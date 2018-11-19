ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,69 65,61 EUR Нал. 75,95 74,74 USD Бирж. 66,02 +0,04 EUR Бирж. 75,32 -0,03 USD ЦБ. 65,99 -0,62 EUR ЦБ. 74,90 -0,63 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 5474,40 -191,90 IMOEX 2378,53 +0,25% RTSI 1134,47 -0,04% Brent 67,25 -1,22% DJIA 25422,57 +0,51% Nasdaq 7250,08 -0,13%
Арестант выставлен на продажу
Лента новостей
Билет во все концы: зачем «Туту.ру» решилась на редизайн 09:54, Свое дело Медведев предложил помощь пострадавшему от шторма Вьетнаму 09:48, Политика ЦБ наказал «Юнистрим» ограничением обмена валюты 09:40, Бизнес СМИ узнали о задержании главного тренера ФК «Енисей» пьяным за рулем 09:34, Общество Пять главных причин закрытия кофеен 09:28, Потребрынок  До 600 рублей в час: что будет с платной парковкой в Москве 09:24, Авто «Токсичная» атмосфера в компании: кто виноват и как все исправить 09:23, РБК и Volkswagen Угроза фрагментации: добьется ли мировое сообщество безопасности Сети 09:16, Мнение На Камчатке мужчина с обрезом попытался зайти в здание правительства 08:57, Общество Астана назвала сроки проведения новых переговоров по Сирии 08:52, Политика ВМС Аргентины опубликовали фото затонувшей в 2017 году подлодки San Juan 08:32, Общество Расходы американцев в кафе и магазинах выросли: кто на этом заработает 08:25, Quote Власти увеличили размер пособия по беременности и родам 08:23, Общество Правительство урезало квоту на временное проживание иностранцев 08:15, Общество Рабочий момент: 10 лайфхаков для ремонта 08:10, РБК и Мир Бывший партнер Усманова решил консолидировать рынок наружной рекламы 08:01, Технологии и медиа Правительство предложило ИТ-компаниям брать кредиты вдвое дешевле 07:30, Финансы Boeing 777 экстренно вернулся в Сингапур после падения давления в салоне 07:26, Общество Путин посетит съезд «Единой России» на фоне падения ее рейтингов 07:10, Политика РЖД показали интерьер новых плацкартных вагонов 06:57, Общество Полина Киценко: «Здоровый образ жизни — счастливый путь к красоте» 06:56, РБК Стиль и Lancome СМИ узнали о гибели вице-спикера заксобрания Красноярского края 06:38, Общество Россияне назвали самый опасный вид транспорта 06:24, Общество В ДТП в центре Санкт-Петербурга погибли два человека 05:44, Общество Ледяные трюки: 5 самых впечатляющих зимних погонь в кино 05:30, РБК и Toyo Власти выделят Росгвардии 2 млрд руб. на закупку у автозаводов Дерипаски 05:12, Бизнес «Известия» узнали о поддержке Минздравом предложения акциза на колбасу 05:06, Общество В США умер графический дизайнер фильмов Стэнли Кубрика 04:13, Общество
Газета
Арестант выставлен на продажу
Газета № 202 (2926) (1911) Бизнес, 16 ноя, 14:29
0
Арестант выставлен на продажу
Компания «Северный Кузбасс» может сменить акционеров
Компанию «Северный Кузбасс» выставили на продажу на фоне корпоративного конфликта. Среди потенциальных покупателей — бизнесмены Виктор Нусенкис и Андрей Бокарев, а также владелец «Южуралзолота» Константин Струков
Шахта «Березовская» (Фото: Угольная компания «Северный Кузбасс»)

Владельцы компании «Северный Кузбасс», которой принадлежат две шахты — «Березовская» и «Первомайская» (в них добывается уголь, используемый для производства стали), а также обогатительная ​фабрика «Северная», рассматривают возможность продажи бизнеса. Об этом РБК сообщил источник, близкий к руководству компании, и ее консультант.

По словам одного из собеседников РБК, «Северным Кузбассом» интересуются «три-четыре крупных холдинга». Другой источник утверждает, что предварительная договоренность о продаже есть «с одним из кемеровских бизнесменов».

Этим активом интересуется владелец «Южуралзолота» Константин Струков, который в 2017 году купил разрез «Киселевский» у холдинга «Сибирский деловой союз» Михаила Федяева и Владимира Гридина, говорит один из собеседников РБК. Кроме того, к нему присматривались бывший владелец шахты «Заречная» Виктор Нусенкис и совладелец «Кузбассразрезугля» Андрей Бокарев. Представители «Южуралзолота» и «Кузбассразрезугля» отказались от комментариев. С Нусенкисом связаться не удалось.

В «Северном Кузбассе» несколько месяцев длится корпоративный конфликт, акции компании арестованы по решению суда. В августе у нее сменился основной акционер: владельцем 98,64% акций «Северного Кузбасса» вместо гонконгского Kusbas Holding Limited, подконтрольного Дмитрию Алексееву, стал Александр Миськов, следует из ее списка аффилированных лиц. После этого Kusbas Holding подал иск в Арбитражный суд Кемеровской области к Миськову и регистратору «Московский фондовый центр» о незаконном списании контрольного пакета акций. «Так как акционер не давал распоряжений о передаче акций, отчуждение имеет все признаки хищения», — говорится в иске.

На видеосервисе YouTube от имени председателя совета директоров «Северного Кузбасса» Константина Алексеева (отца Дмитрия Алексеева) опубликовано обращение к президенту Владимиру Путину, в котором Миськов обвиняется в захвате компании. На записи Константин Алексеев говорит, что за Миськовым «стоит бывший министр энергетики Сергей Шматко». Официальный представитель Шматко (сейчас он спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики) заявил, что это видеообращение «является фейком». Алексеев также заявил РБК, что видео сфабриковано. «Я где-то что-то говорил, но это видео смонтировано и направлено на мою дискредитацию. Я долгое время находился на лечении за границей, а меня таким образом пытались поссорить с моим лучшим другом Сергеем Ивановичем, у которого я когда-то работал в Министерстве энергетики», — сказал он.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал РБК, что в Кремле не видели это обращение и не знают о нем. В пресс-службе «Северного Кузбасса» не ответили на запрос РБК.

Источник, близкий к «Северному Кузбассу», предположил, что продажа компании — это попытка «найти решение для примирения сторон, разделив вырученные от продажи средства соответственно их долям».

Обогатительная фабрика «Северная» (Фото: Угольная компания «Северный Кузбасс»)

До 2015 года «Северный Кузбасс» принадлежал крупнейшей в мире сталелитейной компании ArcelorMittal, штаб-квартира которой находится в Люксембурге. ArcelorMittal еще в 2008 году купила кузбасские шахты у «Северстали» за $718 млн. При продаже этих активов люксембургская компания не раскрыла сумму сделки, но сообщила, что она позволила увеличить EBITDA группы на $79 млн.

В 2017 году «Северный Кузбасс» добыл 1,4 млн т угля, план на 2018 год — 1,6 млн т. Выручка компании в прошлом году составила 7,4 млрд руб., а в этом году прогнозируется на уровне около 9 млрд руб. У компании есть планы увеличения добычи угля до 2–2,5 млн т в год к 2020–2021 годам, писал «Интерфакс».

Помимо конфликта вокруг смены основного собственника, к компании есть претензии со стороны другого акционера — московской компании «Фипрон», владеющей 37,5% Kusbas Holding Limited (до августа был контролирующим акционером «Северного Кузбасса»). Компания обратилась в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением о взыскании с «Северного Кузбасса» и Алексеева 4,1 млрд руб. Суть претензий в материалах суда не уточняется.

По уровню EBITDA «Северный Кузбасс» (около 3 млрд руб.) можно было бы оценить в 12 млрд руб., но с учетом акционерного конфликта вряд ли его продадут дороже 7–8 млрд руб., сказал РБК директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов, напомнив, что «у компании были проблемы с запасами, расположенными в санитарно-защитной зоне».

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: «Северсталь» , Уголь
Материалы по теме
Уголь на продажу: кто претендует на активы Босова Бизнес
Компания Худайнатова заявила о желании добывать уголь в Сибири Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter