ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,29 65,28 EUR Нал. 75,39 74,30 USD Бирж. 65,76 -0,09 EUR Бирж. 74,74 -0,15 USD ЦБ. 65,81 +0,18 EUR ЦБ. 75,04 +0,37 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6374,00 -121,90 IMOEX 2312,37 -0,20% RTSI 1107,78 -0,43% Brent 77,02 -0,73% DJIA 24444,28 -0,98% Nasdaq 7055,17 -1,52%
НАТО приказали долго жить
Лента новостей
Роскачество подготовило рекомендации по выбору тыквы на Хэллоуин 10:16, Общество Глава ОСК рассказал о повреждениях авианосца «Адмирал Кузнецов» 10:09, Общество Ultra-прочность: обзор идеального ноутбука для путешествий 10:07, РБК и Lenovo Прогноз дня: ситуация с ценами на бензин будет давить на нефтяной сектор 10:05, Quote Авария с плавучим доком при ремонте «Адмирала Кузнецова». Главное 10:04, Общество Мурманский губернатор заявила об одном пропавшем после ЧП с плавдоком 09:54, Политика Доставка по расписанию: как открыть бизнес по подписке 09:48, Свое дело ЦОДД рекомендовал пользоваться городским транспортом из-за гололедицы 09:46, Общество Не жди дедлайна: есть вещи, которые невозможно сделать за один день 09:45, РБК и Инвитро Центральный регион: как развивать отношения с Китаем в эпоху санкций 09:43, Мнение СМИ узнали о новом партнере «Роснефти» в Китае после банкротства CEFC 09:41, Бизнес Производители предупредили о повышении цен на продукты при росте экосбора 09:38, Бизнес 9 лайфхаков, которые помогут автомобилистам легко пережить зиму 09:18, РБК и Cordiant Россиян предупредили о сибирской язве на Украине из-за больной коровы 09:16, Общество Евгения Шохина — РБК: «У социального бизнеса много возможностей» 09:12, Общество Без шума и пыли: в России развернута операция по обелению рынка клининга 08:59, Строительство  Последствия наводнения в Венеции 08:57, Фотогалерея  Создатель ракет рассказал о мешавших головке наведения «миражах» в Сирии 08:49, Технологии и медиа «Адмирал Кузнецов» прибыл на завод под Мурманском после инцидента с доком 08:28, Общество Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 08:20, РБК и FW Raiffeisen На месте падения самолета в Индонезии нашли останки 10 погибших 08:19, Общество От Якутска до Подмосковья: как заработать на долгах региональных бюджетов 08:18, Quote Создатель ракет увидел путь к импортозамещению для естественных монополий 08:04, Бизнес Трамп пообещал дать письменные ответы по «российскому делу» 07:38, Политика Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 07:20, РБК и Thomson Reuters На предприятии заявили об отсутствии повреждений у «Адмирала Кузнецова» 06:45, Общество Производитель гиперзвуковых ракет рассказал о попытках оптимизации 06:22, Общество В Южной Корее назвали сроки запуска первого поезда из Владивостока в Сеул 06:07, Общество
Газета
НАТО приказали долго жить
Газета № 189 (2913) (3010) Политика, 29 окт, 11:40
0
НАТО приказали долго жить
Эксперты «Валдая» оценили перспективы Североатлантического альянса
Эксперты «Валдая» сделали прогноз о будущем НАТО. Наращивание европейскими государствами собственных военных потенциалов приведет к пересмотру взаимодействия внутри альянса, однако роспуск блока — самый маловероятный сценарий
Фото: Yves Herman / Reuters

Эксперты клуба «Валдай» проанализировали возможные сценарии развития НАТО на ближайшее десятилетие (доклад есть в распоряжении РБК). По мнению исследователей, основными факторами, влияющими на будущее альянса, являются степень вовлеченности США в европейские военные и политические проблемы, уровень развития собственного военного потенциала европейских стран, а также отход от либеральных ценностей, которые теснит популистская альтернатива.

Насколько вероятен роспуск альянса

Наименее вероятная группа сценариев, по мнению исследователей, связана с фундаментальным ослаблением институциональных возможностей НАТО и кризисом в результате снижения американского военно-политического присутствия в Европе и дальнейшего ослабления либеральных ценностей на Западе. Это приведет к формальному роспуску альянса и его превращению в организацию без значимой политической повестки и возможностей.

Подвариантом этого развития событий является возрождение соперничества по образцу начала-середины XX века. «Подобное возвращение традиционной европейской политики, которая в XX веке привела к двум мировым войнам, вероятно в том случае, если укрепление вооруженных сил стран региона будет сопровождаться реинкарнацией взаимных опасений и мобилизацией агрессивного национализма», — пишут авторы доклада, отмечая, что это самый маловероятный сценарий.

Возникновение европейского военного союза (он мог бы сформироваться на базе существующей штабной инфраструктуры НАТО либо в рамках Европейского союза) эксперты считают более вероятным, но также практически несбыточным.

Более реалистичные прогнозы

Самым вероятным сценарием развития исследователи считают пересмотр условий сотрудничества внутри блока — к этому приведет рост европейского военного потенциала. Этот сценарий будет подразумевать частичную перестройку взаимодействия в НАТО и даже некоторое снижение его институциональных возможностей. При этом блок сохранит жизнеспособность и активность.

«Наблюдаемое после прихода к власти в США Дональда Трампа обострение взаимной критики представителями трансатлантического сообщества отражает новый этап торга относительно условий сотрудничества, а не симптом приближающегося разрыва, — говорится в докладе. — Получившие в последнее время распространение апокалиптические ожидания относительно его распада представляются гиперболизированными».

Даже в случае сокращения американской вовлеченности в европейские проблемы НАТО сохранится в качестве института политической координации, обеспечивающего поддержание демократического мира внутри западного сообщества, пишут авторы исследования. «В таком случае исчезнет военно-стратегическая составляющая в деятельности организации и она будет вынуждена искать новые сюжеты для практического наполнения собственной повестки. В то же время благодаря идеологическому единству объединение способно оставаться более продуктивным, чем современная Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), взаимодействие с которой осложняется принципиальными противоречиями между участниками», — говорится в докладе.

Усиление консолидации внутри альянса и повышение его способности к осуществлению коллективных действий эксперты считают чуть менее вероятным, чем предыдущий сценарий. Он требует более активной вовлеченности США в европейские дела и укрепления либеральной идеологии внутри альянса. Поддержание высокого мобилизационного потенциала НАТО возможно, только если будет сохраняться высокая зависимость европейских союзников от американской поддержки.

Будущее отношений Россия — НАТО

После окончания холодной войны НАТО переосмыслило концепцию международной безопасности, отмечается в докладе. «Последняя более не связывалась исключительно с интенсивным соперничеством между государствами, — пишут исследователи. — В качестве источников угроз начали рассматриваться деградация государственных институтов, этнические и межконфессиональные конфликты, социально-экономические трудности. Механизмами переноса нестабильности выступили миграционные потоки, радикальные идеологии, террористические группировки и организованная преступность».

Риски таких переносчиков нестабильности привели к утверждению в западных странах интервенционистских доктрин. Особенно такие идеи стали популярными после терактов 11 сентября 2001 года. Однако в 2014 году произошел «возврат к примату традиционного понимания угроз как продукта межгосударственного противостояния».

Вместе с тем, пишут исследователи, этот возврат не был ни полным, ни необратимым. В 2014–2016 годах наряду с наращиванием усилий по противодействию России альянс продолжал реализовывать широкий спектр задач, включая поддержку афганских сил безопасности в борьбе против Талибана (террористическая организация, запрещена в России), а также борьбу против «Исламского государства» (ИГ, также запрещенная в России организация).

«Возврат элементов военного балансирования в отношения России и НАТО», по мнению исследователей, необязательно будет приводить к серьезному осложнению обстановки для Москвы. По мнению авторов доклада, противостояние России и «консолидированного Запада» будет проходить в политической плоскости, Запад продолжит оказывать экономическое давление, но роль альянса в этих условиях останется вспомогательной и отвлекающей.

Эксперты отмечают, что функция сдерживания Москвы оставалась и по-прежнему является одной из ключевых для альянса. «Несмотря на то что сдерживание России, скорее всего, сохранится в повестке объединения, уровень реального военно-политического давления, скорее всего, будет оставаться ограниченным (существенно ниже уровня холодной войны, с которой нередко сравнивают современную ситуацию), — говорится в докладе. — Большие опасения России может вызывать продолжение экспедиционной деятельности альянса».

Автор: Александр Атасунцев.
Теги: «Валдай» , Армия США , Исследование
Материалы по теме
Мэттис рассказал об обсуждении с союзниками по НАТО выхода из ДРСМД Политика
Пентагон совершил крупнейшую в XXI веке поставку на базу Рамштайн Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter