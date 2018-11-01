Миллиарды пойдут в «Прорыв»

«Росатом» просит выделить бюджетные средства на новые реакторы

«Росатом» надеется получить 200 млрд руб. из бюджета до 2024 года на новую национальную программу «Развитие атомной науки, техники и технологий». Средства нужны на создание новых видов реакторов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

«Росатом» инициировал национальную программу «Развитие атомной науки, техники и технологий», предполагающую выделение около 200 млрд руб. из федерального бюджета к 2024 году. Об этом говорится в октябрьском выпуске издания «Страна Росатом». Как заявил специальный представитель «Росатома» по международным и научно-техническим проектам Вячеслав Першуков на отраслевой конференции в Томске, нацпрограмма находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти (его цитирует «Страна Росатом»).

В пресс-службах Минфина и Минэнерго не ответили на запросы РБК.

«Программа включает проектное направление «Прорыв» и создание научной инфраструктуры для реализации стратегии перехода к двухкомпонентной ядерной энергетике (основывается на сочетании традиционных энергетических реакторов на тепловых нейтронах и реакторах на быстрых нейтронах. — РБК)», — сказал Першуков. Новая национальная программа должна, по его словам, прийти на место федеральной целевой программе «Ядерные энерготехнологии нового поколения», которая досрочно закрывается. «Росатом» также продолжит вкладывать собственные средства в создание новых технологий, пишет «Страна Росатом».

Как писала газета «Коммерсантъ», гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву от 3 июля просил сформировать национальную программу в области развития атомной науки, техники и технологий. К направлениям разработок в научно-технологической сфере он отнес исследования в сфере ядерного оружейного комплекса, строительство атомных ледоколов и АЭС, разработку новых типов ядерных реакторов, замкнутого ядерного топливного цикла (проект «Прорыв»). Тогда источники издания сообщали о досрочном окончании госпрограмм и ФЦП по развитию атомной отрасли и внесении оставшихся средств в новую нацпрограмму.

В письме Лихачева упоминается основная ФЦП «Росатома» — «Развитие атомного энергопромышленного комплекса», в 2018–2020 годах бюджет выделяет на нее по 17,5–17,9 млрд руб. в год. Госкорпорация также получает около 13 млрд руб. за три года по программе «Ядерные энерготехнологии нового поколения» и почти 53 млрд руб. по госпрограмме ядерной и радиационной безопасности. В общей сложности получается до 120 млрд руб. Но «Росатом», по данным «Коммерсанта», также рассчитывает на дополнительное финансирование проекта «Прорыв» из бюджета в рамках новой программы.

«Росатом» в 2017 году решил временно отказаться от планов строительства одного из объектов проекта «Прорыв» — реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем «БРЕСТ-ОД-300» в связи с экономической ситуацией в стране. Соответствующее предложение содержалось в материалах к постановлению о внесении изменений в ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010–2015 годов и на перспективу до 2020 года», сообщал «Интерфакс». Изначально этот проект планировали реализовать до 2020 года.

На конференции в Томске Першуков заявил о возможности пуска «БРЕСТа» в 2026 году. «Ученые уже обдумывают следующий шаг — сооружение промышленного энергокомплекса с коммерческим быстрым реактором мощностью 1200 МВт со свинцовым теплоносителем», — приводит его слова «Страна Росатом». Он ​также рассказал о планах привлечь международных партнеров в проекты по новым видам реакторов. «Мы, конечно, можем самостоятельно выстроить в стране двухкомпонентную ядерную энергетику, но важнее сделать продукт для всего мира, помочь другим странам в переходе к двухкомпонентной системе. Мы приглашаем партнеров создавать совместный продукт», — отметил он.

В феврале этого года Лихачев рассказал президенту Владимиру Путину о важности проекта реактора на быстрых нейтронах мощностью БН-1200. «Мы вышли с такими предложениями в правительство, надеемся, что нам удастся поместить в 2020 году в энергетическую систему первый мощностью 1200 МВт реактор на быстрых нейтронах», — добавил он.

Реакторы на быстрых нейтронах очень перспективны с технологической точки зрения, это безусловный шаг вперед в атомной генерации электроэнергии, который расширит топливную базу по сравнению с распространенными сейчас реакторами на тепловых нейтронах, позволив использовать отходы последних в топливном цикле, отмечает аналитик S&P Global Ratings Сергей Горин. Плюс, учитывая наработки России, тема прорывная — в данный момент такие реакторы работают только в нашей стране, позволяя сохранить научный и технологический потенциал. Однако, с другой стороны, минусами является дороговизна проекта и отсутствие серийности, так что в конечном итоге это выбор между дальнейшим развитием перспективного направления и инвестициями в традиционные, но менее затратные в постройке водо-водяные энергетические реакторы (ВВЭР), полагает эксперт.

Реакторы на быстрых нейтронах — более безопасные, кроме того, они способны повысить эффективность использования сырья и обращения с отходами, говорится на сайте World Nuclear Association. Впрочем, их экономика по-прежнему зависит от стоимости плутониевого топлива, которое добавляется к урановому.