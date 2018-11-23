Неспортивный интерес

В чем обвиняют бывшего руководителя ЦСКА Михаила Барышева

Задержан экс-начальник ЦСКА — начальник Главного управления по работе с личным составом Минобороны полковник Михаил Барышев. Его заподозрили в получении взятки при организации III зимних Всемирных военных игр в Сочи

Михаил Барышев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Игры со взятками

Начальник Главного ​управления по работе с личным составом Минобороны полковник Михаил Барышев задержан, рассказал РБК источник, знакомый с ходом следствия, и подтвердил источник в Минобороны. По их словам, Барышев подозревается в получении взяток в связи с проведением в 2017 году III зимних Всемирных военных игр в Сочи.

«Барышева задержали по подозрению в трех эпизодах по получению взяток от коммерсантов на сумму более 20 млн руб. — за обеспечение в проведении игр», — рассказал источник, знакомый с ходом следствия. «Показания на него [Барышева] дал бывший заместитель по ЦСКА», — добавил источник в Минобороны.

Два источника РБК в Минобороны сообщили, что Барышев и его бывший подчиненный находятся под следствием, при этом про задержание полковника они ничего не слышали.

«Барышев вместе со своим бывшим сотрудником находятся под следствием. Это связано с армейскими играми в Сочи, на которые была выделена субсидия в размере более миллиарда рублей», — сообщил источник в Минобороны.

Уголовное дело в отношении Барышева «связано с его работой в ЦСКА», сказал второй источник в военном ведомстве. Информацию о расследовании махинаций во время Всемирных зимних армейских игр 2017 года, фигурантом которого стал Барышев, РБК также подтвердил один из бизнесменов — подрядчиков мероприятия.

«Михаил Барышев неделю как уволен из Минобороны», — добавил третий источник в Минобороны. Он подтвердил, что его увольнение связано с претензиями к махинациям в ЦСКА.

«Барышев был в отпуске с середины октября до сего времени. Какие по нему решения были приняты, я не знаю. Сейчас, насколько мне известно, он находится в распоряжении главного управления кадров — ему могли предложить переназначение или не предложить», — рассказал четвертый собеседник в Минобороны.

Собеседник РБК, близкий к следствию, уточнил, что официальное обвинение Барышеву пока не предъявлено, а мера пресечения в отношении него не избрана. «Он задержан следователем ГВСУ утром в четверг на 48 часов, в течение которых следствие обратится в гарнизонный военный суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения», — уточнил источник.

На попытки РБК дозвониться до Барышева по номеру его мобильного телефона срабатывал автоответчик, сообщивший, что «номер не используется». Бывший пресс-секретарь Барышева, который работал с ним в ЦСКА, заявил РБК, что впервые слышит об уголовном преследовании своего экс-начальника. В пресс-службе ЦСКА на просьбу прокомментировать ситуацию сообщили, что Барышев не является сотрудником ЦСКА. «После увольнения ЦСКА не отслеживает его деятельность и, соответственно, не владеет информацией по данному вопросу», — добавил официальный представитель клуба.

В Главном военном следственном управлении СКР не смогли оперативно прокомментировать РБК ситуацию с расследованием в отношении Барышева. РБК также направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Дружба через спорт Зимние Всемирные военные игры-2017 для России были первыми. До этого соревнования принимали Италия и Франция. На церемонии открытия присутствовали​ российский премьер Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и президент Международного совета военного спорта (CISM) полковник Абдулхаким аль-Шино. Выступая на открытии, Шойгу заявил, что спорт поможет военным «сблизить позиции по многим важным вопросам», а Медведев напомнил о девизе Международного совета военного спорта: «Дружба через спорт!». Перед гостями также исполнили номера прима-балерина и солистка Большого театра Мария Аллаш и Вероника Джиоева, мотоциклисты-каскадеры и спортсмены-экстремалы. Во время самих игр около 1000 военных-спортсменов из 26 стран разыграли комплекты медалей в семи видах спорта. Игры «завершились безоговорочной победой сборной России», сказано на официальном сайте. На втором месте оказались итальянские военнослужащие, третьими стали французы. Организатором III зимних Всемирных военных игр был ЦСКА.

Командир почетного караула

Михаил Барышев пришел в Минобороны на должность начальника Главного управления по работе с личным составом в июне 2017 года, проработав до этого три года начальником ЦСКА. До недавнего времени Барышев готовился стать одним из заместителей начальника Главного военно-политического управления Минобороны Андрея Картаполова, пояснил собеседник РБК в военном ведомстве. Новая структура была создана летом 2018 года на основе управления по работе с личным составом.

«И все шансы у Барышева для этого были, Барышев даже прошел специальные подготовительные курсы на Дальнем Востоке. Но потом возникли странные обстоятельства. Барышев вдруг взял больничный отпуск, а в отношении его зама по ЦСКА завели дело», — рассказал он.

40-летний полковник Барышев женат, воспитывает двух дочерей. Окончил тверское Суворовское военное училище, московское Высшее общевойсковое командное училище, курсы Военной академии Генерального штаба. Проходил службу в батальоне почетного караула Отдельного комендантского полка (ныне Преображенского), указано на сайте Минобороны.

С августа 2009 по март 2012 года Барышев был командиром Отдельного комендантского полка, с марта 2012 года — сотрудником центрального аппарата ФСО.

Начальником ЦСКА был назначен в октябре 2014 года приказом министра обороны. Приказом министра спорта России Виталия Мутко от 1 февраля 2016 года Барышев был включен в обновленную коллегию Минспорта.