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Газета
Приговор похоронил амбиции
Газета № 200 (2924) (1511) Общество, 14 ноя, 15:41
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Приговор похоронил амбиции
Четыре вопроса о побоище на Хованском кладбище
Суд вынес приговоры организаторам и участникам массовой драки на Хованском кладбище. Самый большой срок — 11,5 года колонии строгого режима — получил задавивший на автомобиле двух человек
Юрий Чабуев (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Мосгорсуд в среду 14 ноября приговорил к срокам от трех с половиной до одиннадцати с половиной лет лишения свободы организаторов и участников массовой драки на Хованском кладбище в мае 2016 года, в результате которой погибли три человека и были ранены более 30.

Кто получил самые большие сроки

16 фигурантам дела вменялись следующие статьи: организация и участие в массовых беспорядках (ст. 212 УК), причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть двух человек (ч. 4 ст. 111), и превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (п. «в» ч. 3 ст. 286).

Изначально в деле также присутствовала статья об убийстве (ст. 105), однако это обвинение с фигурантов дела впоследствии сняли.

В итоге 11 лет колонии строгого режима, согласно решению трех судей во главе с Андреем Гуровым, получил бывший директор кладбища, начальник отделения ритуального обслуживания № 3 ГУП «Ритуал» Юрий Чабуев. Девять лет проведет в колонии соучредитель общественной организации «Здоровая нация» Александр Бочарников (эта структура упоминалась в прессе как молодежное крыло ветеранской организации «Боевое братство»). Самый большой срок — одиннадцать с половиной лет колонии — получил Эльбек Вадуев, задавивший двух человек.

Защита обвиняемых объявила, что намерена обжаловать приговор.

Чем была вызвана драка на кладбище

В беспорядках на Хованском кладбище 14 мая 2016 года приняли участие от 200 до 400 человек; по уголовному делу впоследствии было допрошено порядка двух сотен свидетелей. ​МВД сразу после инцидента связывало его с конфликтом из-за «распределения территорий обслуживания кладбища», а Следственный комитет заявлял о «финансовом мотиве» в действиях участников беспорядков.

По версии гособвинения, которую привела в среду Генпрокуратура, директора кладбища Чабуева не устраивало, что на территории Хованского кладбища «ряд граждан, являющихся выходцами из Республики Таджикистан, оказывает ритуальные услуги частным образом, без соответствующего разрешения». С целью вытеснить их с кладбища Чабуев привлек Бочарникова и его подручных — спортсменов-самбистов. Те напали на граждан Таджикистана, побили их и открыли стрельбу, в результате которой погиб один человек. Еще двое погибли под колесами автомобиля, которым управлял Вадуев.

Конфликт действительно произошел из-за передела сфер влияния на кладбище; за право работать на нем рабочие платили криминальным структурам от 10 до 30% с каждого заказа, рассказывали РБК сотрудники кладбища. При этом поборы, по их словам, были санкционированы Чабуевым.

Как оправдывались обвиняемые

Обвиняемые не признали вину, за исключением двоих — Владимира Колесникова (согласился с обвинением частично) и Сергея Ульхина, которому признание вины позволило дожидаться приговора под подпиской о невыезде. После оглашения решения суда он был взят под стражу в зале. В своем последнем слове еще находившийся на свободе Ульхин обратился к сообщникам со словами: «Не обессудьте, пацаны!» А суду он заявил, что ранее не привлекался к уголовной ответственности и никакой опасности для общества он не несет, писал «Московский комсомолец».

В ходе процесса участники беспорядков из числа членов «Здоровой нации» настаивали, что просто охраняли порядок на кладбище, проверяли у рабочих документы и в случае их отсутствия обращались в полицию. Рабочих из Таджикистана они обвиняли в том, что те якобы навязывают родственникам умерших свои услуги и похищают памятники с могил. По словам обвиняемых, 14 мая 2016 года, во время очередного «патруля», спортсменов якобы встретила «вооруженная лопатами толпа» выходцев из Средней Азии.

Чабуев в своем последнем слове заявил, что хоронил «бедных и богатых», артистов, видных государственных деятелей, и отметил, что среди его клиентов «были прокуроры и судьи», цитировал его «МК»: «Сегодня я снова стою на краю могилы, которую для меня приготовили следователи и прокуроры, люди, которые на алтарь беззакония поставили мою жизнь и жизни ребят». А Бочарников заявил, что предупреждал полицию о готовящемся столкновении и стражи порядка не имели претензий к «Здоровой нации». ​

Что происходит на кладбищах сейчас

После драки прокуратура Москвы заявила о намерении проверить московские бюро ритуальных услуг на предмет соблюдения «миграционного, трудового законодательства, прав потребителей», а также пообещала проанализировать «жалобы и обращения граждан, состояние законности в сфере землепользования и распоряжения собственностью, закупочной деятельности, соблюдение прав предпринимателей» в ритуальной сфере. РБК направил в прокуратуру столицы запрос о результатах этой комплексной проверки.

За два с половиной года инцидент на Хованском кладбище не привел ни к каким изменениям в плане регулирования отрасли, убежден директор МОО «Корпорация руководителей похоронных предприятий» Андрей Цветнов: «Сейчас рынок практически не контролируется. Похоронным бизнесом может заниматься любой». Особых требований действующие законы не предъявляют и к администраторам кладбищ, которые фактически единолично и без конкурса могут выбирать работающие на территории кладбища компании, считает эксперт.

«Ситуация в крупных городах вроде Москвы и Санкт-Петербурга отличается от ситуации по России в целом. В московском похоронном бизнесе криминала как такового нет уже лет семь-восемь. То, что произошло на Хованском кладбище, — скорее конфликт из-за перераспределения денежных потоков», — утверждает вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Алексей Сулоев.

По его мнению, такие конфликты становятся возможны из-за недостаточного законодательного регулирования ритуальной сферы: «Сейчас никто конкретно не отвечает за эту отрасль на федеральном уровне. Уже лет десять не принимаются поправки в закон «О погребении и похоронном деле». Это означает одно — что нет единых правил игры. Любое кладбище может выпустить свой нормативный акт и придумать правила, как коммерческие компании должны на нем работать», — полагает Сулоев.

РБК направил запрос в столичное ГБУ «Ритуал».​

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: Хованское кладбище , драка , Приговор
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