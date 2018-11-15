Испили чашу до дна

Почему закрываются алкомаркеты группы «Кристалл-Лефортово»

Закрывшая в этом году большую часть своих предприятий алкогольная группа «Кристалл-Лефортово» сворачивает и розничную сеть. С начала 2017 года количество фирменных магазинов сократилось в восемь раз

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Алкогольная группа «Кристалл-Лефортово» сворачивает свою розничную сеть алкомаркетов «Кристалл», которая еще в 2016 году входила в десятку крупнейших в России. Если на 1 января 2017 года сеть насчитывала 300 торговых точек, то на ноябрь 2018-го их было всего 38, следует из данных «INFOLine-Аналитики».

По итогам 2016 года в рейтинге алкомаркетов INFOLine FMCG Russia TOP сеть «Кристалл» занимала шестое место и по количеству торговых точек, и по размеру выручки (6 млрд руб.). По итогам 2017 года «Кристалл» в рейтинге занимал уже 14-е место по числу магазинов (162) и делил восьмое место с торговым домом «Экстрасиб» по размеру выручки (4 млрд руб.). Сейчас сеть, по версии «INFOLine-Аналитики», не входит даже в двадцатку лидеров.

Раздел с информацией о фирменных магазинах в начале осени 2018-го также исчез с сайта «Кристалл-Лефортово». Представитель группы отказался назвать причины закрытия торговых точек и планы компании в розничном сегменте.

Что могло привести к закрытию магазинов — разбирался РБК.

Проблемы головной компании Проблемы алкогольной группы «Кристалл-Лефортово» начались после того, как ее партнер по дистрибуции, «Статус-групп», подал заявление о своем банкротстве в декабре прошлого года. Ранее в том же году компании объявили об объединении продаж и заняли лидирующую позицию на российском водочном рынке, их совокупная доля оценивалась в 17%. Источник «Коммерсанта» объяснял, что «Кристалл-Лефортово» поручалась перед кредиторами и поставщиками «Статус-групп», которые стали требовать с нее долги партнера. В декабре 2017 года группа «Кристалл-Лефортово» остановила завод в Курской области, а в марте 2018-го — еще два предприятия, в Саранске и Самаре. Представитель компании отмечал, что речь не идет о банкротстве «Кристалл​-Лефортово» и что компания продолжит производить продукцию на собственном Иткульском спиртзаводе в Алтайском крае и по контракту на чужих предприятиях. Четвертый производитель водки в России Группа «Кристалл-Лефортово» существует с 1999 года и, по информации «РБК Исследования рынков», по итогам 2017 года была четвертым по величине производителем водки в России (3,86 млн дал). Основным владельцем группы считается Павел Сметана. «Кристалл-Лефортово» производит собственные водочные бренды «Эталон», «Праздничная», «Старая Москва», «Зимняя дорога» и др. «Статус-групп» в рамках партнерства подписала с «Кристалл-Лефортово» договор сублицензии на свои марки «Добрый медведь», «Путинка Вездеход», «Высота» и др. Уже в июле этого года банк ВТБ подал заявление о банкротстве ООО «Группа компаний «Кристалл-Лефортово» и ООО «Производственная компания «Кристалл-Лефортово» (управляет заводом в Курской области). В тот же день госбанк подал заявления о банкротстве и компаний бенефициара «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны — ООО «Регионбизнесконтакт», ООО «Амурская эстейт», ООО «БВ инвест» и ООО «ДП холдинг». В начале октября Арбитражный суд Москвы постановил ввести в отношении ООО «Группа компаний «Кристалл-Лефортово» процедуру наблюдения (его задолженность перед ВТБ составляет 1,2 млрд руб.). Процедура наблюдения была введена и в отношении ООО «Производственная компания «Кристалл-Лефортово» и компаний Павла Сметаны.

Исчезнет ли сеть алкомаркетов «Кристалл» совсем Фирменная розница — это всегда побочный бизнес для производителя, магазины «Кристалл-Лефортово» выполняли функции поддержки основного бизнеса, указывает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. В текущей ситуации сворачивание розничной сети говорит о том, что группа решила «вытащить» оборотный капитал и направить средства либо в основной бизнес, либо бенефициару, рассуждает эксперт. Еще в прошлом году сеть активно открывала новые магазины в Казани, Улан-Удэ, Чите, Самаре, Смоленске, Саратове, а сегодня ее присутствие ограничивается Московским регионом, отмечает источник РБК на алкогольном рынке. По его словам, на сети отразился кризис сбытового звена предприятия. Развивать такой формат розницы можно или с очень серьезной финансовой поддержкой, или с лидирующей сбытовой структурой — ни того ни другого теперь нет, поэтому ждать возрождения сети вряд ли стоит, резюмирует собеседник РБК, добавляя, что площадь магазинов «Кристалл-Лефортово» небольшая и не подходит по формату лидерам рынка. На рынке алкомаркетов сделки происходят очень редко и в основном представляют собой переуступку прав аренды, напоминает Бурмистров. Самой крупной сделкой в этом сегменте за последние годы стала покупка в 2016 году сетью «Бристоль» 274 алкомаркетов группы «Растяпино» из Нижнего Новгорода. Последними закрываются точки в помещениях, которыми компания владеет, потому что от них сложнее избавиться, отмечает эксперт. По его словам, вряд ли «Кристалл-Лефортово» удастся продать оставшиеся магазины крупнейшим сетям алкомаркетов — сегодня ретейлеры предпочитают развиваться на арендованных площадях. Разумнее всего было бы привлечь одного из лидеров рынка — «Красное и Белое» или «Бристоль» — как общего арендатора на собственные объекты, считает Бурмистров.