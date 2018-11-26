Минэнерго поддало газу

В правительстве подготовлена программа развития газомоторного рынка

Минэнерго подготовило программу развития рынка газомоторного топлива до 2024 года, на которую просит из бюджета 175 млрд руб. Ключевые цели программы — рост количества газовых заправок в 4 раза, продаж газа на них — в 5 раз

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

​Разработанная Минэнерго при участии Минпромторга и Минтранса шестилетняя подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива» предполагает выделение из бюджета 174,7 млрд руб. на субсидии нефтяникам, производителям автомобилей, региональным властям на закупку общественного транспорта и другим участникам рынка. Копия документа есть у РБК.

Представитель Минэнерго отказался комментировать документ. Пресс-служба Минтранса не ответила на запрос РБК. Представитель Минпромторга​ подтвердил, что в ведомстве рассмотрели подготовленный Минэнерго вариант концепции. ​«По линии Минпромторга России планируются бюджетные ассигнования в объеме 2,5 млрд руб. в 2019 году и по 13 млрд руб. в 2020–2024 годах», — уточнил он.

Кто получит субсидии и компенсации

Согласно программе, нефтяным и газовым компаниям, которые будут строить новые газовые заправки, предполагается компенсировать от 25 до 40% расходов (исходя из стоимости одной криозаправки в 150 млн руб. и 160 млн руб. для заправки на компримированном газе — АГНКС). Это, по замыслу авторов документа, поможет компаниям окупить убытки от работы станций в первые три года их существования и сократить срок окупаемости до семи-восьми лет.

На эти цели Минэнерго предлагает выделить в 2019–2024 годах 40 млрд руб. Еще 67,5 млрд руб. Минпромторг распределит на поддержку роста автопарка на газе — по 10 млрд руб. в год в течение пяти лет получат производители такого транспорта.

На закупку компаниями железнодорожного и водного транспорта на СПГ предлагается направить 16 млрд руб. Минфину и Минэкономразвития поручено к августу 2019 года разработать льготы для бункеровки на СПГ.

Кроме того, в программе отдельной строкой указаны расходы на «пропаганду расширения использования природного газа в качестве моторного топлива» — это 1 млрд руб.

Пока финансирование программы не согласовано. «Документ рассматривается в установленном порядке», — сообщили РБК в пресс-службе Минфина. «Столько денег в бюджете на развитие газомоторного топлива сейчас нет, да и финансовых обоснований для их выделения пока недостаточно», — отметил источник РБК в этом ведомстве. Чтобы мероприятия программы были реализованы в полном объеме, документ должен быть согласован до конца 2019 года.

Какими будут результаты программы

По данным авторов программы, сейчас рынку газомоторного топлива мешает развиваться недостаток газозаправочных станций, бункеровочных баз в портах, экипировочных пунктов железных дорог. Еще одной проблемой является недостаточное количество производства как автомобилей на газе, так и карьерной и сельхозтехники, ограниченные возможности перевода существующего парка транспортных средств на газомоторное топливо и высокая стоимость зарубежной газомоторной техники.

В качестве эффекта от реализации программы Минэнерго ждет рост рынка сбыта газа на транспорте внутри страны в пять раз, до 3,8 млрд куб. м в год к 2024 году с 685 млн куб. м в 2018 году. К этому сроку предусмотрено строительство 1,4 тыс. газовых заправок. К 2030 году в оптимистичном сценарии ведомство прогнозирует рост потребления газа на транспорте до 10,7 млрд куб. м в год, а рост автопарка, который сможет использовать газ, — до 700 тыс. единиц.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российские производители транспортных средств на газе заложенные в программу идеи Минэнерго поддерживают. Директор ГК «РариТЭК» (производит автобусы на СПГ и КПГ) Юрий Шпорт отметил, что государственная поддержка производителям необходима в долгосрочном периоде. «Именно эти субсидии позволяют реализовывать газомоторную пассажирскую или грузовую автотехнику по ценам ниже дизельной», — сказал он РБК.

Вице-президент группы ГАЗ Елена Матвеева считает, что предложенная концепция позволит существенно ускорить обновление парков двухтопливной техники, работающей и на бензине, и газе. «Сейчас программа субсидирования транспорта на газе принимается на ежегодной основе, это создает неопределенность по следующим периодам, каждый раз замораживает развитие рынка до принятия программы следующего года», — отмечает она. По ее словам, ГАЗ инвестировал в газомоторные технологии свыше 10 млрд руб.

Газомоторное топливо: планы против реальности По данным Росстата, в 2017 году в стране было 323 заправки на компримированном газе (АГНКС), 22 заправки с криогазом и ни одной на СПГ. «Дочке» «Газпрома» «Газпром газомоторное топливо» принадлежит 281 из них, в 2017 году на них реализовано 526 млн куб. м газа, сообщил РБК представитель компании. В компании отметили, что 1 куб. м метана на ее АГНКС стоит 15 руб. Средняя стоимость бензина в Москве, по данным Московской топливной ассоциации на середину ноября, составила около 46 руб. за литр. По словам главы совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, «Газпром» к 2020 году планирует иметь в России 500 газозаправочных станций. В 2013 году Зубков обнародовал планы «Газпрома» вложить 241 млрд руб. в строительство 2,5 тыс. газовых заправок до 2030 года. В июне 2018 года он говорил, что газомоторное топливо в перспективе должно стоить не более 50% от цены дизельного. По данным «Роснефти», компания развивает сеть из десяти газовых заправок. ​На Восточном экономическом форуме в сентябре компания подписала с китайской Beijing Gas соглашение о создании СП для строительства в России АГНКС и заправок на СПГ. В рамках проекта компания собирается построить 170 газовых заправок к 2028 году, сообщили РБК в ее пресс-службе. Представитель НОВАТЭКа не ответил на запрос РБК.

Переход на газ дорог, но перспективен

Как заявил в июне президент Владимир Путин, «для нашей страны и для многих других стран мира первичным источником, гораздо более экологичным, является газ». Он напомнил, что многие страны стимулируют внедрение экологически чистых видов транспорта, в том числе электроавтомобилей, но для России более актуален вариант перевода машин на газ.

На долю транспорта, который использует бензин и дизельное топливо, приходится около 40% суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и порядка 10% выбросов парниковых газов, согласно данным Минэнерго. Использование природного газа в качестве моторного топлива позволяет снизить выбросы минимум на 5%, повысить ресурс двигателей и срок эксплуатации транспортных средств, считают в министерстве.

Годовой экономический эффект снижения топливных затрат на всех видах транспорта при реализации программы «Развитие рынка газомоторного топлива» оценивается в ней более чем 300 млрд руб. к 2030 году.

Участники рынка отмечают, что в стране мало газовых заправок, поскольку строить их дорого и невыгодно. «Срок окупаемости капитальных затрат на строительство станции сегодня составляет порядка 12 лет, несмотря на высокую востребованность использования природного газа как моторного топлива потребителем. Ведь газ сильно дешевле бензина. Для рынка будет чувствительна поддержка государства в размере субсидирования хотя бы 30% от понесенных затрат на строительство одной АГНКС, что позволит увеличить сеть таких заправок», — отмечает собеседник в одной из компаний, которая развивает свою сеть газовых заправок.

Построить заправку на СПГ в Амстердаме стоит порядка €1,2 млн (около 95 млн руб.), говорит совладелец компании «СПГ-Горская» Кирилл Лятс. При этом комплексное оборудование для нее обходится в €0,5 млн. «Строить газовые АЗС в России на порядок дороже обычных бензиновых. Помимо этого, дорого обходится закупка общественного транспорта на газе: он и техника для промышленности — основные потребители газа таких заправок. Один только автобус на газе стоит порядка 15 млн руб., из которых государство готово субсидировать порядка 8,5 млн», — отмечает Лятс. По его словам, из-за этой дороговизны было сорвано выполнение госпрограммы массового перевода на газ муниципального транспорта и идет повсеместное внедрение электроавтобусов — конкурентов такого транспорта.

Старший консультант VYGON Consulting Александр Былкин считает неокупаемыми крупные газовые заправки на региональных трассах стоимостью от 160 млн руб. «Небольшую газовую заправку на компримированном газе можно построить в 3–5 раз дешевле, заправка же на СПГ, скорее всего, обойдется дороже 160 млн руб. Проблема с тем, что слишком мало транспорта на газе, который мог бы там регулярно заправляться. И объемы продаж газа не окупают эксплуатацию заправок даже с учетом того, что дизель и бензин существенно дороже», — отметил он.

Максим Шикунец, директор по развитию компании «Парма-Генерация», считает, что помимо финансовой поддержки нужны дополнительные преференции для техники на СПГ и КПГ. «Для газомоторной техники надо на три-пять лет отменить все налоги, отменить плату в рамках системы «Платон», ввести длительные государственные контракты на закупку услуг, оказываемых техникой, работающей на природном газе, на срок от трех до пяти лет», — суммирует эксперт.

Он полагает, что помимо российских необходимо поддерживать автопроизводителей, действующих в рамках Единого таможенного союза, и иностранных производителей, которые готовы локализовать свое производство автомобилей на газомоторном топливе в России. Надо также поддерживать проекты ориентированных на экспорт малотоннажных заводов по производству СПГ как моторного топлива, что позволит получить гарантированные объемы реализации СПГ и часть объемов направить на внутренний рынок. По мнению Шикунца, развитие рынка газомоторного топлива увеличит налоговые поступления в бюджет от экспорта нефти: рост потребления газомоторного топлива сократит потребность в производстве бензина и дизельного топлива, остановит рост стоимости моторных топлив. Освободившиеся объемы нефти можно будет отправлять на экспорт, что увеличит поступление валютной выручки в страну, заключает он.