Дивиденды ставят в оборону

Правительство подготовило новую меру поддержки предприятий ОПК

Предложение освободить предприятия ОПК от уплаты дивидендов вошло в проект правительственного плана по ускорению темпов роста инвестиций. Это попытка нейтрализовать эффект санкций и стимулировать производство гражданской продукции

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Прибыль на инвестпроекты

Предложение освободить от выплаты дивидендов предприятия оборонной промышленности содержится в проекте плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в ВВП (есть у РБК). Подготовку пакета мер для увеличения инвестиций в российскую экономику координировало Министерство экономического развития по поручению правительства.

Подлинность документа подтвердили РБК два источника, знакомые с его содержанием.

В документе, в частности, предлагается освободить организации оборонно-промышленного комплекса от выплаты дивидендов «в части направления чистой прибыли на реализацию инвестиционных проектов». Среди исполнителей предложения указаны Минфин, Минобороны, Минэкономразвития и Минпромторг.

В пресс-службе Минэкономразвития не ответили на запрос РБК. В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РБК ​разъяснили, что не могут комментировать предложение, поскольку вопрос не относится к сфере компетенции ведомства. В Минпромторге не смогли оперативно предоставить комментарий.

В госкорпорации «Ростех» РБК сообщили, что пока не знакомились с данной инициативой, но подобные меры поддерживают.

«Это хорошая идея, — заявил РБК заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Дмитрий Леликов. — Конечно, здесь необходим разумный баланс, учитывающий интересы акционеров. Но, безусловно, это может быть эффективный механизм развития — не только для оборонных предприятий, но и в целом для государственной промышленности».

Дивиденды оборонки

В Росимуществе, куда отчисляются дивиденды с акций предприятий, принадлежащих государству, РБК сообщили, что пока не получали соответствующих предложений. По словам источника в финансово-экономическом блоке правительства, размер дивидендов крупнейших предприятий ОПК исчисляется сотнями миллионов рублей.

Объединенная судостроительная корпорация в 2017 году перечислила Росимуществу чуть более 100 млн руб., производитель С-400 концерн ВКО «Алмаз-Антей» — 272 млн руб., поставщик автоматизированных систем управления для военных кораблей и подводных лодок концерн НПО «Аврора» — 372 млн, производящий гидроакустические системы для ВМФ концерн «Океанприбор» — 125,5 млн руб.

План ускорения инвестиций, который поручил подготовить президент Владимир Путин по итогам своего послания Федеральному собранию, предусматривает несколько направлений — от улучшения инвестклимата до развития инфраструктуры и финансовой поддержки компаний. Согласно поручению Путина, доля инвестиций в ВВП должна достичь 25% (сейчас порядка 21%). Минэкономразвития предлагает разогнать инвестиционную активность за счет мер, распределенных на пять ключевых блоков. Это улучшение инвестклимата и снижение издержек для бизнеса, развитие инфраструктуры, повышение эффективности госкомпаний и развитие конкуренции, увеличение финансового обеспечения инвестактивности, а также рост инвестиций в секторе энергетики, промышленности и транспорта.

По словам двух собеседников РБК в крупнейших оборонных холдингах, высвобожденные средства станут для предприятий в том числе источником инвестиций в производство гражданской продукции.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин поставил задачу довести к 2020 году долю гражданской продукции оборонных предприятий не менее чем до 17% от общего объема производства, к 2025 — до 30%, к 2030 году — до 50%. В качестве приоритетных рынков для диверсификации предприятий ОПК выбраны авиация, судостроение, медицина, телекоммуникации, космические технологии, робототехника и топливно-энергетический комплекс.

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов ранее заявлял, что программа позволит нивелировать риски, связанные с возможностью расширения санкций со стороны США и других государств. «Поставленные в непростые условия организации российского ОПК будут вынуждены не только осуществлять диверсификацию производства с упором на гражданскую продукцию. Они будут также обеспечивать готовность перевода экономики на работу в условиях военного времени, выполнение мобилизационных заданий», — говорил глава госкорпорации.

В связи с этим Сергей Чемезов предложил выделить из федерального бюджета в 2019–2030 годах дополнительно 300 млрд руб. на программу Внешэкономбанка по субсидированию оборонных предприятий, осваивающих производство гражданской продукции. Еще в 2017 году ВЭБ и «Ростех» объявили о запуске совместного предприятия по конверсии, которое продвигает высокотехнологичную гражданскую продукцию, производимую организациями ОПК.