние на выборы, способное принципиально изменить расстановку сил, изначально были маловероятны. Во-первых, это не приняло бы украинское общество, которое хочет свободно выбирать лидера страны. В случае манипуляций с целью остаться у власти Порошенко столкнулся бы с тем самым новым Майданом, о котором многие говорили, но который выглядел иллюзорным. Играть с огнем не может позволить себе любой президент, особенно с рейтингом 10%.

Во-вторых, немалую роль играет позиция Запада, настаивающего на выполнении украинскими властями всех необходимых электоральных процедур. Он поддерживает современную украинскую власть, но не зацикливается на Порошенко, там готовы работать и с Тимошенко, и с любым другим возможным победителем. Характерно и сдержанное отношение западных лидеров к керченскому инциденту: представители США, Великобритании и Франции осудили в Совбезе ООН действия России, но главы государств были достаточно осторожны и подчеркивали, что Москва и Киев должны договориться. Они помнят 2008 год, когда активная поддержка Михаила Саакашвили стимулировала начало военных действий, очень быстро и катастрофично завершившихся для грузинской стороны. Украину не бросают, помогают ей продержаться, но дают понять, что слишком далеко заходить нельзя.

В любом случае возможностей для маневра у Порошенко не так много. И попытка прорыва украинских катеров в Мариуполь вряд ли была связана с большими планами. Скорее речь шла о локальной игре, о символическом жесте — свободный проход в Мариуполь стал бы достижением президента-главнокомандующего. А их перехват превращал украинскую сторону в публичном пространстве в жертву и позволял драматизировать ситуацию с помощью введения военного положения и попытки консолидировать общество вокруг Порошенко, становящегося военным лидером. Из этого же ряда — и недавняя установка украинского флага над донецким поселком Рассадки, находящимся в так называемой серой зоне между ДНР и контролируемой Киевом территорией.

В свою очередь конкуренты Порошенко совершенно не собирались давать ему карт-бланш — и постарались максимально ограничить его возможности. На всякий случай — как известно, перед выборами политики не любят неожиданностей и дуют на воду.

Максимальные гарантии

В результате компромисса с парламентом Порошенко получил лишь часть того, что добивался. Согласно финальному варианту указа, военное положение введено на 30 дней, а не на 60 — к началу избирательной кампании оно должно завершиться. Распространяется режим не на всю территорию страны, а лишь на десять приграничных областей — так что возможные ограничения прав и свобод граждан не распространятся на Киев. В столице не могут быть запрещены демонстрации и митинги, нельзя ввести цензуру на телеканалах и в печатных СМИ. Четко оговорено, что президентские выборы должны состояться 31 марта 2019 года.

Еще до подписания итоговой версии указа Порошенко обещал, что не будет ни мобилизации (перед выборами она способна только распугать избирателей), ни наступательных действий — по тем же причинам. Неясно, какие конкретно меры из широкого списка, предусмотренного законом о военном положении, будут применены на практике, но уже ясно, что политический истеблишмент Украины максимально гарантировал себя от любых неожиданностей. Военное положение в течение нескольких часов фактически превратилось в «недовоенное».

Кто действительно может оказаться под ударом — это Украинская православная церковь Московского патриархата. В условиях военного положения может усилиться давление на ее иерархов, с тем чтобы они приняли участие в соборе, намеченном на декабрь, — на нем предполагается провозгласить автокефальную церковь. После распада Партии регионов у этой церкви немного союзников в политическом классе: Тимошенко, демонстрируя свой патриотизм, также поддерживает автокефалию. В условиях военной тревоги отказ от участия в предстоящем соборе может стать признаком антипатриотизма.

Об авторах
Алексей Макаркин первый вице-президент Центра политических технологий
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , Украина , Петр Порошенко , Керченский пролив
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