Деньги для всех

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Газета № 200 (2924) (1511) Экономика, 14 ноя, 22:44
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Возможно ли в России введение безусловного дохода
В среду, 14 ноября, в Высшей школе экономики обсуждали идею базового безусловного дохода. Эффективное внедрение базового дохода невозможно в авторитарных режимах с высокой централизацией власти, заявили эксперты
Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Идея безусловного (или базового) дохода предполагает, что каждый гражданин получает гарантированную денежную выплату вне зависимости от его уровня доходов, занятости и состояния здоровья. В ряде стран проводились и продолжают проводиться эксперименты по внедрению таких выплат для отдельных категорий населения (например, в Финляндии, Нидерландах, Канаде, Индии). РБК разобрался, какие существуют аргументы за и против введения базового дохода и почему в России пока нет условий для перехода к новой социальной политике.

Зачем нужен базовый доход?

  • Введение безусловного дохода позволит обеспечить доходы всех членов общества на уровне, превосходящем прожиточный минимум, и потенциально полностью преодолеть материальную бедность, указывают эксперты Всемирного банка Руслан Емцов, Жамеле Риголини, Уго Джентилини в материалах к конференции «Базовый доход: пролог к социальной политике XXI века?», которая 14 ноября прошла в ВШЭ.
  • Базовый доход предоставит людям гарантированный минимум средств, чтобы не беспокоиться о своем физиологическом выживании, сказал профессор ВШЭ​ Евгений Гонтмахер. Экономист убежден, что это будет способствовать изменению характера труда, который от источника средств к существованию станет способом саморазвития личности, самореализации.
  • Базовый доход расширяет возможности занятости: люди могут открыть свое дело, реализовать себя в частичной занятости или волонтерской деятельности без угрозы потери средств к существованию, согласны эксперты Всемирного банка.
  • Инновационные технологии быстро меняют рынок труда и структуру занятости, цифровизация экономики создает риски технологической безработицы. В то же время возникают новые формы занятости, которые не всегда связаны с системой социальной защиты. «Стандартная модель занятости, которая обеспечивает доступ к целому набору мер социальной защиты как дохода, так и других форм социального обеспечения, размывается. Все больше появляется гибких форм [занятости], современные платформы, такие как Uber, новые формы вовлечения на рынок труда, которые совсем не связаны ни с какими формами социальной защиты и социального страхования», — сказал ведущий экономист Всемирного банка Руслан Емцов.
  • Замена сложной и затратной системы мер социальной поддержки на базовый доход приведет к радикальному упрощению и экономии на административных расходах, указывает Гонтмахер. Базовый доход может послужить катализатором отказа от дублирующих мер соцподдержки, полагают эксперты Всемирного банка.

Каковы риски?

  • Практический переход к безусловному доходу потребует значительных бюджетных ресурсов. Замена существующих мер социальной поддержки единым базовым пособием и доведение его до уровня, обеспечивающего улучшение благосостояния малоимущих категорий, могут потребовать до 50% ВВП, привел ​Руслан Емцов предварительные результаты исследования Всемирного банка по оценке возможности введения безусловного дохода в развивающихся странах.
  • Полная замена существующих мер социальной поддержки базовым доходом не обеспечит повышение благосостояния бедных категорий населения, указал Емцов. Безусловный базовый доход следует рассматривать как дополнение к уже существующим инструментам.
  • Гарантия в форме базового дохода может привести к уменьшению стимулов к труду и уходу от общественно нужных форм деятельности, добавляют эксперты Всемирного банка. Впрочем, проблема во многом мифическая, потому как опыт стран, которые ввели для определенных групп населения базовый доход, не демонстрирует отказ от занятости среди получателей гарантированных выплат, отметил Емцов.
  • Базовый доход может привести к ослаблению активного сотрудничества и потере позиций наемных работников, например, при переговорах о зарплате и условиях труда, указали экономисты.
  • Обеспечение граждан минимальным прожиточным доходом может запустить «спираль инфляции», предупредил Руслан Емцов. По его словам, введение базового дохода может привести к росту цен на основные виды товаров, что чревато возникновением гонки между размером социальных гарантий и уровнем прожиточного минимума.​

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

 

Почему в России сейчас это невозможно?

  • В России в настоящее время нет условий для эффективной реализации идеи базового дохода, полагает Евгений Гонтмахер: безусловный доход может быть введен только в демократическом государстве, где власть децентрализована, а значительная часть налоговых доходов поступает в муниципальные бюджеты. По его мнению, администрированием базового дохода должны заниматься именно органы местного самоуправления, а само введение базового дохода должно происходить постепенно и сперва для отдельных категорий населения.

«Я глубоко убежден, что в авторитарных режимах, какой бы ни был хороший президент или лидер, эффективно базовый доход не ввести. Потому что так или иначе очень серьезно повышаются риски ошибок, когда один человек принимает решения, когда он не находится в системе жесткого диалога, жесткой дискуссии с представителями общества, которые, допустим, представлены в том же самом парламенте. Это к вопросу о России. Мы с вами видим колоссальное количество ошибок в социальной политике, при том что есть, наверное, какая-то хорошая воля, есть действительно желание улучшить социальную политику. Но все ошибки, которые мы с вами видим, в том числе в последнее время, они св​​язаны с процедурой, что эти решения принимаются поспешно и кулуарно. Это вопрос базовых общественных институтов, он принципиален», — сказал Евгений Гонтмахер.

  • Внедрение базового дохода не получится без системы контроля и корректировки со стороны парламента, общества и СМИ. «Если в стране нет сильной законодательной власти и разделения властей, то базовый доход вводить не стоит», — подчеркнул экономист.
  • Система социальной защиты в России крайне фрагментирована и не обеспечивает полного охвата всех нуждающихся в ней граждан, отметили экономисты Всемирного банка. «Существуют буквально сотни разных форм социальной помощи, которые делают одно и то же: платят очень маленькие деньги и используют очень сложные механизмы оценки нуждаемости», — сообщил Руслан Емцов, подчеркнув, что существенная доля малообеспеченных граждан не включены в систему соцподдержки. Введение безусловного дохода могло бы привести к большому сокращению бедности в стране, но все равно сохраняется риск того, что определенная доля малоимущих потеряет от такой реформы, указал он.
  • Исследования общественного мнения россиян, которые эксперты Всемирного банка провели в трех регионах (Республике Коми, Ленинградской и Волгоградской областях), показали, что население склоняется к социальной системе, основанной на заслугах, и не слишком озабочено равенством. «Мы сейчас не видим потенциала общественной поддержки такого радикального изменения социального общественного договора. И это большая проблема, которую сторонники базового дохода должны обдумать», — указал Руслан Емцов.
  • Усиление адресности социальной поддержки в России потребует гораздо меньших затрат, чем внедрение базового дохода, и может привести к существенным позитивным сдвигам в благосостоянии граждан, заключили экономисты Всемирного банка.
Автор: Юлия Старостина.
Теги: прожиточный минимум , доходы населения , социальная защита , ВШЭ
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