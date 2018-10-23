Средства массового недоверия

Фонд «Медиастандарт» изучил отношение россиян к труду журналистов

Россияне уважают журналистов и доверяют им. При этом лишь 33% «привыкли верить тому, что пишут в газетах и говорят по телевидению». Соцсети вошли в тройку основных каналов информации, выяснили социологи

Андрей Малахов (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

​Скорее уважают

Фонд «Медиастандарт» провел социологическое исследование «Образ журналиста в массовом сознании россиян» (итоги имеются у РБК). По заказу «Медиастандарта» и Комитета гражданских инициатив специалисты группы ЦИРКОН изучили представления жителей России о профессии журналиста, оценке ее социальной роли и личных качествах сотрудников СМИ.

Исследование подготовлено на основе массового репрезентативного опроса 1604 респондентов методом личного интервью летом текущего года. Эти данные сравнивались с мнением самих журналистов по итогам исследования «Представления журналистов о профессии и профессиональном сообществе» ЦИРКОН и фонда «Медиастандарт» в 2016 году.

Как выяснилось, россияне лучше относятся к журналистам, чем к результатам работы СМИ. Профессия журналиста «скорее пользуется уважением» у большинства россиян: так считают 65% респондентов против 15% носителей противоположного мнения. Эти данные резко контрастируют с мнением самих журналистов. Лишь 15% респондентов-журналистов согласились с тем, что профессия «скорее уважаемая».

Россияне воспринимают СМИ прежде всего как институт гражданского общества. За результаты своей работы журналист несет ответственность перед всем обществом, уверены 82% респондентов, это мнение доминирует во всех возрастных и социальных группах. Вариант ответа «журналист несет ответственность лишь перед аудиторией своего СМИ» набрал 35%, далее идет «перед властью» (20%). Журналисты также согласны с ответственностью перед обществом (79%), но на этом сходство в понимании ответственности заканчивается. Второй и третий по популярности ответы в профессиональном сообществе стали «перед собой и своей семьей» (79%) и «перед аудиторией своего СМИ» (71%).

На основании ответов респондентов видно, что образ российского журналиста считается скорее положительным. Представителям этой профессии в глазах россиян свойственны смелость, чувство юмора, упорство, самоотверженность и честность (эти качества отметили более 50% респондентов). Единственная отрицательная характеристика, которую приписывают журналистам большинство опрошенных, — наглость и назойливость (56%). Вместе с тем респонденты разделились примерно на равные группы, присваивая или признавая не свойственными журналистам такие качества, как эгоизм, тщеславие, беспринципность, цинизм, продажность.

С тем, что «журналисты, как правило, зависимые, подневольные люди, которые действуют в интересах своих руководителей, — что им скажут, то и печатают», согласились 60% респондентов. Но большинство опрошенных в то же время согласны, что многие журналисты «искренне стремятся улучшить жизнь в России» и «работают из идейных соображений».

Но не доверяют

Уважение россиян к профессии не означает доверия к результатам работы журналистов и доверия к СМИ. Позитивный вклад журналистов в развитие России отмечают 41% респондентов (отрицательный — 12%), а 30% считают, что они ни на что серьезно не влияют. В целом доверяют журналистам уже 37% респондентов против 24% сторонников противоположного мнения. Еще 35% доверяют выборочно.

Россияне скорее не доверяют СМИ: 50% склонны «скорее не доверять» большинству сообщений, выпускаемых журналистами, и лишь 33% «привыкли верить тому, что пишут в газетах, говорят по телевидению и радио». «Люди часто говорят, что всей правды им все равно не скажут, но, чтобы разобраться, они читают между строк, смотрят по разным источникам, — говорит социолог Левада-центра Денис Волков. — Но на практике, как показывают опросы, так делают очень немногие».

Профессионалы серьезно расходятся с опрошенными в представлениях о существующей свободе в СМИ. Только 38% россиян считают профессию скорее несвободной против 81% опрошенных журналистов.

Низкое доверие к СМИ связано с тем, что почти половина респондентов (45%) заявили, что часто или очень часто сталкиваются с обманом или непроверенной информацией в медиа, считает директор фонда «Медиастандарт» Дмитрий Казьмин. По его мнению, россияне не переносят этот негатив на сообщество журналистов и восприятие именно журналистики в российском обществе можно квалифицировать «как умеренно позитивное с фиксацией особого характера профессии».

Примерно две трети респондентов считают, что профессия журналиста в России уважаема и престижна, и еще больше граждан рассматривают эту деятельность как трудную и небезопасную. «Можно сказать, что россияне входят в положение журналистов, считают, что в целом они действуют из благих побуждений, выполняют важную работу, но не всегда могут противостоять обстоятельствам», — заметил эксперт.

Уходят в интернет

Среди каналов информации респонденты больше всего доверяют программам на государственном телевидении (63%), новостям от разных источников в интернете (44%), частным СМИ (14%), иностранным медиа (4%). Сообщения в социальных сетях входят в топ-3 вызывающих доверие источников для 15% россиян, видео с YouTube — для 12%, каналы в Telegram — для 4%.

Молодежь меньше интересует общественно-политический контент: среди респондентов свыше 60 лет он интересен 77% против чуть более трети молодых респондентов (18–25 лет). В то же время молодежь в наименьшей степени по сравнению с другими возрастными группами доверяет новостям по телевизору (46%) и значительно сильнее других верит в целом контенту СМИ в интернете (44%). Например, о доверии «Яндекс.Новости» заявили 33% молодых россиян (всех возрастов — 17%), сообщениям в социальных сетях — 26% (15%), видео с YouTube — 31% (12%), каналам в Telegram — 12% (4%).

«Снижается роль ТВ, растет роль интернета, а молодые интернетом пользуются чаще, — отмечает Волков. — В целом молодые меньше интересуются новостями, политикой. Но хотя от ТВ они зависят меньше, их взгляды по политическим вопросам скорее заимствованы у взрослых, которые ТВ как раз продолжают смотреть».

Верят Соловьеву и Малахову

Самые ожидаемые социальные роли журналиста с точки зрения населения — информатор (факты нужны 65% опрошенных) и комментатор (объяснение событий важно для 43%). Далее идут контролер, проверяющий чиновников (33%), трибун общественного мнения (32%), помощник-правозащитник (24%) и просветитель (22%). С наименьшим одобрением жители России относятся к активизму журналистов (считают важным лишь 18%), пропаганде (11%) и функции шоумена (9%).

Впрочем, в тройку лидеров самых популярных журналистов шоумен все-таки вошел. Как отмечают исследователи, на протяжении длительного периода в топе наиболее авторитетных для россиян журналистов находятся три фигуры — телеведущие Владимир Соловьев (его мнение авторитетно для 11,1% респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%), которых исследователи по своему функционалу относят к категориям «пропаганда», «развлечение» и «информирование» соответственно. На четвертом месте (более 2%) идут телеведущие Дмитрий Киселев, Ольга Скабеева и Евгений Попов.

Владимир Соловьев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Авторитетный для россиян прежде всего тележурналист, в то время как пресса, радио- и интернет-журналистика слабо персонифицированы: имена журналистов в этих сферах респонденты упоминают в пределах статистической погрешности. В категории «пресса» россияне чаще называли Дмитрия Быкова, Анну Политковскую и Ольгу Богуславскую (у всех 0,1–0,2%), а в интернет-категории — Юрия Дудя, Ксению Собчак и Анатолия Шария (0,4–07%).

Сами журналисты в ходе массового опроса «Медиастандарта» в 2016 году отдали предпочтение Владимиру Познеру (20%) и Леониду Парфенову (16%).

Результат первой восьмерки журналистов, чье мнение наиболее авторитетно для россиян, сделала условная «аудитория телевизора», полагает Казьмин. По его мнению, эта группа аудитории благосклоннее относится к тем публичным людям, которых считает журналистами, поэтому им проще сказать, что конкретным узнаваемым фамилиям они доверяют и считают их мнение авторитетным. «Люди наверху списка меняются по мере обновления лиц на ТВ: в 2001 году на втором месте был Сергей Доренко, в 2007-м — на третьем месте был Алексей Пиманов, в 2012-м — Андрей Караулов. Аудитория новых медиа менее благосклонна к журналистам, у них больше сомнений, больше недоверия, также большее разнообразие лиц, тем более у текстовых СМИ они плохо распознаваемы. Поэтому многие не готовы сказать, что считают мнение такого-то журналиста авторитетным. Это все-таки весомое заявление, и вот представители этой аудитории на него не готовы», — рассуждает эксперт. Поэтому просмотры набирают меньше 1%, как, например, выпуски Дудя, наиболее рейтинговые информационные шоу.

Ждут фактов

Требования к профессии самих журналистов серьезно отличаются от взглядов остальных россиян. Для первых не важны наличие формального образования (только 13% сотрудников СМИ против 79% россиян считают это важным критерием) и включенность журналиста в профессиональное сообщество (26 против 75%). В то же время мнения сообщества журналистов и массовой аудитории почти совпали в немалой важности таких профессиональных качеств журналистов, как «наличие писательского таланта, грамотного русского языка, навыков работы с разными типами информации» (90 и 93%), «соблюдение этических норм» (90 и 89%) и наличие «навыков работы с разными типами информации» (74 и 86%).

В то же время меньшая часть респондентов видят у профессионального сообщества журналистов общие интересы и цели (такое мнение разделяют только 25% журналистов и 34% по общероссийскому опросу), что отражает фрагментированность российского медиасообщества и общества в целом, считают авторы исследования.

Предпочтения между субъективным «авторским» мнением и «объективным» отстраненным стилем подачи разделились примерно пополам. Это отражает распределение респондентов по предпочтениям между традиционными «институализированными» СМИ и неформальными «новыми медиа», подчеркивают авторы исследования: «Журналистика «постправды» с приматом «авторского взгляда», «оперативности» и «прикольности», очевидно, имеет свою растущую аудиторию».

Дмитрий Казьмин делает несколько основных выводов из исследования. Во-первых, аудитория относится к журналистам в целом значительно благосклоннее, чем сами журналисты друг к другу, и россияне воспринимают СМИ прежде всего как институт гражданского общества. Во-вторых, россияне и сами журналисты сходятся во взглядах по двум ключевым вопросам: ответственность журналистов перед обществом и требования к профессиональным качествам (соблюдение стандартов выше формальных признаков — образование, лицензия, членство в ассоциациях). В-третьих, рост не просто потребления, но и доверия к неформальным СМИ, то есть к социальным сетям, каналам в YouTube, мессенджерам, что становится важным вызовом для профессии и отрасли.

Кроме того, как отметил Казьмин, в прошлом году опрос его фонда выявил, что большинство россиян не могут отличить профессиональные СМИ, в том числе официально зарегистрированные, от неформальных, потребление которых вызвано удобством, оперативностью и способом подачи материала.

Исследование отражает дефицит лиц в СМИ, считает директор Института современных медиа Кирилл Танаев. По его мнению, хотя медиапотребление россиян сильно изменилось, новая журналистика не создала такого же количества массово узнаваемых лиц и те, кто входил в топ-профессии в начале 2000-х годов, занимают лидерские позиции в рейтинге и сейчас. «И это преимущественно тележурналисты, что лишний раз доказывает, что для массовой аудитории по-прежнему главная журналистика — на телевидении. При этом в массовом восприятии населения журналистика переместилась сейчас в жанр ток-шоу», — объясняет он.

По его мнению, на опрос повлиял и демографический фактор: респондентов старших возрастных групп в обществе больше молодых, и они смотрят ТВ. «А кто там журналисты? Те, кто ведет телепрограммы. Поэтому результаты Малахова и Соловьева абсолютно закономерны. Объективно кумиры молодых не могут получить результатов, сопоставимых с результатами старших возрастов, — рассуждает Танаев. — Здесь также важно понимать, что под авторитетом скорее имеется в виду популярность журналиста и в большинстве случаев авторитет журналиста просто коррелируется с его ТВ-рейтингом».