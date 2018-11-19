Арестант выставлен на продажу

Компания «Северный Кузбасс» может сменить акционеров

Компанию «Северный Кузбасс» выставили на продажу на фоне корпоративного конфликта. Среди потенциальных покупателей — бизнесмены Виктор Нусенкис и Андрей Бокарев, а также владелец «Южуралзолота» Константин Струков

Шахта «Березовская» (Фото: Угольная компания «Северный Кузбасс»)

Владельцы компании «Северный Кузбасс», которой принадлежат две шахты — «Березовская» и «Первомайская» (в них добывается уголь, используемый для производства стали), а также обогатительная ​фабрика «Северная», рассматривают возможность продажи бизнеса. Об этом РБК сообщил источник, близкий к руководству компании, и ее консультант.

По словам одного из собеседников РБК, «Северным Кузбассом» интересуются «три-четыре крупных холдинга». Другой источник утверждает, что предварительная договоренность о продаже есть «с одним из кемеровских бизнесменов».

Этим активом интересуется владелец «Южуралзолота» Константин Струков, который в 2017 году купил разрез «Киселевский» у холдинга «Сибирский деловой союз» Михаила Федяева и Владимира Гридина, говорит один из собеседников РБК. Кроме того, к нему присматривались бывший владелец шахты «Заречная» Виктор Нусенкис и совладелец «Кузбассразрезугля» Андрей Бокарев. Представители «Южуралзолота» и «Кузбассразрезугля» отказались от комментариев. С Нусенкисом связаться не удалось.

В «Северном Кузбассе» несколько месяцев длится корпоративный конфликт, акции компании арестованы по решению суда. В августе у нее сменился основной акционер: владельцем 98,64% акций «Северного Кузбасса» вместо гонконгского Kusbas Holding Limited, подконтрольного Дмитрию Алексееву, стал Александр Миськов, следует из ее списка аффилированных лиц. После этого Kusbas Holding подал иск в Арбитражный суд Кемеровской области к Миськову и регистратору «Московский фондовый центр» о незаконном списании контрольного пакета акций. «Так как акционер не давал распоряжений о передаче акций, отчуждение имеет все признаки хищения», — говорится в иске.

На видеосервисе YouTube от имени председателя совета директоров «Северного Кузбасса» Константина Алексеева (отца Дмитрия Алексеева) опубликовано обращение к президенту Владимиру Путину, в котором Миськов обвиняется в захвате компании. На записи Константин Алексеев говорит, что за Миськовым «стоит бывший министр энергетики Сергей Шматко». Официальный представитель Шматко (сейчас он спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики) заявил, что это видеообращение «является фейком». Алексеев также заявил РБК, что видео сфабриковано. «Я где-то что-то говорил, но это видео смонтировано и направлено на мою дискредитацию. Я долгое время находился на лечении за границей, а меня таким образом пытались поссорить с моим лучшим другом Сергеем Ивановичем, у которого я когда-то работал в Министерстве энергетики», — сказал он.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал РБК, что в Кремле не видели это обращение и не знают о нем. В пресс-службе «Северного Кузбасса» не ответили на запрос РБК.

Источник, близкий к «Северному Кузбассу», предположил, что продажа компании — это попытка «найти решение для примирения сторон, разделив вырученные от продажи средства соответственно их долям».

Обогатительная фабрика «Северная» (Фото: Угольная компания «Северный Кузбасс»)

До 2015 года «Северный Кузбасс» принадлежал крупнейшей в мире сталелитейной компании ArcelorMittal, штаб-квартира которой находится в Люксембурге. ArcelorMittal еще в 2008 году купила кузбасские шахты у «Северстали» за $718 млн. При продаже этих активов люксембургская компания не раскрыла сумму сделки, но сообщила, что она позволила увеличить EBITDA группы на $79 млн.

В 2017 году «Северный Кузбасс» добыл 1,4 млн т угля, план на 2018 год — 1,6 млн т. Выручка компании в прошлом году составила 7,4 млрд руб., а в этом году прогнозируется на уровне около 9 млрд руб. У компании есть планы увеличения добычи угля до 2–2,5 млн т в год к 2020–2021 годам, писал «Интерфакс».

Помимо конфликта вокруг смены основного собственника, к компании есть претензии со стороны другого акционера — московской компании «Фипрон», владеющей 37,5% Kusbas Holding Limited (до августа был контролирующим акционером «Северного Кузбасса»). Компания обратилась в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением о взыскании с «Северного Кузбасса» и Алексеева 4,1 млрд руб. Суть претензий в материалах суда не уточняется.

По уровню EBITDA «Северный Кузбасс» (около 3 млрд руб.) можно было бы оценить в 12 млрд руб., но с учетом акционерного конфликта вряд ли его продадут дороже 7–8 млрд руб., сказал РБК директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов, напомнив, что «у компании были проблемы с запасами, расположенными в санитарно-защитной зоне».