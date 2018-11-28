Арабы подтянулись

Mubadala и РФПИ станут совладельцами фитнес-сети World Class

РФПИ и арабский суверенный фонд Mubadala договорились о покупке 22,5% Русской фитнес группы, развивающей сеть World Class. Продавец — «ВТБ Капитал» — зафиксировал хорошую доходность, а новый инвестор может рассчитывать на IPO

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Консорциум Российского фонда прямых инвестиций и Mubadala Investment Company договорился о приобретении 22,5% Русской фитнес группы (РФГ) — пакет продал «ВТБ Капитал» (инвестиционное подразделение группы ВТБ), сообщили стороны. В остальном структура акционеров не изменилась: контроль сохранила Ольга Слуцкер (32,6%), Максиму Игнатьеву принадлежит 20%, у Goldman Sachs — 24,9%.

Почему ВТБ отказался от спортивного рынка и зачем он арабскому фонду, разбирался РБК.

Почему ВТБ решил продать свой пакет

«ВТБ Капитал» стал совладельцем РФГ в начале 2014 года. Тогда структура банка и Goldman Sachs, который на тот момент уже был ​миноритарным акционером компании, выкупили совместно 50% группы. За свою часть пакета — 22,5% — «ВТБ Капитал» заплатил $19,3 млн (или примерно 700 млн руб. на тот момент), писал позднее банк в своей отчетности. Интерес к спортивному бизнесу инвесторы объясняли ​«широкими возможностями на российском рынке фитнес-услуг».

Но именно 2014 год стал переломным для российской фитнес-индустрии: если до этого момента ежегодные темпы роста были двузначными — 13,6–19,5%, то в 2015-м сегмент увеличился на более скромные 3,6%, до 107,1 млрд руб., следует из данных «РБК Исследования рынков». В 2015 году РФГ возглавил Николай Прянишников, бывший топ-менеджер «ВымпелКома» и Microsoft. Он признавал, что середина 2015 года была «очень тяжелой»: хотя компании и удалось сохранить существующую клиентскую базу, процент новых клиентов (60% выручки РФГ — это продажа членства в клубах) снизился. При этом именно в кризисный период компания избавилась от долговой нагрузки и повысила эффективность. Незадолго до появления «ВТБ Капитала» в составе акционеров рентабельность по EBITDA группы могла составлять 12,9% (такие данные объявлял UBS инвесторам накануне сделки). В 2015–2016 годах, по словам Прянишникова, этот показатель составил уже 15–20%.

В начале 2017 года заговорили о намерении «ВТБ Капитала» выйти из спортивного бизнеса. В марте прошлого года возможность продажи официально не исключил и сам ВТБ. «Есть интересанты, — рассказывал тогда зампред правления ВТБ Юрий Соловьев. — World Class — очень хорошая компания даже в рамках кризиса. Хорошо, что люди заботятся о своем здоровье». Один из источников РБК утверждал, что инвестора «начало беспокоить замедление темпов роста рынка из-за кризиса». Для «ВТБ Капитала» ключевым моментом в принятии решения о выходе из числа акционеров компании могло стать то, что в 2017–2018 годах компания расширялась преимущественно за счет франчайзинговых партнеров, сказал гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Одним из вариантов выхода «ВТБ Капитала» из РФГ могло быть проведение IPO, утверждает другой источник РБК, но ситуация на биржах в последнее время «не могла дать достаточного уровня доходности».

Во сколько оценивается World Class

Сколько банк заработал на инвестициях в РФГ, стороны не раскрывают. В ВТБ напоминают, что стандартный ​инвестиционный горизонт в такого рода проектах для «ВТБ Капитала» составляет три-пять лет. «Эта сделка стала для нас успешной — достигнутая «ВТБ Капиталом» доходность вполне соответствует ожидаемой от инвестирования в премиальные бизнесы с низким уровнем риска, каким является World Class», — отметили в ВТБ.

По оценке Бурмистрова, стоимость пакета ВТБ составляет не менее 2,2 млрд руб., всю компанию можно оценить примерно в 10 млрд руб., или 12 EBITDA 2018 года. Управляющий партнер Falcon Advisers Игорь Кованов оценивает всю РФГ скромнее: «Сейчас крупнейшие российские компании потребительского сектора, такие как «Магнит», X5 Retail Group, «М.Видео», оцениваются в 5 EBITDA, что, конечно, дешево, еще недавно оценки были около 10. Инвесторы ориентируется на эти мультипликаторы, и им психологически сложно покупать меньшие по размеру компании по более высокой стоимости», — отметил он. По его словам, мультипликатор при оценке всего бизнеса РФГ был около пяти, максимально семь. Если допустить, что EBITDA группы осталась на докризисном уровне (702 млн руб. в 2013 году), то сделка с «ВТБ Капиталом» могла проходить при оценке всей компании в 3,51–4,9 млрд руб.

Что такое Русская фитнес группа РФГ включает в себя сети фитнес-клубов World Class и World Class Lite. Компания управляет 39 собственными и 46 франчайзинговыми клубами в 34 городах в шести странах. По данным «РБК Исследования рынков», выручка группы в 2017 году составила 8 млрд руб., увеличившись на 1,5% по сравнению с предыдущим годом, чистая прибыль сократилась на 10% — до 456,6 млн руб. По оценкам «INFOLine-Аналитики», выручка РФГ в 2018 году превысит 8,2 млрд руб. (рост на 2%), а чистая прибыль превысит 500 млн руб. (рост на 9,5%). Компания является крупнейшей компанией на российском рынке фитнес-услуг — занимает около 7% рынка.

Зачем РФПИ и арабскому фонду фитнес-клубы

РФПИ и соинвесторы намерены увеличивать инвестиции в РФГ для «ее роста и усиления позиций в различных сегментах рынка и создания условий для развития спорта, повышения доступности фитнеса и организованных занятий физкультурой, а также популяризации здорового образа жизни и в конечном счете повышения качества жизни населения в России», пояснили РБК в фонде свой интерес к фитнес-индустрии.

Рост группы, по словам представителя РФПИ, возможен как органический, так и через сделки слияний и поглощений. Есть ли у фондов опцион на увеличение своего пакета, новые инвесторы не уточнили. Горизонт инвестиций для таких проектов в фонде оценивают в пять лет.

По мнению Бурмистрова, Русская фитнес группа — высокоприбыльный и прозрачный бизнес, без долга, с международными амбициями, и неудивительно, что активом заинтересовался арабский инвестфонд. По словам эксперта, у компании хорошие перспективы развития за рубежом, как в странах СНГ, так и в Европе и Азии, она доказала успешность в зарубежных проектах, и приход международного инвестора даст ей дополнительный импульс для развития. Арабский фонд выступает в данной сделке портфельным инвестором, а интерес к ней финансового инвестора, такого как РФПИ, может заключаться в выгодной стоимости пакета или расчете на дальнейший рост компании, отметил Кованов. Можно предположить, что фонд рассчитывает заработать на том, что откроются рынки капитала и через год-два компания сможет выйти на IPO с оценкой бизнеса в 7 EBITDA, добавил он.

Не исключают IPO и новые инвесторы. Как отметил представитель РФПИ, «акционеры совместно рассмотрят и выберут наиболее предпочтительный вариант привлечения ликвидности, включая возможность проведения IPO». Как рассказал в интервью РБК гендиректор Русской фитнес группы Николай Прянишников, компания сейчас находится в «очень хорошей финансовой форме». «Мы прибыльны, даем хорошую отдачу на вложенный капитал, нет долга, и есть перспективы роста, — отметил он. — IPO — это лишь возможность, но не самоцель».

Что ждет фитнес-индустрию

Согласно прогнозу «РБК Исследования рынков», объем рынка фитнес-услуг в 2018 году может превысить 118,9 млрд руб., что на 4,7% больше, чем в 2017-м. Основными рынками (в денежном выражении) — на них приходится 47% оборота — по-прежнему являются Москва и Московская область, 12% — доля Санкт-Петербурга, 21% приходится на города-миллионники и 20% — на другие населенные пункты. Российский рынок хоть и входит в топ-10 крупнейших, но занимает в общем объеме мировой фитнес-индустрии (по оценке Международной ассоциации фитнеса и спорта, он составляет более $87 млрд) всего 2%.

Несмотря на то что фитнес-клубы и студии посещают менее 2,6% россиян, даже в кризисное время в рублевом выражении рынок растет. Наиболее значимым фактором, который тормозит его развитие, аналитики «РБК Исследования рынков» называют кризис и несбалансированность экономики. Несмотря на длительное сокращение доходов населения, отказаться от услуг фитнес-клубов в 2018 году были готовы лишь 3,1% респондентов, выяснили аналитики в ходе опроса, что, по их мнению, говорит об устойчивости рынка. Среди основных тенденций, которые будут влиять на дальнейшее развитие, аналитики называют консолидацию (в 2017 году доля 12 крупнейших сетей составила около 25%), диджитализацию — фитнес-клубы все больше взаимодействуют с клиентами в социальных сетях, продают абонементы онлайн, внедряют инновационные продукты (VR, кинозалы в сайклинг-студиях, приложения для здоровья и носимые гаджеты), выход на мировые рынки (например, World Class начал сотрудничать с международной сетью отелей Rixos, Alex Fitness планирует открыть 20 клубов в Европе и 50 в США) и развитие франчайзинга. Одним из наиболее перспективных направлений развития сегмента называют детский фитнес: сегодня большинство детей в возрасте до семи лет вообще не занимаются спортом​.