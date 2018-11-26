Бывшим не нашлось места в бюллетенях

Как пройдут декабрьские выборы главы Приморья

Избирком Приморья не зарегистрировал фаворита прошлой выборной гонки — коммуниста Андрея Ищенко, отказались власти и от участия в выборах технических кандидатов из Москвы. РБК разбирался, как теперь может развиваться кампания

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Кого не зарегистрировали?

В субботу, 24 ноября, приморский избирком подвел итоги процедуры регистрации кандидатов на выборы главы Приморья 16 декабря.

Из 22 кандидатов, объявивших об участии в выборах, 14 не прошли проверку. Основная причина, на которую указывает избирком, — качество документов, необходимых для регистрации. Так, из 147 подписей депутатов и глав муниципалитетов, представленных коммунистом Андреем Ищенко, который пытался зарегистрироваться как самовыдвиженец, комиссия признала действительными только 133 при необходимых 140. Избирком выявил 2670 недействительных подписей из представленных 7999, следует из решения избиркома, с которым ознакомился РБК. Причины — поддельная дата заверения листов и неправильно поставленные подписи.​

Помимо Ищенко комиссия отказала в регистрации трем кандидатам: самовыдвиженцу Александру Коваленко, а также выдвинутому партией «Зеленые» Олегу Митволю и выдвинутому Коммунистической партией социальной справедливости Виктору Старицыну. Ранее избирком отказал в регистрации самовыдвиженцам Виктору Васильеву и Павлу Михальченкову, которые не преодолели муниципальный фильтр. Десять кандидатов не сдали в срок положенный пакет документов, постановил краевой избирком. Помимо Митволя другой технический кандидат из Москвы отказался участвовать в выборах — это Максим Сурайкин, который баллотировался от «Коммунистов России».

Участие Ищенко в выборах считалось риском для победы Кожемяко, говорил ранее РБК источник, близкий к администрации президента. И Митволь, и Сурайкин выдвигались, чтобы отобрать голоса у Ищенко и критиковать его, а после того, как Ищенко выбыл из гонки, необходимость в них отпала: их присутствие в списке могло понизить итоговый результат Кожемяко, говорил РБК федеральный чиновник, имеющий отношение к кампании.

Кого зарегистрировали?

Кандидатами зарегистрированы прошедший проверку врио главы края Олег Кожемяко, который идет на выборы самовыдвиженцем, а также депутат Думы Владивостока Роза Чемерис, выдвинутая партией «За женщин России», Игорь Степаненко от партии «Патриоты России», глава краевого отделения «Деловой России» Алексей Тимченко от Партии роста и депутат Госдумы Андрей Андрейченко, выдвинутый ЛДПР​. Изначально о желании участвовать в выборах заявили 22 человека, из них подали подписи муниципальных депутатов в краевой избирком 11 человек.​

Какие шансы у Кожемяко победить в первом туре и при каких условиях возможен второй?

Сценарий 1: победа в первом туре

Для победы в первом туре кандидату необходимо получить более 50% голосов избирателей.

У рейтинга Кожемяко в целом наблюдается положительная динамика, рассказал РБК источник, близкий к штабу врио главы региона. В начале ноября рейтинг колебался в районе 38–41%, уточняет он, к началу прошлой недели он дошел до 50%. В течение прошлой недели рейтинг снизился, рассказывает РБК другой собеседник, близкий к штабу, опустившись ниже отметки в 50%. При этом выросло число тех, кто затрудняется ответить, за кого он будет голосовать, рассказал собеседник, близкий к штабу Кожемяко. Одновременно, по его словам, растет число тех, кто лишь допускает голосование за врио губернатора, — таковых более 60%.

У Андрея Андрейченко по состоянию на 20 ноября рейтинг составляет примерно 15%, у Розы Чемерис — около 10%, рассказал РБК собеседник, близкий к администрации президента. Речь идет об ответах общего числа избирателей, включая тех, кто еще не определился, планирует ли голосовать, пояснил он.

Шансы Кожемяко на успех в первом туре после отказа в регистрации Ищенко и спойлеров из Москвы резко выросли, считает политолог Ростислав Туровский. Сценарий со вторым туром он считает маловероятным, как и повторение событий на выборах во Владимирской области, где​ технический кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин победил экс-губернатора Светлану Орлову. Во Владимирской области, рассуждает Туровский, Орлова проиграла в условиях всплеска протестных настроений и неприятия у избирателей, которые негативно оценивали ее работу в области. «У Кожемяко пока такой репутации нет», — поясняет он.

​Шансы Андрейченко «выстрелить» по принципу голосования за второй по степени оппозиционности партийный бренд (ЛДПР) будут сильно зависеть от того, удастся ли штабу Кожемяко в оставшиеся три недели «засушить» кампанию и создать у избирателей запрос на то, что эти затянувшиеся выборы пора уже завершить, считает политолог Александр Пожалов.

Андрейченко может занять второе место, учитывая метод исключения, однако это не та фигура, которая способна консолидировать протест вокруг себя, уверен Туровский.

Кожемяко пытается играть роль протестного кандидата — он же реализует значительную часть левой повестки, осуществляет в том числе экспансию на поле электората КПРФ. В частности, Кожемяко инициировал принятие закона о льготах «детям войны» (принят заксобранием Приморья в третьем чтении), а также предложил рыбохозяйственным компаниям снизить цены на рыбу для малообеспеченного населения, перечисляет политолог Евгений Минченко. Поэтому часть электората Ищенко может перейти к Кожемяко, считает он.

Стратегия штаба Кожемяко в оставшееся время до выборов также может предполагать создание новых информповодов, таких как отказ от участия в гонке других кандидатов в его поддержку, говорит Пожалов. Такие союзы возможны, если понадобится исключить малейший риск переориентации части местных элит и избирателей в последний момент на другого кандидата, допускает Пожалов. «Среди зарегистрированных кандидатов такой системной для местных элит фигурой видится только кандидат «Патриотов России» Игорь Степаненко, а публичный альянс нового врио с ним показал бы отличие Кожемяко от экс-врио губернатора Тарасенко», — говорит он. Именно Степаненко уволил Тарасенко с должности вице-губернатора по внутренней политике в достаточно грубой публичной форме, напоминает политолог.

Самый главный вопрос вокруг кампании в Приморье — поведение электората Ищенко, оставшегося без лидера, а это 15–20% избирателей, напоминает Евгений Минченко. Обида приморцев, что их кандидата не допустили до выборов, — очень сильный мотиватор, уверен он. И здесь очень важно, как проявит себя Ищенко, — с большой вероятностью его штаб ведет активный торг с остальными участниками процесса, считает политтехнолог. Сам Ищенко сказал РБК, что сделает обращение к своим сторонникам позже.

Самым комфортным вариантом для Кожемяко был бы тот, при котором Ищенко призовет своих сторонников голосовать в пользу врио главы региона, отмечает Минченко, союз Ищенко и Кожемяко, по его словам, полностью отметать нельзя. Призыв к сторонникам Ищенко бойкотировать выборы тоже сыграет на руку Кожемяко: сторонники врио придут отдать за него голоса, а его противники выборы проигнорируют, такой расклад серьезно повысит вероятность победы основного кандидата в первом туре, объясняет Минченко. Такой вариант считает наиболее вероятным и Пожалов — при условии достижения некоторых договоренностей между штабами Кожемяко и Ищенко. Если же Ищенко призовет сторонников приходить на выборы и портить бюллетени, это тоже сыграет на руку Кожемяко, считает политолог Константин Калачев.

Олег Кожемяко (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Немаловажным моментом может стать и то, что без Ищенко в качестве кандидата и КПРФ как заинтересованной в победе партийной силы вряд ли кто-то из участников выборов будет заинтересован покрыть сетью своих наблюдателей все проблемные ТИК и УИК для контроля за подсчетом голосов и использования административного ресурса, который всегда работает на основного кандидата, замечает Пожалов.

Сценарий 2: второй тур

Несмотря на в целом благоприятную предвыборную конъюнктуру для Кожемяко, при определенных условиях вероятность второго тура сохраняется, считают политологи.

Таким условием, к примеру, может быть призыв Ищенко к сторонникам прийти на участки и проголосовать за любого другого кандидата, кроме Кожемяко, — тогда произойдет распыление голосов, которое негативно скажется на общем результате основного кандидата, рассуждает Минченко.

Самый негативный сценарий для Кожемяко — включение Ищенко в кампанию на стороне одного из кандидатов, например​ Андрейченко. Создание тандема «Андрейченко — Ищенко» и обещание со стороны Андрейченко в случае своей победы сделать Ищенко, к примеру, председателем правительства Приморья привели бы к слиянию их электоратов, констатирует эксперт.

В обоих этих случаях главным бенефициаром станет Андрейченко, подчеркивает Калачев. Но он уверен, что союз Ищенко и Андрейченко практически невозможен. «Достаточно почитать посты Андрейченко про Ищенко. Да и представить, как партийные товарищи к такому бы отнеслись», — объясняет он.

Ищенко мог бы повлиять на ход выборов, если бы запланировал «альтернативную» кампанию под видом «народного губернатора», не допущенного до выборов, и получил бы на нее ресурсы, рассуждает Пожалов. «Но это должна быть серия постоянных публичных мероприятий и заявлений, его поездок по городам края. Пока не видно, чтобы Ищенко собирался так действовать», — говорит эксперт. Если же он просто за несколько дней до выборов призовет своих сторонников голосовать за другого кандидата, без разогрева протестных настроений, то вряд ли это окажет сильное воздействие на электорат, думает он.

В целом на исход выборов будут сильно влиять внешние факторы, которые будут будоражить протестные настроения, считает Пожалов. Например, это могут быть крупные чрезвычайные происшествия в коммунальной сфере, локальный топливный кризис или какие-то новые неосторожные заявления или действия федеральных властей, которые могут спровоцировать негативные слухи среди населения. Эксперты сходятся во мнении, что за три недели кампании ситуация может поменяться как в одну, так и в другую сторону.