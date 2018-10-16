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Через сто лет дождались тех же бед
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Через сто лет дождались тех же бед
Газета № 179 (2903) (1610) Политика, 15 окт, 16:37
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Через сто лет дождались тех же бед
Эксперты «Валдая» сочли международные отношения критическими
Эксперты клуба «Валдай» отметили рост неопределенности в международных отношениях — такая же проблема остро стояла после Первой мировой войны. Аналитики советуют лидерам воздержаться от «легкомысленной» политики и троллинга
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Состояние мирового порядка сегодня «парадоксальным образом напоминает положение столетней давности». Такой вывод приводится в докладе «Жизнь в осыпающемся мире», подготовленном экспертами международного дискуссионного клуба «Валдай» (текст документа есть у РБК) для обсуждения на сессии в Сочи. В конце недели с участниками встретится президент России Владимир Путин, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Среди признаков нынешней мировой системы, которые существовали век назад, аналитики назвали «подъем националистических чувств» и «возрождение агрессивных форм экономического поведения в духе неомеркантилизма». При этом наиболее важное, по мнению экспертов, сходство двух эпох состоит в размывании принципов мирового порядка: «Наступает период интерлюдии. Прежний порядок уже не существует. Нового нет, и даже непонятно, каким ему быть».

Издержки открытости

Как констатируют эксперты, существующая система мирового порядка подвергается эрозии. Ставка на формирование идейно-политической базы, которая была бы принята всеми основными игроками, «оказалась утопией», утверждают авторы доклада. После окончания холодной войны странам Запада — США и их союзникам в Европе и Азии — представился уникальный шанс обеспечить относительную упорядоченность в мировых делах, пишут авторы. Однако попытки Запада навязать другим игрокам свою систему ценностей и построить вокруг этого функционирующую систему глобального управления провалились: Китай сумел добиться внушительных экономических успехов без трансформации в направлении западной модели общественного устройства, а Россия вместо углубления интеграции в западные институты выбрала путь «самообразования», отметили аналитики «Валдая».

Итоги холодной войны формально не были зафиксированы, и ее следствием стала «политическая недосказанность», которая сопровождалась торжеством экономической глобализации. Как сказано в докладе, к началу текущего столетия повседневностью для большинства жителей планеты стали многочисленные признаки «плоского мира»: стирание барьеров на рынках, универсальные и практически ничем не ограниченные банковские транзакции, массовая свобода передвижения, свобода международной торговли, доступные массовые коммуникации, интернет и многое другое. Разные страны по-разному встраивались в такой мир, однако в эпоху расцвета системы, которая пришлась на середину первого десятилетия нашего века, она приносила выгоду почти всем.

Со временем же издержки от такой открытости стали расти — прежде всего в политике, так как универсальная система управления не сложилась. В итоге растущее недовольство населения неравномерностью распределения благ от глобализации привело к появлению импульса к ее сворачиванию. Эксперты отмечают, что этот импульс пошел из США, считавшихся основным гарантом и промоутером глобализации, а результатом стала победа на президентских выборах Дональда Трампа.

В итоге в мире сейчас есть сразу несколько крупных игроков, между которыми сохраняются разногласия по поводу международного развития. В таких условиях аналитики считают появление новой биполярной системы, завязанной на противостоянии Китая и США, маловероятной. «Эволюция международной среды подводит к другой схеме, до сих пор находившейся на периферии дискуссии, — мир без полюсов: хаотичный и быстро меняющийся порядок, война всех против всех, идущая рука об руку с упадком привычных институтов», — полагают авторы доклада.

Троллинг как угроза

Государства в таком «мире без полюсов» становятся все более эгоистичными и зацикленными на решении собственных проблем, обусловленных в том числе такими вызовами, как глобализация и миграция. В этом контексте актуальность набирает вопрос о том, в какой степени можно сохранить международную стабильность. С одной стороны, утверждают эксперты, «мы живем в более безопасном мире, чем сто или пятьдесят лет назад», а «большая война становится невозможной» из-за катастрофических и неопределенных последствий. Повысилось и благосостояние стран — доходы людей выросли, их жизнь стала комфортнее из-за технологических инноваций.

С другой стороны, опасаются аналитики, такая «страховочная сетка экономического развития» создает у государств ложное ощущение безопасности. Они начинают тестировать международную стабильность на прочность, в том числе путем троллинга и других агрессивных и «легкомысленных» манер поведения. «Если ведущие страны мира достаточно прочны, чтобы выдерживать эти стресс-тесты, то во многих регионах, в том числе в поясе границ России, подобного рода эксперименты приводят к катастрофическим последствиям: разрушению государственности и расширению зоны хаоса и анархии», — предупреждают авторы доклада.

Хотя у международных игроков появились новые мотивы «извлечь пользу из такой обстановки», выигрыш окажется краткосрочным, добавляют аналитики.

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Политика

С тем, что сложившийся в последние десятилетия мировой порядок находится в кризисе, согласны и другие эксперты. В 2017 году углубился кризис так называемого мирового либерального порядка: действующие десятилетиями международные нормы продолжают девальвироваться, а сложившийся глобальный миропорядок находится на грани коллапса — так описывали ситуацию авторы ежегодного доклада Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), представленного в начале года.

«Для докладов «Валдая» характерен алармизм, но он обоснован, авторы традиционно обращают внимание не нерешенные проблемы, что не означает, что в мире нет позитивных трендов», — говорит исполнительный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. К позитивным трендам можно отнести ситуацию с нераспространением ядерного оружия — в последние годы, за исключением КНДР, новых ядерных держав не появилось, общий уровень насилия в мире не​высок, перечисляет Кортунов. ​

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: «Валдай» , Валдайский клуб , Запад , Первая мировая война
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