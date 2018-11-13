ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,12 67,33 EUR Нал. 76,59 75,83 USD Бирж. 67,67 -0,17 EUR Бирж. 76,04 -0,18 USD ЦБ. 67,52 +0,67 EUR ЦБ. 76,09 +0,29 EUR/USD 1,12 -0,00 BTC/USD Бирж. 6449,30 +4,70 IMOEX 2394,27 +0,02% RTSI 1114,58 -0,02% Brent 69,65 -1,92% DJIA 25387,18 -2,32% Nasdaq 7200,87 -2,78%
Что стоит за идеей создания европейской армии
Лента новостей
Избирком Хакасии признал состоявшимися выборы главы региона 10:39, Политика Enel: как преобразился бизнес крупнейшей энергетической компании 10:37, РБК и Schneider Electric Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 10:13, РБК и FW Raiffeisen Умер писавший для Кобзона и «Сябров» композитор Игорь Лученок 09:58, Общество Роль личности в бизнесе: как добиться успеха 09:50, РБК и Volkswagen СМИ узнали о возможной встрече Абэ с Путиным по Курилам в Сингапуре 09:37, Политика Остаться на плаву: как съездить в отпуск и не разориться 09:24, РБК и Мир Активы японского Центробанка превысили ВВП страны 09:10, Финансы Далеко гляжу: как отличить перспективную идею от «пузыря» 09:07, Свое дело Шесть критических ошибок девелоперского маркетинга 09:01, Строительство  Казахстанского пограничника ударили ножом на границе с Россией 08:56, Общество Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 08:40, РБК и Экспострой на Нахимовском Навальный сообщил о запрете на выезд из России 08:36, Политика США пообещали Украине помощь в борьбе с «Северным потоком-2» 08:31, Общество «Яблоко» попросило ФАС проверить контракты родственников Глацких 08:30, Политика Почему канадская нефть упала в цене до $16 за баррель 08:26, Quote Как завести горизонтальные связи на бизнес-мероприятиях 08:15, РБК и Открытие Продажа бензина в России стала выгоднее экспорта 08:01, Бизнес Роскачество проверило молочные сосиски 08:00, Общество «Газпром» купит трубы для участка «Силы Сибири» без тендера 07:31, Бизнес Секретный ингредиент итальянской кухни — для завтрака, обеда и ужина 07:30, РБК и Barilla Самолет вернулся в Красноярск после взлета из-за датчика открытия двери 07:26, Общество Стали известны детали переговоров России с Китаем о конкуренте Boeing 777 07:00, Бизнес Котировки Brent впервые за полгода упали ниже $69 06:53, Экономика Израиль показал видео авиаудара по штаб-квартире разведки ХАМАС 06:32, Политика Число жертв лесных пожаров в Калифорнии увеличилось до 42 человек 05:58, Общество Невостребованные вклады предложили перевести в бюджет 05:33, Экономика Президент Австрии не увидел драмы в ситуации с «российским шпионом» 05:20, Политика
Газета
Что стоит за идеей создания европейской армии
Газета № 198 (2922) (1311) Политика, 12 ноя, 09:25
0
Павел Лузин Что стоит за идеей создания европейской армии
Эмманюэль Макрон, активизируя участие Франции в уже идущем в Европе процессе интеграции армий, решает сразу несколько внешнеполитических задач

​Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в Вердене в преддверии 100-летия окончания Первой мировой войны, предложил создать европейскую армию, способную самостоятельно защищать Европу. Аргументы в пользу такого шага звучали уже не раз: тут и конфронтация с Россией, и растущая мощь Китая, и даже феномен Дональда Трампа, который скептически относится к европейцам и славится своим специфическим подходом к дипломатии, вселяющим неуверенность в союзников Соединенных Штатов.

Однако риторика французского лидера является следствием гораздо более сложного круга проблем, чем отношения с Москвой или Пекином. Речь идет о том, чтобы активизировать участие Франции в уже идущих процессах интеграции войск европейских союзников и укрепить ее политические позиции как в НАТО и ЕС, так и в торге с США.

Деньги и оборонная политика

В текущем десятилетии расходы Франции на оборону оставались стабильно ниже 2% ВВП, минимального норматива НАТО. В 2018 году его выполнят в лучшем случае лишь восемь из 28 государств — членов альянса: это Соединенные Штаты, Великобритания, Греция, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Эстония. У остальных эти показатели ниже.

Конечно, если взять абсолютные цифры, то Франция будет уже третьей в альянсе — $52 млрд против $706 млрд у США и $61,5 млрд у Великобритании. Однако больше 70% этих средств идет на зарплаты, а не на поддержание боевой готовности и обновление вооружений. Стоит также помнить, что больше 10% французского оборонного бюджета — это расходы на ядерные силы. Они являются важным политическим капиталом и элементом стратегической безопасности, но понятно, что в обычной войне не дают ничего.

Франция способна проводить ограниченные по численности войск операции в Африке и поддерживать международную коалицию в Сирии, но этим ее военные возможности на сегодняшний день и ограничиваются, хотя по численности своих Вооруженных сил она третья в НАТО (208 тыс. человек против 1314 тыс. человек у США и 386 тыс. человек у Турции).

Будучи способной действовать против террористов и комбатантов в своих бывших африканских колониях, Франция объективно слаба в том, что касается «восточного фланга» альянса. А поскольку НАТО сегодня во многом сфокусировано именно там, то Парижу сложно задавать в этой повестке тон, тем более что Польша, страны Балтии и присоединившаяся к ним Румыния поддерживают должный уровень оборонных расходов и укрепляют военное взаимодействие с США.

Именно поэтому Франция по инициативе Макрона начала шаг за шагом увеличивать свои оборонные расходы — к 2025 году они должны достичь €50 млрд в год ($57 млрд по текущему курсу). Ко всему прочему это даст Франции возможность усилить свои политические позиции как внутри НАТО, так и в ЕС.

По сути, французский президент своим предложением о создании европейской армии как раз и пытается конвертировать свои начинания в сфере расходов на оборону во внешнеполитический капитал, тем более что сторонником такой армии является и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Европейский баланс

Инициатива Макрона действительно учитывает общеевропейские дела. Brexit, как бы он ни завершился, станет серьезным ударом по Европейскому союзу. Британия при любом раскладе постарается укрепить свои особые отношения с Соединенными Штатами и тем самым компенсировать политический и, вероятно, экономический ущерб от выхода из ЕС. И при этом американцы остаются главными гарантами безопасности в Европе. В свою очередь Германия времен Ангелы Меркель, приложившая огромные усилия для единства Европы в годы кризисов — экономического, украинского, миграционного, — входит в эпоху «после Ангелы».

Все это означает, что ЕС даже при самом благоприятном раскладе может ждать относительное политическое ослабление, чреватое тем, что европейские enfants terribles вроде венгерского лидера Виктора Орбана и польских консерваторов еще больше усугубят политическую ситуацию внутри Европы. Другими словами, идея европейской армии призвана укрепить единство союза.

Наконец, есть и более прозаическая причина для разговоров французского президента о европейской армии. И эта причина — снова Германия. Не будучи готовым наращивать свои военные расходы и имеющий большие проблемы с боеготовностью своих войск, этот экономический гигант на практике реализует альтернативную модель международной армейской интеграции. Суть этой модели в том, что отдельные бригады стран-союзников фактически интегрируются в бундесвер. Так, голландская 43-я механизированная бригада действует в составе немецкой 1-й бронетанковой дивизии. А чешская 4-я бригада быстрого реагирования и румынская 81-я механизированная бригада с 2017 года действуют в рамках, соответственно, 10-й бронетанковой дивизии и дивизии быстрого реагирования Германии.

Более того, страны Скандинавии вместе с Нидерландами и британскими экспедиционными силами сформировали Северную боевую группу (Nordic Battle Group) в составе 2400 человек. И хотя это соединение выглядит небольшим, Франция пока что остается за рамками подобных военно-политических инициатив. Отсюда общие европейские Вооруженные силы в том или ином виде становятся для Парижа не абстрактной идеей, а уже насущной потребностью.

Торг с Трампом

Разумеется, в этой истории не обходится без США. Дональд Трамп лишь отчасти прав, когда в своей эксцентричной и обидной манере пеняет европейцам на то, что они не тратят на свою оборону достаточных средств, предпочитая полагаться на американский кошелек. Будучи бизнесменом, американский президент склонен измерять все исключительно деньгами. Действительно, в общих оборонных расходах стран — членов НАТО две трети приходится на США. Однако если взять численность войск, то все будет выглядеть совершенно иначе: Вооруженные силы США — это 1,3 млн человек, а совокупная численность европейских армий составляет около 1,8 млн человек, включая Турцию (386 тыс.) и Великобританию (145 тыс.).

Разумеется, боевая готовность американцев находится на высоте, однако надо понимать, что со времен Первой мировой войны Соединенные Штаты не воевали в одиночку и всегда полагались на коалиционные действия, поэтому не стоит недооценивать политическое значение даже самой маленькой армии любой из европейских стран. И Эмманюэль Макрон это очень хорошо понимает. Он и выступает за создание общеевропейской армии, чтобы еще больше повысить ценность союзнических отношений по обе стороны Атлантики.

С другой стороны, в заморских кампаниях европейцы сегодня очень сильно зависят от американцев. Достаточно вспомнить события в Ливии в 2011 году. Даже французские операции в Африке проходят в тесной координации с американцами, которые в 2007-м создали отдельное Африканское командование. Таким образом, предложение французского президента на самом деле преследует цель выровнять отношения между американцами и европейцами в военной сфере.

Ну и не стоит сбрасывать со счетов ​личные амбиции Макрона, которому явно льстит роль «европейской надежды» на фоне стареющих лидеров и злобных популистов. Стать отцом Вооруженных сил Европы и тем самым вписать себя в историю — хорошая мотивация для любого политика.

Об авторах
Павел Лузин эксперт по внешней и оборонной политике и ВПК, директор Under Mad Trends
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , Дональд Трамп , Евросоюз , Эмманюэль Макрон
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter