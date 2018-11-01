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Народное единство не будет массовым
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Газета
Народное единство не будет массовым
Газета № 191 (2915) (0111) Политика, 31 окт, 18:50
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Народное единство не будет массовым
Кремль отказался от политических мероприятий 4 ноября
Кремль отказался от проведения массовых политических мероприятий в День народного единства в Москве. В этом году в столице впервые с 2014 года не будет ни шествия, ни митинга-концерта
День народного единства в Москве, 2017 год (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В этом году администрация президента отказалась от организации массовых политических мероприятий в День народного единства в Москве, рассказали РБК три собеседника, близких к Кремлю. Впервые за последние годы 4 ноября в столице не будет ни шествия, ни митинга-концерта.

Традиция проведения массовых политических мероприятий в честь Дня народного единства началась с 2014 года, после присоединения Крыма к России. Заявки на организацию мероприятий всегда подавала Общественная палата.

В 2014 году в шествии по Тверской приняли участие не только единороссы и представители профсоюзов, но также лидеры оппозиционных думских фракций — Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов, которые позже выступили на сцене, а затем в знак солидарности взялись за руки. По окончании шествия прошел митинг-концерт. Ранее РБК сообщал, что на акции в День народного единства в 2014 году в том числе мобилизовывались бюджетники и организовывалась платная массовка.

В 2015 году на Тверской также состоялось шествие «Мы едины», завершившееся митингом-концертом на Театральном проезде. К мероприятию присоединились представители ЛДПР и «Справедливой России». Коммунисты акцию проигнорировали. Шествие и митинг, по официальным данным, собрали порядка 85 тыс. человек.

Шествие и митинг-концерт «Мы едины» в 2016 году собрали, согласно данным МВД, около 80 тыс. человек.

В прошлом году шествия в честь 4 ноября уже не было, но состоялся митинг-концерт «Россия объединяет» в Лужниках. Мероприятие, по официальным данным, посетили порядка 130 тыс. человек. Перед участниками выступили секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, глава Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков, депутат Госдумы Владимир Шаманов, сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк» Василий Лановой, а также известные российские певцы.

«У людей не было сложившегося понимания, что празднуется. Поэтому с 2017 года начали формировать традицию праздника многонационального народа России — праздника единства национальностей», — пояснил РБК смену формата еще один источник, близкий к Кремлю. Второй год подряд 4 ноября, по его словам, — это череда фестивалей национальных видов спорта, литературы, искусств, кухонь, костюмов, традиций и обрядов и т.д.

«В каждом округе (федеральном) проходит свой фестиваль, а все вместе это складывается в новую традицию празднования Дня народного единства. В этом смысле концертные программы проходят в целом ряде городов», — говорит собеседник РБК. В Москве пройдет сразу несколько фестивалей национальностей, добавил он. Основные площадки — ВДНХ и Театральная площадь.

В этом году Общественная палата не подавала заявку ни на шествие, ни на митинг-концерт, подтвердил РБК Валерий Фадеев. «Мы решили сконцентрироваться на проведении форума «Сообщество» (ежегодное мероприятие палаты с участием НКО), который пройдет 2–3 ноября. В этом году он посвящен майскому указу президента, у нас идет глубокая подготовка к его работе. Совместить и то и другое (массовое мероприятие и форум. — РБК) было бы непросто», — пояснил секретарь Общественной палаты в беседе с РБК.

В пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы РБК сообщили, что заявок на проведение митингов-концертов не получали. Что касается обычных митингов или шествий, то в центре столицы согласована акция ЛДПР. На окраине Москвы пройдут шествия националистических организаций.

Столичная программа мероприятий в День народного единства будет носить культурный характер. В Большом Кремлевском дворце пройдет ежегодный, пятнадцатый по счету, концерт «Мы едины», на Воробьевых горах откроется детский фестиваль национальных культур, в центре Москвы с 3 по 5 ноября будет проходить торговый фестиваль «День народного единства». В Манеже 4 ноября откроется ежегодная выставка «Православная Русь», которую традиционно посещает Владимир Путин. В этом году президент также планирует прийти на мероприятие, сказал источник РБК, близкий к Кремлю.

В 2014 году лидеры думских партий могли стоять друг с другом в День народного единства, и это было приемлемо для электората всех парламентских политических сил, потому что все были «за Крым», говорит политолог Алексей Макаркин. Позже массовые политические мероприятия 4 ноября проводились скорее по инерции: «Было же в прошлом году, надо провести и сейчас». Но проводить акции в День народного единства только как бенефис «Единой России» для оппозиции сейчас вряд ли приемлемо, полагает политолог: «Это уже будет не народное единство, и, очевидно, эту реальность признали».

Кроме того, по мнению Макаркина, добавился и еще один фактор: «Присутствие провластных политиков (на массовых акциях) может вызвать раздражение людей, которые сразу станут вспоминать о таких непопулярных решениях, как пенсионная реформа». Очевидно, поэтому и было принято решение деполитизировать праздник, придав ему культурный характер — «с конкурсами, артистами и ряжеными», резюмирует эксперт.

Автор: Наталья Галимова.
Теги: Владимир Путин , День народного единства , Геннадий Зюганов , Владимир Жириновский ...
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