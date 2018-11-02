Магазины оплатят чеки

Четыре вопроса о стоимости за перенастройку касс под новый НДС

Производители кассовых аппаратов начали уведомлять своих клиентов о том, что за перенастройку оборудования под новый, 20-процентный НДС на чеке необходимо заплатить. К 0:00 1 января 2019 года ПО должно обновиться на 2,7 млн касс

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Производители кассовых аппаратов начали уведомлять компании о необходимости подготовки оборудования к новой ставке НДС. С 1 января 2019 года в России вырастет налог на добавленную стоимость — с 18 до 20%. Согласно закону ставка печатается на кассовом чеке, поэтому к 0:00 1 января 2019 года все кассовые аппараты должны быть перепрошиты под новую ставку НДС. Помимо этого, нужно также обновить кассу для работы в новом формате фискальных данных (ФФД 1.05 вместо ФФД 1.0), в котором отражаются такие реквизиты, как авансовые платежи, агентское вознаграждение, продажи в кредит.

Но за обновление программного обеспечения (ПО) под новые требования производители касс внезапно попросили плату.

Кто и сколько попросил заплатить за настройку касс под новый НДС

Один из крупнейших производителей касс и оператор фискальных данных — компания «Эвотор» — в начале недели уведомил партнеров о новых условиях обслуживания с 1 ноября 2018 года (копия письма есть в распоряжении РБК). Поменять настройки онлайн-касс на ставку НДС в 20%, как указывает производитель, нельзя без покупки специального приложения, которое активирует подписку на обновления. Приложение будет доступно в «Маркет.Эвотор», оно автоматически перенастроит ставку НДС с 18 на 20% с 1 января. Подписка на обновления для клиентов «Эвотора» стоит 2 тыс. руб. и действует один год. Для оборудования «Эвотора», произведенного после 1 января 2019 года, эта функция будет предустановлена бесплатно.

В «Эвоторе» подтвердили подлинность письма: пакет платного обновления ПО компания разработала под новые требования закона. Плата за регулярные обновления была и раньше, утверждают в «Эвоторе», но до появления онлайн-касс владельцы кассовых аппаратов платили за обновления напрямую центру технического обслуживания кассовых аппаратов, а теперь могут загрузить обновления удаленно и оплатить через облачную платформу на кассе. Установить обновления потребуется только «на несколько десятков тысяч касс», уверяют в «Эвоторе»: почти 90% пользователей покупать обновления не придется, потому что они не применяют ставку НДС 18%. В зависимости от количества терминалов «Эвотор» обещает предоставить клиентам «существенные» скидки.

Представитель еще одного производителя контрольно-кассовой техники (ККТ) — «Штрих-М» — направил своим клиентам письмо (копия есть у РБК), в котором указал на повышение НДС и введение нового формата фискальных документов. Для бесперебойной работы в полном соответствии с требованиями законодательства «Штрих-М» также предложил своим клиентам поменять программное обеспечение на кассах. Они могут приобрести лицензию на однократное обновление (стоимость — 800 руб.) или лицензию, которая позволит подписаться на весь 2019 год (900 руб.). Представитель «Штрих-М» подтвердил, что компания разослала клиентам подобное письмо, но отказался от дополнительных комментариев.

О необходимости доплатить за доработку ПО своим клиентам сообщил и «Атол», утверждает источник РБК на рынке. В пресс-службе «Атола» РБК сообщили, что действительно разработали сервис по обновлению внутреннего ПО контрольно-кассовой техники. Лицензия на разовое использование сервиса стоит от 600 до 1200 руб. в зависимости от типа устройства, а годовая лицензия на пакет обновлений от «Атол Сервис» — от 1 тыс. до 2 тыс. руб. Услуга по обновлению внутреннего ПО контрольно-кассовой техники всегда была платной, указывают в пресс-службе компании «Атол», — раньше для этого требовалось присутствие мастера сервисного центра на точке или доставка кассы в центр обслуживания.

По словам руководителя маркетинга производителя ККТ «Дримкас» Эдуарда Сайфуллина, с 1 января следующего года помимо повышения НДС предпринимателей ждут другие серьезные изменения в законодательстве, которые накладывают новые требования на владельцев касс: введение нового формата фискальных данных 1.05 и выше, а также маркировки товаров. «Для соответствия каждому из этих требований пользователю каждый раз придется обновить кассовую программу», — отметил Сайфуллин. «Дримкас» предложил пользователям оформить подписку на все необходимые обновления на предстоящий год (2 тыс. руб., для оформления подписки нужно будет посетить сервисный центр).

Что думают о платном обновлении касс ретейлеры?

О том, что из-за перехода на 20-процентный НДС ряд поставщиков контрольно-кассовой техники переводят обновления прошивок для них на платную основу, знают и в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Раньше обновления были бесплатными, а теперь некоторые производители вводят плату от 600 до 2 тыс. руб. за каждую прошивку, уточнил представитель АКОРТ. Действия производителей касс «неэтичны», потому что изменения в законе вынуждают ретейлеров соглашаться платить за дополнительную услугу — для бизнеса это незапланированные издержки, возмущен представитель АКОРТ. Впрочем, есть и поставщики, которые не меняют свои коммерческие условия и выдают изменения прошивки в соответствии с требованиями законодательства бесплатно в рамках текущих договоров, добавляет он.

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Предложения производителей контрольно-кассовых аппаратов ретейлерам отличаются, следует из ответов сетей. Одну из крупных розничных сетей производители касс уведомили в рабочем порядке, что они рассматривают взимание платы за обновление ПО, сообщил РБК ее представитель, не раскрыв деталей. На прошлой неделе уведомление о введении платы за обновление ПО от своего поставщика кассовых аппаратов («Атол») получил один из крупнейших ретейлеров Сибири — ГК «Командор» (сети «Командор», «Аллея», «Хороший»), уточнил ИТ-директор компании Павел Сергеев. Изначально «Атол» запросил за подписку на обновления для каждого устройства 2 тыс. руб. за год, но потом согласился сделать скидку, размер которой сейчас обсуждается. Более выгодное предложение поступило «Командору» от другого производителя: он предложил предоставлять обновления бесплатно при условии, что ретейлер будет покупать их фискальные регистраторы, добавляет Сергеев. Группа «М.Видео-Эльдорадо», которая работает с производителями ККТ «Атол», «Ярус» и «Штрих-М», пока получила уведомление о доступном обновлении в связи с НДС только от «Атола», и это обновление доступно бесплатно, говорит руководитель департамента по связям с общественностью группы «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева. Обновление ставки НДС — требование закона, поэтому такие доработки должны попадать в число бесплатных обновлений, считает она.

По словам представителя «МегаФона», в своей сети компания использует кассы «Атол», но пока никаких уведомлений она не получала. По словам представителя МТС, апгрейд касс будет необходим, но в какую сумму это может обойтись, он не уточнил. В «ВымпелКоме» сообщили, что производитель используемой компанией ККТ не уведомлял их о необходимости дополнительных выплат.

«Азбука Вкуса», которая работает с поставщиком кассового оборудования «Кристалл Сервис», пока подобных уведомлений не получала, уточнил ее представитель Андрей Голубков. По его словам, все изменения и обновления в системе входят в стоимость обслуживания.

В сетях «Ашан», «Лента», Metro C&C, «Дикси» на запрос не ответили.

Сколько производители онлайн-касс могут заработать на обновлении ПО?

Реформа контрольно-кассовой техники в России началась в июле 2016 года, когда президент Владимир Путин подписал поправки к 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов». По новым правилам, все традиционные кассовые аппараты должны быть заменены онлайн-кассами, которые упростят процесс передачи данных в Федеральную налоговую службу. Реформа проходит в несколько этапов. С 1 февраля 2017 года контрольно-кассовая техника должна отправлять чеки в электронном виде через оператора фискальных данных в ФНС.

Сейчас производители ККТ хотят использовать момент для перевода клиентов на подписку на обновления и другие услуги, отмечает источник РБК на рынке ККТ. По его словам, это стало следствием агрессивного подхода «Эвотора», когда он предоставил своим клиентам бесплатно все «кассовое ПО + кабинет + товароучет». «Клиенты, получая поддержку и используя ПО, ничего не платят — все в убытках», — поясняет собеседник РБК. С помощью введения платы за ПО «Эвотор» пытается покрыть убытки на доработку системы в связи с повышением налога, считает он.

Производители фискальных регистраторов, онлайн-касс и других контрольно-кассовых аппаратов постепенно добавляют в свой бизнес такой канал монетизации, как платные обновления, подтверждает еще один источник РБК на рынке. После того как производители обеспечили онлайн-кассами основную часть рынка, их доходы уменьшились, содержать большой штат разработчиков для бесплатной поддержки и обновлений стало невыгодно — отсюда и родилась идея платной подписки, поясняет он.

По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (входит в группу «Сбербанк», среди стратегических партнеров — «Атол» и «Эвотор»), сейчас в России порядка 2,3 млн онлайн-касс. Если исходить из того, что плата за обновление ПО составит от 600 до 2 тыс. руб., то производители онлайн-касс могут заработать на нем от 1,4 млрд до 4,6 млрд руб. По оценке директора по маркетингу «Первого ОФД» Егора Сергеенко, к концу года в стране будет 2,5–2,7 млн касс. Таким образом, обновление всего парка оборудования может стоить компаниям совокупно до 5,4 млрд руб.

Что грозит за старый НДС в чеке с 1 января 2019 года

Указание старой ставки НДС в чеках грозит предпринимателям штрафом. Согласно п. 4 ст. 14.5 КоАП РФ, использование неверной ставки НДС можно классифицировать как «применение контрольно-кассовой техники, которая не соответствует установленным требованиям» — это нарушение карается предупреждением или административным штрафом: для должностных лиц — от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб., для юридических лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. руб., говорит директор по работе с ключевыми клиентами компании «Платформа ОФД» Руслан Иванов. Работа по устаревающему формату фискальных данных 1.0 — более серьезное нарушение, которое чревато остановкой отправки чеков в ФНС через оператора фискальных данных. Такой случай могут классифицировать по п. 2 ст. 14.5 КоАП РФ как «неприменение контрольно-кассовой техники»: по этой статье штраф для юридических лиц — не менее 30 тыс. руб., уточняет Иванов.

Операторы фискальных данных также обеспокоены ситуацией с обновлением ПО у компаний. «Мы как оператор фискальных данных видим свою задачу в информировании предпринимателей об этих изменениях, — отмечает Егор Сергеенко. — Знание требований закона и своевременно принятые меры могут обеспечить безболезненный переход на новую ставку налогообложения с 1 января».

В ФНС на вопрос РБК, предусмотрен ли переходный период по штрафам за старую ставку НДС в чеках с 1 января 2019 года, не ответили. Профильная ассоциация АКОРТ планирует обратиться в ФНС с просьбой о встрече, сообщил РБК глава ассоциации Сергей Беляков, не уточнив деталей.