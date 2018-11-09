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Китайцы идут в гору
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Газета
Китайцы идут в гору
Газета № 196 (2920) (0911) Бизнес, 07:00
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Китайцы идут в гору
Консалтинговая компания Knight Frank исследовала спрос на альпийские курорты
Средняя стоимость покупки шале в Альпах за год снизилась. Но популярный у россиян французский Куршевель сохранил статус самого дорогого горнолыжного курорта. Спрос и, соответственно, цены поддерживает рост числа китайских туристов
Улица горнолыжного курорта Куршевель (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Куршевель сохранил за собой статус самого дорогого горнолыжного курорта французских и швейцарских Альп по стоимости аренды жилья, следует из ежегодного исследования рынка горнолыжной недвижимости, подготовленного консалтинговой компанией Knight Frank (Sky Property Report; есть в распоряжении РБК). Хотя консультанты анализируют только средние цены на аренду и покупку шале на четыре спальни на 16 ​французских и швейцарских горнолыжных курортах, полученный результат означает, что Куршевель — самый дорогой горнолыжный курорт во всей Европе, уточнила директор по частным инвестициям и зарубежной недвижимости Knight Frank в России Марина Шалаева: именно во Франции и Швейцарии самый высокий уровень цен.

Аренда дома в Куршевеле обходится в среднем в €20 тыс. за неделю, приводят данные в Knight Frank. По стоимости квадратного метра при покупке недвижимости Куршевель уступает только швейцарскому Гштаду — €25,5 тыс. против €30,4 тыс. (расчет стоимости шале на высоте 1850 м).

По оценке Марины Шалаевой, 25% всего российского спроса на горнолыжную недвижимость (и на покупку, и на аренду) приходится именно на Куршевель. Но скоро россиян на альпийских курортах могут потеснить: аналитики прогнозируют, что в ближайшие годы серьезное влияние на здешний рынок будут оказывать туристы из Китая.

Видео: Телеканал РБК

Как изменилась горнолыжная недвижимость Европы — в обзоре РБК. ​

Франция остается стабильно дорогой

Стоимость 1 кв. м на курортах в целом за год (анализировались цены с мая 2017-го по июнь 2018-го) снизилась на 0,5%. В предыдущий период (2016/17) падение было больше — на 1,8%. ​На отрицательную динамику текущего сезона сильно повлияло снижение на трех швейцарских курортах: в Сент-Морисе цены упали на 11,1%, в Клостерсе — на 10,7% и на 9% — в Давосе.

Курорты французских Альп падение цен обошло стороной: в Куршевеле цены на дома выросли на 1,5–2,2%, в Шамони — на 2,3%, в Валь д’Изер ​— на 3%. «В Куршевеле очень большая концентрация состоятельных людей, но наблюдается недостаток элитной недвижимости, чтобы обеспечить спрос», — поясняет Шалаева.

Аналитики Knight Frank отмечают, что рост цен, как правило, происходит на курортах, которые вкладываются в свою инфраструктуру, в том числе чтобы привлекать молодежь из разных стран. Среди таких предложений — возможность кататься на лыжах ночью, бассейны и зоны катания для новичков. В преддверии чемпионата мира по лыжным видам спорта FIS в 2023 году аналитики ожидают, что Куршевель и Мерибель станут ключевыми инвестиционными центрами в Альпах.

Россияне вернулись в Альпы

По словам гендиректора туристической компании «Содис» Виктора Кузерина, россияне традиционно предпочитают отдыхать на французских горнолыжных курортах: считается, что инфраструктура здесь лучше. Согласно данным Национального института статистики и экономических исследований Франции, больше всего туристов зимой приезжают в регион Савой-Монблан из Великобритании (37%), Бельгии (9%) и Швейцарии (7%). Доля российских туристов в зимнем сезоне 2016/17 (последняя доступная статистика) составила 7%, или 128,8 тыс. человек (всего на 900 меньше, чем швейцарцев). Но на докризисные показатели число российских любителей горнолыжного отдыха во Франции пока не вернулось: в 2013 году сюда приехали 216,1 тыс. наших соотечественников. Но, по словам Кузерина, в последние годы наблюдается восстановление спроса — примерно на 5% в сезон.

Китайцы потеснят россиян и арабов

По оценке Knight Frank, 40% покупок домов в Альпах происходит с привлечением иностранных инвестиций. По словам руководителя департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марины Смирновой, если десять лет назад россияне действительно покупали в Куршевеле недвижимость и сорили деньгами, то сейчас пришло другое время. «Рост налогов на недвижимость во Франции, более пристальное внимание европейцев вообще и французов в частности к происхождению средств, санкции, наконец, снизили интерес и возможности россиян. Если кто-то сохраняет интерес, то предпочитает вкладываться в объекты коммерческой недвижимости, но не стремится к огласке», — отмечает Смирнова.

Она считает, что Альпы привлекательны для приезжих из стран Ближнего Востока, в традициях которых статусное потребление занимает больше места, чем у тех же китайцев. Но именно последние, по оценке Knight Frank, скоро изменят горнолыжный рынок Альп. «Ожидается, что глобальный рост благосостояния в таких регионах, как Латинская Америка, Россия, Ближний Восток и Восточная Европа, компенсирует некоторые проблемы, возникающие из-за демографического старения лыжников в Европе. Однако основной фокус сейчас устремлен на Азию, которая может радикально изменить мировой горнолыжный рынок в ближайшие годы», — отмечают в Knight Frank. Согласно данным компании, в Китае 1,2 млн любителей горных лыж и больше 50% из них ездят кататься за границу. При этом Китай поставил себе цель: к зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году в стране должно быть 300 млн любителей зимних видов спорта.

Автор: Надежда Федорова.
Теги: Недвижимость , горнолыжные курорты , Альпы , Куршевель
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