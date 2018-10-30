Законодателей оставили с центром

Переезд Федерального собрания в Нижние Мнёвники не состоится

Власти наложили окончательное вето на проект постройки Парламентского центра в Нижних Мнёвниках. Проект, строительство которого обсуждалось более трех лет, не будет реализован

Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Петровка вместо Крылатского

Госдума и Совет Федерации не переедут в Нижние Мнёвники, от строительства нового Парламентского центра окончательно отказались. Соответствующее решение было принято на уровне правительства, президент Владимир Путин его поддержал, рассказал РБК источник в верхней палате и подтвердил федеральный чиновник.

Ранее предполагалось, что сенаторы и депутаты начнут работу в построенном специально для них Парламентском центре, а здания Госдумы и Совфеда будут снесены.

«Принято решение ничего не строить, — сообщил собеседник РБК в Совфеде. — Мы уже давно на этой идее поставили крест. Но теперь все точно окончательно». По его словам, решение было принято «в середине лета».

Участник рабочей группы по вопросам строительства Парламентского центра, зампредседателя Совфеда Евгений Бушмин рассказал РБК, что «была некоторая работа рабочей группы, но решений принято не было, денег тоже, и окончательный проект не утвержден и не рассматривался».

В феврале 2018 года спикер верхней палаты Валентина Матвиенко заявила, что вопрос о начале строительства Парламентского центра в Нижних Мнёвниках на сегодня не стоит, хотя и «не исключается из повестки». Она добавила, что новое здание появится не скоро, а нынешние здания Совфеда исчерпали свой ресурс, поэтому в ближайшие три года на Петровке будет строиться новый корпус верхней палаты парламента.

«Коммерсантъ» писал о том, что новое здание для сенаторов будет располагаться по адресу: ул. Петровка, 17, стр. 19. Его строительство обойдется более чем в 1,6 млрд руб. и уже запланировано в федеральной адресной инвестиционной программе.

Тогда же спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал прекратить разговоры о переезде депутатов на новое место, пока не будет решена проблема аварийного жилья: «Надо решать вопросы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, а потом уже думать о строительстве Парламентского центра. Это лучше, чем говорить о начале большой и затратной стройки».

Амбициозный проект

Рабочей группой по строительству Парламентского центра руководил депутат, а ранее первый заместитель мэра Москвы Владимир Ресин. Два года назад он говорил, что Парламентский центр будет построен к 2020 году.

Проекты центра были представлены руководству палат в 2015 году после конкурса. Тогда фаворитами конкурса стали проекты Архитектурного бюро Владимира Колосницына, выходца из «Моспроекта-2», «Стройгазкомплекта» Ланфранко Чирилло, а также бюро «Евгений Герасимов и партнеры» и «ТПО Резерв» Владимира Плоткина, поделившие третье место. Но тогда председатель Совфеда Матвиенко забраковала все четыре победивших проекта, сказав: «Не хочется по-быстрому, абы построить». Летом того же года тогда еще депутат Госдумы Дмитрий Гудков выложил в своем аккаунте в Facebook фотографии нескольких вариантов макетов будущего Парламентского центра.

Предполагалось, что проект полностью оплатит частный инвестор, который взамен получит здания, которые освободят парламентарии на Охотном Ряду и Малой Дмитровке. В 2015 году Ресин говорил, что переговоры по этому поводу ведутся только с одним инвестором — владельцем группы БИН Михаилом Гуцериевым. Бизнесмен не скрывал, что оба здания планирует снести, построив на месте Госдумы гостиницу или торговый центр, а на месте Совета Федерации — жилье. Однако несколько депутатов утверждали, что стороны не могут договориться об условиях и схемах передачи зданий Госдумы и Совфеда.

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Как переселяли депутатов

В 2011 году занимавший тогда пост президента Дмитрий Медведев предложил переселить всех чиновников и депутатов за МКАД. Парламентарии идею не поддержали.

Устроившее всех место для стройки нового здания для парламентариев нашли к 2014 году: Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект застройки Мневниковской поймы, в которой нашлось место для Парламентского центра. Затем правительство Москвы утвердило и соответствующее постановление. Новый Парламентский центр, согласно постановлению, должен был стать в три раза больше совокупной площади зданий, занимаемых депутатами сейчас (345 тыс. против 105 тыс. кв. м).