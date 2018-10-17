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Неоформившееся поколение
Газета № 180 (2904) (1710) Общество, 08:01
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Неоформившееся поколение
РАНХиГС зафиксировала нежелание молодежи в регионах работать вбелую
Официального трудоустройства хотят менее половины работающих всерую в российских регионах молодых людей. Четверть неформально занятой молодежи при этом признались, что у них не было другой возможности получить работу
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

​По обоюдному желанию

25,4% неофициально трудоустроенной российской молодежи заявили, что возможности устроиться на работу официально не было. Об этом РБК рассказала директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко, комментируя итоги исследования «Трудоустройство молодежи. Неформальная занятость молодежи». Еще 17,1% опрошенных учеными молодых людей сообщили о нежелании работодателя устраивать их официально, 32,9% — об обоюдном нежелании их и работодателя. Сами оформляться официально на работе не захотели 21,4% опрошенных.

Неофициально трудоустроенными считаются сотрудники, которые работают, получают за свой труд деньги, но по документам являются безработными; работодатель и они сами не платят налоги, взносы в социальные фонды и т.д.

Опрос неофициально трудоустроенной молодежи был проведен в рамках исследования Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС «Трудоустройство молодежи. Неформальная занятость молодежи». Мониторинг проводился в трех субъектах Российской Федерации — Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях. Регионы выбрали из-за их различного социально-экономического положения, пояснила директор центра Татьяна Клячко. Ивановская область является примером дотационного региона, Новосибирская — среднего, а Свердловская занимает позицию лидирующего, уточнила она.

В анкетировании участвовала городская молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. Были опрошены примерно 1,8 тыс. респондентов, из них неформально занятыми оказались 327 человек.

В Новосибирской области самая высокая доля молодежи, у которой не было возможности трудоустроиться официально, — 39,7%. В Свердловской — больше всего респондентов, официально трудоустраивать которых отказался работодатель, — 24,7%. Почти 40% жителей Ивановской области заявили, что сами отказались от официального трудоустройства.

Неустроенные учителя

Неофициально трудоустроенная молодежь имеет разный уровень образования: 43% окончили только школу, 31% — имеют среднее профессиональное образование, 26% — высшее. Среди тех, кто окончил вуз, самая распространенная специальность — учителя (почти 18%), следом идут инженеры (14%) и юристы (11%).

Такая ситуация может быть связана с несогласованностью действий рынка, государства и системы высшего образования, которая привела к «перевыпуску» специалистов в ряде отраслей, полагает директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский.

Основные сферы, в которых неофициально работает молодежь, — услуги, торговля и транспорт. В них трудятся около 51,6% опрошенных. В промышленности — около 21,3% молодых людей; в науке, образовании, культуре и здравоохранении — 14,9%.

В основном молодежь работает на малых предприятиях: 58,5% — в Ивановской области, 53,8% — в Новосибирской, 77% — в Свердловской. От 7 до 25% (в Новосибирске) опрошенных работают сами на себя. На крупных и средних предприятиях работает около трети ивановской молодежи, 21,2% — новосибирской, 16% — свердловской.

Хотели бы быть официально трудоустроенными в дальнейшем меньше половины опрошенных — 44,3%; 25,7% респондентов затруднились ответить на этот вопрос. При этом желание трудоустройства со всеми обязательствами работника и работодателя сильно зависит от региона. Так, в Новосибирской области тех, кого интересует официальная работа, — 60,3%, в Ивановской — только 33%.

Причина такого настроения молодежи — недоверие к системе и постоянно меняющиеся правила игры, полагает Вишневский. «Складывается такое ощущение, что молодые люди либо не рассчитывают на пенсию от государства, либо не планируют до нее доживать. Все это — итог несогласованности действий разных частей социального организма [государства]», — указал он. Разницу в настроении молодежи в регионах Вишневский связывает с размером городов, в которых они живут. Новосибирск (1,5 млн человек) — самый большой город из выборки, и именно в нем молодежь больше рассчитывает на официальное трудоустройство, Иваново (409 тыс. человек) — самый маленький.

Плюсы неформального общения

Почти половина новосибирской молодежи (43,6%) не видит никаких плюсов в неофициальном трудоустройстве. Молодые люди из других регионов не столь категоричны. Так, 43% опрошенных из Свердловской области считают, что основной плюс — это возможность получать большие деньги, а 44% молодежи из Ивановской области говорят о возможности быстрой смены видов деятельности.

Основной же причиной неформальной занятости индивидуальных предпринимателей и фрилансеров, по данным исследования, является сложность и затратность процедуры официального оформления своей деятельности.

При этом 70,2% молодежи, работающей на себя, даже не пытались официально зарегистрировать собственную деятельность. «Их мнение о сложности процедуры официального оформления является, вероятно, стереотипом», — делают выводы ученые.

Согласно опубликованному в 2017 году исследованию РАНХиГС, в 2017 году доля не оформленных на основной работе россиян достигла максимума — 13,6% россиян трудятся на своей основной работе неофициально. Всего в теневую экономику вовлечены 44,8% граждан. Рост этих показателей — прямое следствие экономической нестабильности, заключили исследователи.

Автор: Полина Звездина.
Теги: РАНХиГС , Исследование , трудоустройство
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