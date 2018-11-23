Безопасность в Донбассе поручена СБУ

Представителем Киева по урегулированию конфликта на Украине стал Евгений Марчук

Новый представитель Украины Евгений Марчук известен тем, что жестко отстаивает национальные интересы Украины, говорят о нем в Верховной раде. С его приходом может измениться тональность, но не продуктивность переговоров

Евгений Марчук (Фото: marchuk.yevgen / Facebook)

Кто сменил Кучму на минских переговорах

Президент Украины Петр Порошенко назначил экс-министра обороны, бывшего премьер-министра и экс-главу Службы безопасности Евгения Марчука представителем Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщила ​22 ноября в Facebook вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. «Он хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и жестко отстаивает национальные интересы Украины», — написала Геращенко.

Марчук заменит экс-президента Украины Леонида Кучму, об уходе которого стало известно 2 октября. Это решение представитель России на переговорах Борис Грызлов объяснил достижением 80-летнего возраста. О намерении уйти по достижении «критического возраста» ранее говорил и сам Кучма.

В контактной группе Марчук человек не новый, он участвует в ее работе с 2015 года в качестве представителя Киева в подгруппе по вопросам безопасности. Как и Кучма, он был назначен распоряжением Порошенко, работать он будет на общественных началах.

«Обсуждались две кандидатуры на пост представителя Украины в трехсторонней контактной группе — действующий советник президента Украины Руслан Демченко и Евгений Марчук. Демченко не смог стать представителем в группе из-за своего официального статуса», — рассказал РБК замдиректора российского Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов.

Чем известен Евгений Марчук Марчук ненамного моложе ушедшего Кучмы, ему 77 лет. Он был ​первым руководителем СБУ (до него полтора месяца с момента создания спецслужбы эту обязанность исполнял Николай Голушко) и проработал на этой должности с 1991 по 1994 год. При президенте Кучме с 1995 по 1996 год Марчук возглавлял украинское правительство. С 1999 по 2003 год был секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины, после чего стал министром обороны. В отставку с поста министра обороны ушел в 2004 году ​после взрывов на артиллерийских складах. В 2008–2010 годах был внештатным советником президента Украины Виктора Ющенко. В декабре 2014 года возглавил международный секретариат по безопасности и гражданскому сотрудничеству между Украиной и НАТО.

Что это изменит

В среду Марчук уже принял участие во встрече контактной группы в Минске. Ранее в немногочисленных интервью он допускал, что конфликт может быть урегулирован раньше, чем этого ожидают наблюдатели. Ситуацию он охарактеризовал как очень непростую, но исключал возможность большой войны.

Грызлов, комментируя назначение нового представителя Киева, выразил надежду, что оно придаст новый импульс переговорам. Огромный политический опыт Марчука и его длительная работа в подгруппе по безопасности создают для этого дополнительные предпосылки, объяснил он в заявлении для журналистов.

Марчук как бывший премьер-министр Украины идеально подходит для новой должности — детально разбирается в вопросах безопасности, в его профессионализме и компетентности нет никаких сомнений, отметил Игнатов. Однако, по словам эксперта, к Марчуку возникнут те же вопросы, что и к Кучме. Игнатов сомневается, что назначение нового представителя приведет к разморозке переговоров и к началу выполнения политического блока договоренностей.

Пессимистично настроены и представители самопровозглашенных республик. Марчука можно считать членом команды Кучмы, человеком из призыва, пришедшего на переговоры в самом начале, сказал РБК представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Родион Мирошник. Излишнего оптимизма в связи с его назначением республики не испытывают, сказал Мирошник. Все решения принимает администрация президента Украины, а там не настроены на выполнение договоренностей, пояснил он. По его прогнозу, продвижения в урегулировании конфликта не следует ждать до окончания избирательного цикла на Украине, где в 2019 году пройдут президентские и парламентские выборы.

Готовиться к тому, что прогресса в переговорах не будет в ближайшее время, призывал и Кучма. «Никаких существенных изменений в Донбассе до президентских выборов, до парламентских не будет», — предупреждал он в сентябре.

На встрече в среду стороны договорились доработать пакет дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня, новых договоренностей об обмене пленными сторонам достичь не удалось, сообщил Грызлов.