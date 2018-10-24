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Микрофинансисты получили свой процент
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Микрофинансисты получили свой процент
Газета № 185 (2909) (2410) Финансы, 07:00
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Микрофинансисты получили свой процент
ЦБ разработал законопроект об ограничении ставок по кредитам
ЦБ предлагает ограничить ставки по потребкредитам и займам 1% в день. Такие меры могут нанести болезненный удар по рынку микрофинансирования, считают представители отрасли: 95% игроков кредитуют сегодня по более высоким ставкам
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Не больше процента в день

ЦБ предлагает ограничить ставку по кредитам и займам 1% в день, говорится в подготовленных регулятором поправках в законы «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». РБК ознакомился с версией законопроекта, предложенной регулятором ко второму чтению, подлинность основных положений документа подтвердили в ЦБ.

Согласно предложениям ЦБ, ограничения должны заработать с 1 июля 2019 года. До этого времени (с момента принятия закона) ограничение будет установлено на уровне 1,5% в день. В документе также отмечается, что ставка по потребительскому кредиту в любой день пользования кредитом не может больше чем на треть превышать рассчитанное ЦБ среднерыночное значение полной стоимости потребкредита.

Среднерыночное значение полной стоимости потребкредита определяется ЦБ ежеквартально как средневзвешенное значение полной стоимости кредита, рассчитанное по 100 крупнейшим кредиторам (по объему кредитов, выданных за предыдущий квартал). ЦБ определяет среднерыночные значения полной стоимости кредитов по пяти категориям: кредитные организации, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы и ломбарды.

Поправки к законам «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в первом чтении были приняты еще в ноябре 2017 года. В первом варианте документа предполагалось, что для потребительских кредитов и займов сроком до одного года проценты и штрафы перестают начисляться, после того как их сумма достигнет полуторного размера суммы кредита. В подготовленных ЦБ изменениях эта мера осталась, но регулятор предлагает ввести ограничения через переходный период. До июля 2019 года размер штрафов и процентов по потребкредитам планируется ограничить 2,5-кратной суммой от изначального кредита, а с июля 2019 до июля 2020 года ограничения составят двукратный размер кредита.

Сейчас закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» предполагает ограничения для МФО на взимание процентов и штрафов в момент, когда их общая сумма в три раза превышает сумму займа.

Один из инициаторов законопроекта, первый зампред комитета Совета Федерации по бюджетам и финансовым рынкам Николай Журавлев, заявил РБК, что поддерживает внесение поправок как в части ограничения 1% в день, так и по уточнению переходного периода с более жестким подходом к начислению процентов и штрафов. По его словам, этот вопрос обсуждается с ЦБ, Минфином и Госдумой уже год и в Совфеде надеются, что поправки будут приняты уже в ноябре.

Против старых бизнес-моделей

В пресс-службе ЦБ пояснили РБК, что предлагаемые меры усиливают защищенность потребителей услуг микрофинансовых организаций. Предложенные регулятором меры затрагивают не весь рынок микрофинансовых организаций и даже не весь сегмент займов до зарплаты (pay day loans, PDL). Меры направлены на сдерживание темпов роста только тех компаний, которые получают прибыль за счет работы на предельных значениях полной стоимости кредита, злоупотребляют рефинансированием и пролонгациями, не проводят качественную экспертизу кредитных рисков и предоставляют займы тем клиентам, которые неспособны их обслуживать. «Для таких компаний станет невыгодной работа по старым бизнес-моделям», — подчеркивают в ЦБ. Те, кто не сможет и не захочет менять подходы к своему бизнесу, уйдут с рынка, предупредил Банк России.

Вместе с тем, «чтобы сохранить возможность для граждан быстро получать в долг небольшие суммы на короткий период времени», ЦБ не станет распространять ограничения на необеспеченные займы не больше чем на 15 дней и не больше чем на 10 тыс. руб. Для таких займов будет сделано исключение при соблюдении нескольких оговорок: если сумма займа не будет продлеваться или увеличиваться, сумма начисленных процентов и штрафов не превышает 3 тыс. руб. при выдаче кредита на 10 тыс. руб. и т.д.

По словам председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрия Янина, предложенные ЦБ меры близки к регулированию сегмента PDL в Великобритании, где ограничения ставки составляют 0,8% в день, а ограничения соотношения суммы кредита и суммы процентов и штрафов — один к одному. Несмотря на то что размер дневной ставки (достаточно большой) можно обсуждать, сам подход для российского рынка МФО — революционный, поскольку до этого ничего эффективного в части регулирования рынка МФО ЦБ не предлагал, считает Янин. В итоге рынок наиболее опасных микрозаймов рос двузначными темпами (по 20–30% в год). Эксперт уверен, что предложенные ограничения остановят рост рынка самых токсичных займов — на сумму до 30 тыс. руб. на срок до 30 дней (ставка по ним самая высокая, на четвертый квартал 2018 года разрешенная ЦБ ставка по таким займам была 841% годовых). Решение ЦБ может быть негативно воспринято некоторыми участниками рынка, допускает Янин, поскольку для них это может означать пересмотр бизнес-модели (сейчас многие МФО выдают займы всем желающим).

Для рынка МФО предложенные ЦБ меры неоднозначны, считает гендиректор МФО «Мани Фанни» Александр Шустов. По его словам, поправки от регулятора могут вернуть рынок в ситуацию 2010–2011 годов, когда микрофинансовой отрасли фактически не было, а были только серые кредиторы. Для МФО, работающих в сегментах краткосрочных потребительских займов и PDL, меры ЦБ выглядят неперспективно, добавляет Шустов. В результате усиления регулирования рынок концентрируется, но даже крупные игроки скоро не смогут работать в сегменте потребкредитов, уверен он. В «Мани Фанни» в свете изменения законодательства провели диверсификацию портфеля и начали работать с малым и средним бизнесом, рассказал Шустов.

Портфель на 100 миллиардов

  • 95–97% всех МФО выдают займы под ставки выше 365%, сообщили РБК в бюро кредитных историй «Эквифакс».
  • Сейчас полная стоимость кредита (ПСК) в микрофинансовых организациях впервые с начала 2016 года демонстрирует отчетливую тенденцию к снижению, отмечают в компании.
  • Так, во втором квартале 2018 года среднее значение ПСК снизилось на 21 п.п. с 576% в первом квартале, до этого времени данный показатель неуклонно рос на протяжении двух лет, ставя все новые рекорды из квартала в квартал, говорят в «Эквифаксе».
  • По данным кредитного бюро, портфель МФО на конец сентября составлял 112 млрд руб. (за три месяца вырос с 98,5 млрд руб.), общее количество займов — 7,3 млн при средней сумме 15 тыс. руб.
Авторы: Георгий Перемитин, Екатерина Литова.
При участии: Кирилл Сироткин.
Теги: ЦБ , потребительские кредиты
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