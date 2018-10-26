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Большинство россиян равняются налево
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Газета
Большинство россиян равняются налево
Газета № 187 (2911) (2610) Политика, 25 окт, 17:03
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Большинство россиян равняются налево
Социологи РАНХиГС исследовали политические предпочтения россиян
На фоне ухудшения социального самочувствия менее половины россиян доверяют нынешним политическим партиям, а 41% населения страны ждет новую силу с социально ориентированной платформой, выяснили социологи РАНХиГС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Институт социологии управления РАНХиГС исследовал политические предпочтения россиян после решения властей о повышении пенсионного возраста. Социологи с 3 по 14 октября провели интервью по репрезентативной всероссийской выборке в 1200 респондентов.

Запрос на перемены

Согласно опросу (есть у РБК), баланс социального самочувствия населения сдвинут в отрицательную сторону — 52% респондентов недовольны ситуацией в стране против 45% довольных. Почти треть опрошенных (30%) отмечают, что за последний год материальное положение их семей ухудшилось. Об улучшении сказали 19%, про отсутствии перемен — половина респондентов. Ухудшением социального самочувствия исследователи объясняют растущий запрос на перемены, в том числе в сфере партийных предпочтений.

Социологи отмечают высокую заинтересованность респондентов в политике вне активного избирательного периода: 54% отметили, что интересуются политикой, 31% обсуждали за последние пару недель деятельность политических партий, еще 14% наблюдали со стороны за подобными дискуссиями. Также 49% замечали информацию о работе партий (чаще всего о «Единой России» — 37%).

Но 42% россиян не видят партии, которая выражает их интересы, еще 12% затруднились назвать такую партию. Нынешняя партийная система вызывает у респондентов скорее негативные эмоции. 72% ответов описывают отрицательные чувства — апатия, разочарование, тревога, злость, и только 38% положительные — радость, уверенность, надежда, спокойствие (респонденты могли давать на этот вопрос до двух вариантов ответа).

Менее четверти респондентов называют представителем своих интересов «Единую Россию» (23%), далее идут КПРФ (11%), ЛДПР (10%) и «Справедливая Россия» (4%).

Партии, по мнению граждан, в первую очередь отстаивают интересы олигархов (так считают 28% опрошенных), власти (17%), своих лидеров (12%). И лишь 10% россиян видят в них защитников интересов отдельных социальных групп, еще 15% — разных социальных групп в зависимости от партии. При этом политические силы в основном успешно решают две задачи — подготовку новых законов (так считает 50%) и участие в выборах (48%), а вот защита интересов граждан в спорных ситуациях с органами власти (32%), бизнес-структур (28%) и оказание адресной помощи нуждающимся (25%) им дается хуже, полагают опрошенные.

Партия-защитник и левый поворот

Исследование показывает высокий запрос на левый поворот в политике — за подобные идеалы выступает 41% респондентов (в опросе можно было выбрать до двух ответов). На вопрос об ожиданиях от идеологии гипотетической новой партии 22% респондентов назвали поддержку социально ориентированного государства (высокие налоги и уровень соцзащиты), 19% — левую социалистическую партию (поддержка работающих и национализация богатств).

Либерально-рыночные идеалы поддерживают 34% (17% — за партию в поддержку малого бизнеса и еще 17% — за либеральную партию с идеологией защиты свободы слова и выбора).

Патриотическую и консервативную платформы в сумме поддержали 28% (защита интересов страны на внешней арене и традиционные ценности интересны, соответственно, 18 и 10% респондентам).

Базовыми ценностными ожиданиями от программы новой партии для большинства является скорее благополучие внутри страны и достойный уровень жизни простых граждан (81%), а не поддержание авторитета страны в мире (15%).

Респондентов волнует в первую очередь создание условий для развития экономики (66%), а не сохранение госустройства (20%), содействие интеграции страны в международное сообщество (62%), а не поддержка изоляции от внешнего мира (21%).

Опрошенные примерно пополам разделились по предпочтениям между либеральными и консервативными ценностями. Для 51% важнее защищать права и свободы граждан, а не традиционные ценности, институт семьи (42%). Идеологические партийные ожидания связаны с возрастом. Чем старше респонденты, тем ниже запрос на либеральные идеи (о нехватке партий, защищающих свободу слова, говорят 32% среди респондентов до 25 лет и только 11% в группе старше 60 лет).

Идеальная для многих респондентов партия должна бороться за увеличение выплат, пенсий, пособий (32%), против коррупции (29%) и за справедливость (27%). Также популярны запросы на контроль за ростом цен (22%) и выступления в защиту бедных (21%). Другие отличительные черты желаемой партии — диалог с населением (34%) и отчетность перед народом (32%), выдвижение на выборах простых людей (21%) и создание самой партии по инициативе простых людей (20%), борьба с чиновниками (17%) и чистота рядов — отсутствие среди ее сторонников олигархов, чиновников (15%).

«Выраженный общественный запрос на партию-защитника, декларирующую достаточно популистский набор обещаний, при эффективной информационной поддержке и снижении доверия к партии власти на фоне экономического спада может вывести такую партийную структуру на уровень значимых конкурентов «Единой России», — заключают исследователи.

Левые идеи стали нормой для общественного сознания, считает политолог Николай Миронов. По его словам, нынешняя политическая система была устойчива, пока «мимикрировала» под социально ориентированную, но сейчас ощущается кризис доверия к этой системе со стороны россиян. «Народ борется за социальные гарантии, а не за права человека, и поэтому будут жить только те системы, которые декларируют социальные нормы, — считает эксперт. — В этом была причина долгой устойчивости советской системы».

Автор: Владимир Дергачев.
Теги: РАНХиГС , Опрос , политические партии , КПРФ , «Единая Россия» , ЛДПР , «Справедливая Россия» ...
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