НАТО приказали долго жить

Эксперты «Валдая» оценили перспективы Североатлантического альянса

Эксперты «Валдая» сделали прогноз о будущем НАТО. Наращивание европейскими государствами собственных военных потенциалов приведет к пересмотру взаимодействия внутри альянса, однако роспуск блока — самый маловероятный сценарий

Фото: Yves Herman / Reuters

Эксперты клуба «Валдай» проанализировали возможные сценарии развития НАТО на ближайшее десятилетие (доклад есть в распоряжении РБК). По мнению исследователей, основными факторами, влияющими на будущее альянса, являются степень вовлеченности США в европейские военные и политические проблемы, уровень развития собственного военного потенциала европейских стран, а также отход от либеральных ценностей, которые теснит популистская альтернатива.

Насколько вероятен роспуск альянса

Наименее вероятная группа сценариев, по мнению исследователей, связана с фундаментальным ослаблением институциональных возможностей НАТО и кризисом в результате снижения американского военно-политического присутствия в Европе и дальнейшего ослабления либеральных ценностей на Западе. Это приведет к формальному роспуску альянса и его превращению в организацию без значимой политической повестки и возможностей.

Подвариантом этого развития событий является возрождение соперничества по образцу начала-середины XX века. «Подобное возвращение традиционной европейской политики, которая в XX веке привела к двум мировым войнам, вероятно в том случае, если укрепление вооруженных сил стран региона будет сопровождаться реинкарнацией взаимных опасений и мобилизацией агрессивного национализма», — пишут авторы доклада, отмечая, что это самый маловероятный сценарий.

Возникновение европейского военного союза (он мог бы сформироваться на базе существующей штабной инфраструктуры НАТО либо в рамках Европейского союза) эксперты считают более вероятным, но также практически несбыточным.

Более реалистичные прогнозы

Самым вероятным сценарием развития исследователи считают пересмотр условий сотрудничества внутри блока — к этому приведет рост европейского военного потенциала. Этот сценарий будет подразумевать частичную перестройку взаимодействия в НАТО и даже некоторое снижение его институциональных возможностей. При этом блок сохранит жизнеспособность и активность.

«Наблюдаемое после прихода к власти в США Дональда Трампа обострение взаимной критики представителями трансатлантического сообщества отражает новый этап торга относительно условий сотрудничества, а не симптом приближающегося разрыва, — говорится в докладе. — Получившие в последнее время распространение апокалиптические ожидания относительно его распада представляются гиперболизированными».

Даже в случае сокращения американской вовлеченности в европейские проблемы НАТО сохранится в качестве института политической координации, обеспечивающего поддержание демократического мира внутри западного сообщества, пишут авторы исследования. «В таком случае исчезнет военно-стратегическая составляющая в деятельности организации и она будет вынуждена искать новые сюжеты для практического наполнения собственной повестки. В то же время благодаря идеологическому единству объединение способно оставаться более продуктивным, чем современная Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), взаимодействие с которой осложняется принципиальными противоречиями между участниками», — говорится в докладе.

Усиление консолидации внутри альянса и повышение его способности к осуществлению коллективных действий эксперты считают чуть менее вероятным, чем предыдущий сценарий. Он требует более активной вовлеченности США в европейские дела и укрепления либеральной идеологии внутри альянса. Поддержание высокого мобилизационного потенциала НАТО возможно, только если будет сохраняться высокая зависимость европейских союзников от американской поддержки.

Будущее отношений Россия — НАТО

После окончания холодной войны НАТО переосмыслило концепцию международной безопасности, отмечается в докладе. «Последняя более не связывалась исключительно с интенсивным соперничеством между государствами, — пишут исследователи. — В качестве источников угроз начали рассматриваться деградация государственных институтов, этнические и межконфессиональные конфликты, социально-экономические трудности. Механизмами переноса нестабильности выступили миграционные потоки, радикальные идеологии, террористические группировки и организованная преступность».

Риски таких переносчиков нестабильности привели к утверждению в западных странах интервенционистских доктрин. Особенно такие идеи стали популярными после терактов 11 сентября 2001 года. Однако в 2014 году произошел «возврат к примату традиционного понимания угроз как продукта межгосударственного противостояния».

Вместе с тем, пишут исследователи, этот возврат не был ни полным, ни необратимым. В 2014–2016 годах наряду с наращиванием усилий по противодействию России альянс продолжал реализовывать широкий спектр задач, включая поддержку афганских сил безопасности в борьбе против Талибана (террористическая организация, запрещена в России), а также борьбу против «Исламского государства» (ИГ, также запрещенная в России организация).

«Возврат элементов военного балансирования в отношения России и НАТО», по мнению исследователей, необязательно будет приводить к серьезному осложнению обстановки для Москвы. По мнению авторов доклада, противостояние России и «консолидированного Запада» будет проходить в политической плоскости, Запад продолжит оказывать экономическое давление, но роль альянса в этих условиях останется вспомогательной и отвлекающей.

Эксперты отмечают, что функция сдерживания Москвы оставалась и по-прежнему является одной из ключевых для альянса. «Несмотря на то что сдерживание России, скорее всего, сохранится в повестке объединения, уровень реального военно-политического давления, скорее всего, будет оставаться ограниченным (существенно ниже уровня холодной войны, с которой нередко сравнивают современную ситуацию), — говорится в докладе. — Большие опасения России может вызывать продолжение экспедиционной деятельности альянса».