Бюджет с международным прицелом

Верховная рада утвердила государственные расходы на 2019 год

После долгого обсуждения Верховная рада приняла бюджет на 2019 год. Он предусматривает самый высокий уровень трат на оборону и безопасность за последние годы и повышение соцрасходов. Теперь Киев может рассчитывать на транши МВФ

Фото: Николай Лазаренко / РИА Новости

​Верховная рада Украины в пятницу, 23 ноября, приняла государственный бюджет на следующий год. Голосование состоялось в 6 утра, после длительного обсуждения поправок. Бюджет принят дефицитный — дефицит составит 2,3% ВВП, на одну десятую меньше, чем в нынешнем году; инфляция не должна превысить 7,4% (против 9% в этом году); рост экономики прогнозируется на уровне 3%.

Правительство предполагает получить на 9% доходов больше, чем в нынешнем году, — 1,026 трлн грн (примерно $37 млрд). Расходы по плану составят 1,112 трлн грн ($40 млрд), что на 10% больше год к году. Рассчитан бюджет исходя из курса 29,4 грн за доллар (на 22 ноября доллар стоил 27,75 грн). Почти 40% бюджета пойдет на выплату кредитов и долгов.

Зарплаты и тарифы поднимаются

Дефицит бюджета должна сгладить международная помощь — его принятие открывает возможность получения траншей от Международного валютного фонда. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется, что деньги поступят уже в декабре. Одним из условий разморозки выплат МВФ ставил одобрение парламентом бюджета с дефицитом не выше 2,3% ВВП. Еще одно требование фонда — повышение тарифов на газ; оно также выполнено — согласно принятому бюджету, они должны вырасти на 23%.

При этом поднимается и минимальная зарплата — с 1 января 2019 года она вырастет на 12%, с 3723 до 4173 грн​. Прожиточный минимум на Украине в 2019 году вырастет на 9,4% и к концу года должен достичь 2,27 тыс. грн (около $72). В течение года прожиточный минимум будет повышаться два раза — в июле и декабре.

Системе здравоохранения выделят около 92,3 млрд грн (почти на 5 млрд больше, чем в 2018 году). В бюджет заложены средства на реализацию пилотного проекта по развитию системы экстренной медицинской помощи в Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и Киеве, пишет газета «Зеркало недели». На образование планируется выделить 242,1 млрд грн — на 20 млрд больше, чем в этом году.

Оборона и безопасность стоят все дороже

Как и в предыдущие два года, продолжат расти расходы на оборону и безопасность. В бюджете на эти две статьи заложено почти 5,3% ВВП, или около $7,5 млрд. На нужды Министерства обороны предусмотрено выделение 101 млрд грн, а вместе с расходами Главного управления разведки Минобороны и Государственной специальной службы транспорта — 108 млрд. Предусмотрено увеличение трат по всем основным направлениям оборонной политики. Содержание центрального аппарата Минобороны и Генштаба Вооруженных сил увеличится на 157 млн грн и составит 657 млн. На закупку, модернизацию и ремонт военной техники расходы увеличены по сравнению с 2018 годом на 612 млн грн и предусмотрены в размере почти 17 млрд грн.

Однако даже эти параметры оборонного бюджета, пусть и рекордные, недостаточны, предупреждал ранее министр обороны Степан Полторак. Расходы на Министерство обороны увеличены на 18% по сравнению с 2018 годом, но средства на развитие, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники — лишь на 4%, отметил экс-министр обороны, лидер оппозиционной партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко. В перерасчете на одного солдата бюджетом предусмотрено выделение $13,7 тыс., подсчитал он. «Расходы в год на одного солдата в других армиях: Турция — $51 тыс., Россия — $74 тыс., Китай — $112 тыс., США — $452 тыс.», — привел данные Гриценко в своем аккаунте в Facebook. Выделенных на психологическую реабилитацию более 300 тыс. участников операции на востоке страны 110 млн грн, по его мнению, также недостаточно.

В силовом блоке второй по величине бюджет у Министерства внутренних дел — 61 млрд грн. На нужды Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц выделяется 175 млн грн — почти на 7 млн больше, чем в 2018 году.

Фото: РИА Новости

Оппозиция против, экономисты за

За бюджет проголосовали 240 депутатов (из 450) при необходимых 226. Обеспечили принятие документа фракции правящей коалиции — депутаты «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта», а также две депутатские группы — «Воля народа» и «Возрождение». О​ппозиционные партии голосовали против, как «Оппозиционный блок», или вообще не принимали участия в голосовании — как депутаты «Батькивщины» Юлии Тимошенко.

«У нас есть стабильность — в конце этого года и в будущем. 2019 год будет непростым — экономически и политически, но у нас есть бюджет — сбалансированный и реалистичный», — оценил итог Владимир Гройсман (цитата по сайту правительства).

Больше всего критиковали бюджет депутаты «Оппозиционного блока». «Важнейший финансовый документ страны принимается в 6:20 утра, когда половина зала пьяная, а вторая половина спит. И даже у адекватных людей в 6 утра головы обычно уже не работают, все-таки депутаты находились в зале парламента 22 часа», — заявил лидер фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский (цитата по сайту партии). По оценке его фракции, в следующем бюджете в процентном соотношении на медицину и образование будет выделено меньше, чем в 2013 году.

Предыдущий бюджет принимался свободным голосованием, и некоторые депутаты от оппозиции его поддержали, однако в предвыборный год (в 2019 году Украине предстоят президентские и парламентские выборы) оппозиция посчитала политически неправильным поддержать предложенный властью документ, говорит украинский политолог Вадим Карасев.

Непопулярные решения В день принятия бюджета депутаты также одобрили изменения в Налоговом кодексе. Они поддержали введение налога на добавленную стоимость для посылок из-за рубежа стоимостью свыше €100. До этого налогом облагались посылки, стоимость содержимого которых эквивалентна €150. До 1 июля 2019 года депутаты отложили дополнительную 9-процентную индексацию акцизов на табачные изделия, что уменьшило доходы бюджета на 6,6 млрд грн, сообщила газета «Капитал».

«​В целом, несмотря на все ограничивающие факторы, проект бюджета на 2019 год довольно консервативный и угрожающих предвыборных сюрпризов не содержит», — отметила в комментарии для украинского журнала «Новое время» старший экономист Центра экономической стратегии Ирина Пионтковская. Бюджет ничем особенным не отличается, что является положительной характеристикой, так как ранее нередко принимались «бюджеты популизма», сказал этому же изданию исполнительный директор CASE Ukraine Дмитрий Боярчук. По доходам этот бюджет вполне реалистичный, уверен он.