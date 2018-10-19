X5 опаздывает на вокзалы

Почему крупнейший российский ретейлер не смог попасть в транспортные хабы

Проект X5 Retail Group по открытию на вокзалах центров обслуживания пассажиров с магазинами, кофейнями и аптеками забуксовал. За год ни один центр так и не открылся. Х5 объясняет это проблемой с эффективными локациями

Фото: Владислав Шатило / РБК

Крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») летом 2017 года объявил о запуске нового проекта — центров обслуживания пассажиров (ЦОП). Формат предполагал появление в районах автостанций, аэропортов и вокзалов комплексов «современных услуг», где под одной крышей располагались бы продуктовые магазины ретейлера и другие сервисы (аптека, кафе, билетная касса, банкомат и т.д.). «Расчеты Х5 показывают, что пассажиропоток вокруг авто- и железнодорожных станций может быть важным фактором формирования трафика продовольственных магазинов и пунктов общественного питания», — говорил тогда главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.

Но спустя год с момента объявления о запуске ни одного центра так не открылось, рассказал РБК источник, знакомый с ходом реализации проекта, и подтвердил представитель X5 Retail Group. Почему крупнейшему российскому торговому гиганту пока не удалось найти себе место в крупных транспортных хабах, разбирался РБК. ​

Что такое ЦОП?

Согласно концепции проекта, в каждом ЦОПе должны были разместиться продуктовый магазин «Пятерочка», аптеки (партнером называли сети «Марафон Групп»), точка общепита (за этот блок отвечал инвестфонд Acmero — совладелец сетей «Шоколадница» и «Кофе Хауз»). К 2021 году было запланировано открытие 600–1000 центров.

Представитель X5 Retail Group сообщил РБК, что в настоящий момент решение о дальнейшей судьбе проекта не принято, хотя работа с трафиком пассажиров остается интересной для компании. «Проект активно не развивается, поскольку пока не удалось подобрать достаточное количество эффективных локаций», — объясняет представитель ретейлера. «Инициатором проекта выступает X5 Retail Group, как якорный арендатор — организатор ЦОПа», — прокомментировал представитель «Марафон Групп», отметив, что компания готова «предложить ретейлеру или другим возможным организаторам аптечные точки под совместное размещение, поскольку в компании считают это направление крайне перспективным». В Acmero Capital Limited сообщили о солидарности c позицией X5 Retail Group. ​

Почему не получилось?

Представитель Дирекции железнодорожных вокзалов, которая управляет 349 вокзалами, сообщил РБК, что через них за прошлый год суммарно прошли более 660 млн человек. «Спрос арендаторов на наши площадки сильно зависит от региона. Если мы говорим о крупных городах и столице, то спрос, конечно, очень большой», — подчеркнул представитель компании.

Директор департамента торговой недвижимости компании ILM Егор Левченко говорит, что отказ от открытия ЦОПа может быть связан с тем, что ставки аренды на вокзалах оказались непривычно высоки для Х5 Retail Group. «Основные арендаторы транспортных объектов — это магазины сотовой связи, общепит, банки, аптеки. Они платят арендные ставки существенно выше, чем продуктовый ретейл, — на 25% и более, — говорит Левченко. — Х5 могла на первом этапе поиска точек такого формата просто не выдержать конкуренции и отказаться от этой идеи». Еще одной причиной Левченко называет то, что за последний год конкуренты Х5 Retail Group ослабили фокус на развитие основных торговых форматов. «Было много внутренних структурных изменений у конкурентов — оптимизация у «Дикси», смена владельцев в «Магните». На фоне этих новостей для руководства X5 Retail Group было логично развивать свои основные направления, укреплять бизнес по отношению к конкурентам, чем экспериментировать с новыми форматами», — рассуждает Левченко.

Фото: Никита Попов / РБК

Сама идея этого проекта была интересной, считает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов, причины того, что он до сих пор не реализован, могут быть банальными — компании могло не хватить на него времени и «свободных рук», он не является приоритетным. Ибрагимов отметил, что в то время как на железнодорожных вокзалах и в аэропортах действительно сложно найти локацию, на автовокзалах за пределами Москвы зачастую нет вообще никакой инфраструктуры, хотя существует спрос. Исходя из этого, можно считать сегмент перспективным, поскольку есть потребность и никто пока не заполнил эту нишу, отметил он.

Иной позиции придерживается аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин: по его словам, подобный формат было бы неуместно развивать в транспортных хабах. Во-первых, там достаточно сложно дождаться освобождения площадей, а ставки аренды высоки, поэтому и бизнес должен быть высокомаржинальным, отметил он. Во-вторых, такой проект был бы токсичным для уже существующих арендаторов — фастфуда, мелкорозничной торговли и сувенирных магазинов, чьих покупателей сразу же в значительной мере переманит «Пятерочка». По его словам, с учетом масштабных инвестиций проект вряд ли в итоге был бы выгодным с точки зрения рентабельности инвестированного капитала.

Зачем ретейлерам новые форматы?

В условиях, когда обычные магазины не обеспечивают достаточной рентабельности, менеджмент должен найти новые проекты для инвестиций, в противном случае деньги по инициативе совета директоров пойдут на дивиденды или погашение долга, объясняет Нигматуллин из «Открытие Брокер». Но то, что в текущих условиях компании ищут точки роста за пределами своего сегмента, вызывает беспокойство у инвесторов, отметил он.

Нигматуллин заметил, что в других странах — с гораздо более сильной конкуренцией, менее фрагментированным рынком и жестким регулированием — бизнес развивает классические форматы, поэтому, по его словам, проблема кроется в недостаточном уровне работы над сокращением издержек, и особенно над извлечением преимуществ из эффекта масштаба и над программами удержания покупателей.

По мнению Ибрагимова, напротив, поиск новых точек роста для ретейлеров — логичный шаг, поскольку жизнь не стоит на месте, потребительский спрос меняется и компании ищут более удобные модели, в то время как старые, такие как, например, гипермаркеты, не растут. По мнению аналитика, для традиционного ретейла сегодня существует много сегментов, в которых есть потенциал для развития, — например, проект «Магнита» с «Почтой России» или открытие магазинов на автозаправках ЛУКОЙЛа.