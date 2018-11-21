На черную — метку

Четыре вопроса о маркировке икры в России

В России этой зимой начнется пилотный проект по маркировке черной икры. Контроль, как рассчитывают в Росрыболовстве, позволит решить проблему контрафакта, который занимает сейчас 80% рынка

Фото: Andres Stapff / Reuters

Росрыболовство разработало дорожную карту мероприятий по введению маркировки продукции из особо ценных (осетровых) и просто ценных (лососевых и других) пород водных биологических ресурсов, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. На первом этапе в эксперименте поучаствует Союз осетроводов: в ближайшее время предприятия союза начнут добровольную маркировку икры и продукции из осетровых рыб, уточнили в Росрыболовстве.

Когда и где будут тестировать маркировку?

Участие в эксперименте подтвердил РБК президент Союза осетроводов Александр Новиков. По его словам, маркироваться будет не только черная икра, но также «мясо осетровых рыб».

Проект будет запущен в ближайшие три месяца. Одной из площадок, где начнется пилотный проект по маркировке икры, выбрана рыботоварная фирма «Диана» — крупнейшее, как указано на ее сайте, аквакультурное осетроводческое предприятие в России, расположенное в Вологодской области. Площадка эксперимента по маркировке мяса осетровых еще не определена, но, скорее всего, это будет одно из предприятий Астраханской области, уточняет Новиков.

Первые результаты эксперимента в Росрыболовстве ждут уже к концу первого квартала 2019 года. За это время предстоит определить тип маркировки и отладить технологические процессы. Из-за особенностей упаковки икры некоторые электронные метки не очень хорошо читаются, и нужно подобрать оптимальный вариант маркировки, поясняет Новиков. Маркировка пока будет добровольной, но в Союзе осетроводов не исключают, что в будущем она станет обязательной. По результатам эксперимента в 2019 году Росрыболовство проработает технологические решения и подготовит проект правил маркировки «с учетом специфики продукции, особенностей товарооборота и деятельности аквакультурных предприятий», добавляют в ведомстве.

В эксперименте также участвуют Минпромторг, «Ростех» и Центр разработки перспективных технологий (ЦРПТ) — оператор маркировки, которая уже применяется на рынке шуб, лекарств и табака. Заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов и представитель «Ростеха» подтвердили, что с Союзом осетроводов подписано соглашение о взаимодействии. Унифицированная цифровая система, созданная на базе проекта по маркировке и прослеживанию табачных изделий, быстро адаптируется для разных товаров с минимальными изменениями для бизнеса и быстро внедряется, подчеркивает Юсупов. В Минпромторге на запрос не ответили.

Ценная рыба Особая ценность черной икры связана с тем, что вылов осетровых рыб, которые ее дают (осетр, белуга, стерлядь, севрюга), сегодня в дикой природе запрещен. В начале XX века на Каспии добывалось 39,4 тыс. т осетровых. Но с начала 1990-х их популяция начала резко сокращаться. Еще в 2000 году Россия запретила на Волге и в Каспийском море промышленный вылов белуги, а в 2005-м — осетра и севрюги. С 2009 года промышленный вылов всех осетровых в России запрещен, вылавливать их можно только в научно-исследовательских целях и для воспроизведения популяции. Мораторий на промышленный лов осетровых поддержали и другие прикаспийские страны — Иран, Азербайджан, Казахстан и Туркмения. Для восстановления запасов осетра мораторий, по мнению Росрыболовства, должен действовать как минимум до 2027 года.

Кто придумал маркировать икру?

Легальную черную икру сейчас могут производить только аквакультурные осетроводческие хозяйства. По состоянию на апрель 2018 года в реестре осетровых хозяйств Росрыболовства (имеют статус легальных производителей продукции из осетровых) было 78 предприятий. По оценкам Союза осетроводов, в год России в производится около 40 т легальной черной икры.

Маркировать черную икру по аналогии с алкоголем Росрыболовство предлагало еще в 2015 году и даже подготовило соответствующий законопроект. Маркировка и реестр легальных производителей черной икры нужны для борьбы с браконьерами, пояснял глава ведомства Илья Шестаков: браконьерская продукция зачастую реализуется через аквакультурные хозяйства. На икру осетровых, говорил Шестаков, будет наноситься «специальная марка», а для мяса рыб это может быть «закрытая упаковка, после вскрытия которой (продукцию) невозможно будет дальше пустить в реализацию». Помимо черной икры Росрыболовство не исключало и введение маркировки красной икры, где также остро стоит проблема с браконьерством.

В октябре этого года к идее вернулись: как сообщал Шестаков, маркировка черной икры и осетровых обсуждалась с Минпромторгом — маркировка может появиться уже в 2019–2020 годах.

Потребителям маркировка поможет не ошибиться в выборе качественной икры, объясняют в Росрыболовстве. В последнее время, отмечает представитель ведомства, растут поставки черной икры из Китая неизвестного происхождения: она продается под видом российской, но не обладает соответствующим качеством.

Заменитель в помощь Баночка черной икры 100 г стоит в среднем в рознице 5190 руб., следует из данных потребительской панели исследовательской компании GfK (фиксирует все покупки 20 тыс. домохозяйств по всей стране). Исследователь зафиксировал единичные покупки этого продукта. Зато популярностью у населения пользуются заменители черной икры (производятся, например, из морских водорослей или из икры менее ценных пород): с октября 2017 по сентябрь 2018 года этот продукт купили 5,4% домохозяйств. Средняя цена заменителя черной икры — 267 руб. за 1 кг, а упаковка 160 г стоит в среднем 43 руб.

При чем тут Китай?

Объемы нелегального рынка превышают легальное производство в разы. По оценкам Новикова, в России сегодня потребляется более 250 т черной икры в год, производится — 40 т. Расчеты РБК на основе данных Федеральной таможенной службы свидетельствуют, что в 2017 году Россия импортировала 13,2 т икры осетровых на $2,8 млн. Китай — крупнейший поставщик, из этой страны было ввезено 8,5 т на $1,4 млн, или 64% всего импорта.

При средней стоимости легальной черной икры у производителей 30–40 тыс. руб. за 1 кг объем этого рынка в денежном выражении может составлять 7,2–9,6 млрд руб.

Значительная часть из 200 тыс. т нелегальной продукции — это браконьерская икра, добытая «в дикой природе», помимо этого «огромные объемы» черной икры поступают из Китая, отмечает Новиков. По его словам, на Дальнем Востоке такую икру можно купить по цене 6–8 тыс. руб. за 1 кг в опте. Китайскую икру «недобросовестные участники рынка» перефасовывают и продают под видом высококачественной российской под отечественными марками, сетуют в Союзе осетроводов.

Рынок контрафактной икры из Китая — серьезная проблема для российского осетроводства и аквакультуры, соглашается управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. Он также сомневается в качестве китайской икры: размер осетров, которых доставляли из Китая, значительно превосходил размер российских, что может наталкивать на мысль об использовании китайскими производителями стимулирующих рост осетровых добавок и гормонов, добавляет Березнюк. Он затруднился оценить точный объем черной икры, которая ввозится в Россию из Китая.

Икра, «символ праздника и роскоши», является сезонным товаром, не менее 40% продаж которого приходится на предновогодний период, в летний период ее традиционно покупают меньше, напоминает Александр Новиков. Но даже в низкий сезон в этом году Китай существенно увеличил поставки икры. По данным ФТС, за январь—сентябрь 2018 года импорт черной икры из Китая вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в три раза, достигнув 9,3 т.

Видео: Телеканал РБК

Подорожает ли икра из-за маркировки?

Введение маркировки, по предварительным расчетам, на конечной цене икры и другой продукции не отразится, подчеркивает представитель Росрыболовства. Маркировка никак не повлияет на стоимость черной икры для потребителей, уверяет Новиков.

Ранее в ЦРПТ сообщали, что цена за прослеживаемость одной единицы товара может составлять 50 коп., но стоимость услуги должно установить правительство.