Пациенты прописали врачам больше контроля

ВЦИОМ выяснил мнение россиян о качестве медицинских услуг

Почти 40% россиян выступают за привязку зарплаты врачей к оценке качества их работы и за введение персональной ответственности докторов, следует из опроса ВЦИОМа

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил россиян об отношении к обязательному медицинскому страхованию (ОМС) и своему здоровью. Телефонный опрос 1,6 тыс. респондентов был проведен 17 октября по заказу центра социального проектирования «Платформа», данные исследования есть у РБК.

Наиболее эффективными мерами для повышения качества медицинских услуг россияне считают контроль за компетентностью врачей (42%), формирование зарплаты врача на основании оценки качества его работы и введение персональной ответственности руководителей больниц и поликлиник и врачей (по 39%). Другой эффективный, по мнению респондентов, инструмент — усиление контроля государства за работой медучреждений (​33%). Каждый опрошенный мог выбрать три варианта из предложенных социологами​​.

Молодежь (респонденты 18–24 лет) и граждане среднего возраста (35–44 лет) чаще остальных возрастных групп высказываются за привязку зарплаты врача к качеству его работы (42%). Чаще молодые люди упоминают и важность контроля за профессионализмом врачей (48%).

Как оценить качество

Если старшее поколение больше верит в инструменты личной ответственности, то молодежь склоняется в сторону внешних инструментов контроля, в том числе финансовых, заметил Кирилл Родин, руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМа. «Если учитывать естественную смену поколений, то, видимо, именно последние инструменты будут становиться все более востребованными в обществе», — резюмировал он.

Нельзя привязывать зарплату врача к качеству его работы, считает президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. «Если такое произойдет, то, во-первых, тут же начнутся всевозможные приписки. Во-вторых, кто будет оценивать качество — пациент? Он не компетентен. Ставить за каждым врачом контролера?» — задается вопросом собеседник РБК.

Для улучшения качества медицинской помощи в стране надо позаботиться об адекватности наказания за врачебные ошибки, полагает Саверский. Работу врачей должны регулировать административные, а не уголовные статьи, считает собеседник РБК. «У нас в обществе сформировалась презумпция виновности врача. Врач оказывается в ситуации, когда он не может признать ошибку, извиниться, попытаться ее проанализировать и исправить — он должен защищаться до последнего. Такой замкнутый круг — гибель для системы здравоохранения», — подчеркнул эксперт.

Уголовное наказание Следственный комитет возбудил с 2015 года несколько сотен уголовных дел о ненадлежащем оказании медпомощи. Они отдельно учитываются в статистических карточках ведомства наряду с другими особо контролируемыми преступлениями, например с коррупционными или террористической направленности. При этом еще в 2016 году Генпрокуратура обращала внимание СКР на незаконное преследование медиков с неверной квалификацией их действий и без достаточных оснований. Медикам вменяют причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), — именно по этой статье следствие квалифицировало действия гематолога Елены Мисюриной, которую осудили за смерть пациента. В ситуацию вмешивались Владимир Путин и Сергей Собянин. В 2016 году глава СКР Александр Бастрыкин отчитывался, что только за шесть месяцев года ведомство возбудило 419 уголовных дел о преступлениях, связанных с врачебными ошибками или ненадлежащим оказанием медпомощи.

Процент респондентов, высказавшихся за необходимость привязывать финансирование больниц и поликлиник к жалобам пациентов и оценке их работы, уменьшился в октябре по сравнению с апрелем с 60 до 57%.

Лично для себя респонденты считают важным оснащение поликлиник современным оборудованием (58%). Почти половина (49%) высказались за профилактику, улучшение диагностики и предупреждение болезней на ранних стадиях. Еще 46% назвали повышение квалификации врачей.

ЗОЖ, пенсия, страховка

Социологи также изучили, насколько респонденты следят за своим здоровьем. Тщательно этим занимаются 15% опрошенных (среди молодежи доля достигает 25%). Стараются следить за собой 64% респондентов. 20% мало внимания обращают на свое здоровье.

Менее четверти респондентов (24%) заявили, что станут внимательнее относиться к своему здоровью в связи с повышением пенсионного возраста, в то время как 70% опрошенных сомневаются, что реформы правительства повлияют на их отношение к себе.

Из всех опрошенных 92% обращались за медицинской помощью по полису ОМС. 56% в последний раз пользовались им меньше года назад. 2% сообщили, что не имеют полиса обязательного медицинского страхования. Больше всего от страховщиков ждут контроля за качеством медуслуг (48%), информирования населения (42%). Еще четверть опрошенных считают важным разрешение конфликтных ситуаций и рассмотрение жалоб.