Кто пожнет лавры

Пять вопросов о переделе церковного имущества на Украине

РПЦ предупреждает об опасности передела церковного имущества на Украине после решения Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии украинской церкви. РБК разбирался, каким образом может измениться статус культовых объектов

Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

Что решил синод

В понедельник, 15 октября, в Минске соберется синод Русской православной церкви, на котором он решит, чем ответит на действия Вселенского (Константинопольского) патриархата. В четверг, 11 октября, синод Константинопольского патриархата подтвердил намерение предоставить автокефалию украинской церкви, а также отменил решение 1686 года, которым Константинопольский па​триарх Дионисий передал Киевскую митрополию в управление Москве, — то есть тем самым признал Украину своей канонической территорией. Об этом говорится в официальном заявлении Вселенского патриархата.

Синод также установил каноническое общение с двумя украинскими церквями — Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ). Таким образом, с патриарха УПЦ КП Филарета (Денисенко) была снята анафема, наложенная Русской православной церковью в 2008 году.

Кто оспаривает статус-кво

Вопрос о том, что будет с собственностью существующих на Украине православных церквей после возникновения единой поместной церкви, является одним из самых болезненных в теме возможной автокефалии УПЦ. Филарет неоднократно заявлял, что после того, как украинская церковь станет независимой, здания, которые сейчас занимает Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), в том числе лавры, перейдут в собственность новой поместной церкви. Так, в августе в интервью телеканалу «Прямий» он заявил, что у Московского патриархата вообще нет никакого имущества на территории Украины.

Представители РПЦ, в свою очередь, неоднократно говорили о том, что попытки передела собственности приведут к насилию и даже «кровопролитию».

На Украине действуют три православные церкви, и до вечера четверга только одна являлась канонической​, то есть признанной другими поместными церквями, — УПЦ МП. Она входит в состав РПЦ, но с 1990 года является самоуправляемой. Эта церковь также является крупнейшей и не поддерживает автокефалию. По данным Министерства культуры Украины на начало 2017 года, УПЦ МП имела в своем распоряжении по всей стране 11 392 храма и собора, к ней относилось 12 328 общин верующих (при этом всего у РПЦ вместе с приходами за рубежом 36 878 храмов и иных помещений, где совершается божественная литургия). В ведении православной церкви Киевского патриархата — 3784 храма и 5114 общин. Ее главу Филарета Москва считает раскольником. Третья по численности общин и храмов на Украине — УАПЦ: у нее 1195 общин и 868 храмов.​

В пользовании УПЦ Московского патриархата также находятся Киево-Печерская и Почаевско-Успенская лавры — они имеют особое культурное и религиозное значение. Киево-Печерская лавра является одним из четырех уделов Богородицы наравне с греческим Афоном. По словам Филарета, когда украинская церковь получит независимость, «то лавру — и одну, и другую — передадут украинской церкви». «Потому что это украинская святыня», — заявил он в августовском интервью.

Решение об автокефалии грозит еще больше расколоть Украину, теперь по конфессиональному признаку, и спровоцировать массовые попытки захвата храмов и монастырей под предлогом «добровольного перехода» в искусственно созданную структуру, заявил РБК председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. «Лидер раскольников Денисенко уже сейчас открыто заявляет о притязаниях на Киево-Печерскую и Почаевскую лавры; раздаются угрозы националистов о том, что на Покров — 14 октября — они пойдут громить и отнимать эти монастыри. Такие действия неминуемо приведут к всплеску насилия», — сказал он.​

Кому принадлежат лавры

И Киево-Печерская, и Почаевская лавры находятся в пользовании УПЦ МП, но их собственником является государство. Это подтверждается данными государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество Украины.

Первые решения о передаче лавр в пользование православной церкви относятся к концу 1980-х — началу 1990-х годов. Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент в разговоре с РБК ссылается на решение президиума Верховного совета УССР от 1988 года. Тогда, в тысячелетнюю годовщину русского православия, УПЦ МП были переданы в пользование комплекс зданий и сооружений Дальних пещер Киево-Печерской лавры. Два года спустя, в 1990 году, УПЦ МП получила и комплекс Ближних пещер.

Архиепископ Климент подтверждает — риск того, что государство начнет «передел собственности и захват святынь», существует. «Если сегодня эта тема звучит, очевидно, что нет ничего невозможного, — сказал он РБК. — Государство пишет законы для себя, и, я думаю, мы никогда не сможем спорить с государством». «Киевский патриархат не может претендовать на то, что у него не отбирали», — пояснил позицию в разговоре с РБК глава пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов. Он указывает, что после распада СССР преемником разоренной РПЦ на Украине является УПЦ МП, поэтому только она исторически может владеть церковным имуществом в стране.

В июле 2013 года кабинет министров Украины под руководством Николая Азарова передал 79 зданий и сооружений лавры, среди которых были лабиринты Ближних и Дальних пещер, в «безвозмездное пользование» Украинской православной церкви Московского патриархата. При этом тогдашний министр культуры Украины Леонид Новохатько, комментируя это решение, подчеркивал, что «все объекты заповедника остаются в государственной собственности», а те, что перечислены в перечне, «передаются в бесплатное пользование»

Киево-Печерская лавра (Фото: Мирослав Ротарь / РИА Новости)

Верхняя лавра по-прежнему относится к заповеднику, ею управляет Министерство культуры Украины.

Активы УПЦ на территории лавры Киево-Печерская лавра — одна из главных православных святынь и один из древнейших монастырей в Киевской Руси. Была основана в 1051 году при Ярославе Мудром, то есть меньше чем через сто лет после принятия на Руси христианства. На территории лавры находятся мощи десятков святых, а также могилы богатыря Ильи Муромца и Нестора Летописца (традиционно считается автором «Повести временных лет»). Мужской монастырь, в котором проживают 220 монахов, занимает Нижнюю лавру, Верхняя лавра — государственный заповедник. «Вход на территорию монастыря (Нижняя лавра) всегда был бесплатным и остается таковым», — говорится на сайте Киево-Печерской лавры. Монастырь принимает пожертвования. Вход на территорию заповедника (музейного комплекса) Верхней лавры платный (входной билет стоит 30 гривен — около 70 руб.). «Плата за вход взимается в пользу государственного музейного комплекса», — указано на сайте монастыря. На территории лавры находятся несколько мастерских — иконописная, столярная, просфорная, свечная, швейная и гончарная. Они занимают корпуса, которыми пользуется УПЦ, и предлагают на продажу продукцию (кроме прочего делают на заказ домашнюю мебель). Эта продукция реализуется в магазинах на территории лавры. Те из них, что не относятся к музею, например в корпусах №44, 68 и 71, управляются УПЦ. На территории лавры находятся три гостиницы для паломников — в корпусах №54, 56 и 58. Стоимость двухместного размещения на одну ночь — 1000 гривен (около 2300 руб.), сказали РБК в отделе бронирования одного из корпусов. При них же располагаются несколько трапезных. Согласно решению правительства эти гостиницы и кафе — в ведении УПЦ. На странице заповедника указано, что его посещают сотни тысяч человек в год. До 700 тыс. человек в год, уточнял ранее его директор. Представитель монастыря сказал РБК, что собственный подсчет паломников не ведется, однако их больше, чем посетителей заповедника.

Аренда или пользование

Никакой конкретики об условиях пользования в решениях кабинета не приводится. В начале октября этого года директор департамента по делам религии и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш в интервью изданию «Главком» заявил, что и Киево-Печерская и Почаевская лавры были переданы УПЦ в аренду на 50 лет.

Кроме того, по словам Юраша, договоры об аренде могли быть заключены с нарушениями, и это возможное основание для их пересмотра, причем во внесудебном порядке. «Здесь нет оснований для суда. Государство предоставило аренду, и в прерогативах государственных органов решать его дальнейшую судьбу, — сказал он. — Этот вопрос в компетенции кабинета министров». РБК направил запрос в Министерство культуры Украины на имя Андрея Юраша с просьбой сообщить подробности условий договоров аренды, а также уточнить, оговорены ли условия досрочного расторжения. Юраш ответил, что этот вопрос находится в компетенции управления охраной культурного наследия Минкульта Украины, но там на запрос РБК не ответили.

В соответствии с законом «О свободе совести и религиозных организациях» на Украине нельзя арендовать культовые сооружения, говорит украинский историк Елена Сердюк, до 2015 года — генеральный директор национального заповедника «София Киевская». «Начиная с лютеранской кирхи и заканчивая кенассами и синагогами наше законодательство не предполагает договоров аренды, только пользования», — говорит она.​

Ст. 17 этого закона гласит, что культовое имущество, которое находится в госсобственности, может быть передано религиозным организациям в безвозмездное пользование либо возвращено в собственность по решению местных органов власти. Поэтому никакого договора аренды быть не могло, говорит Юрий Решетников, в 2009–2010 годах возглавлявший департамент по делам религии и национальностей Министерства культуры Украины. По его мнению, вопрос о возможной передаче прав пользования лежит не в правовой, а в политической плоскости.

Юраш имел в виду «срочный безоплатный договор пользования», объяснил РБК адвокат юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Грибов. В соответствии с законодательством Украины культовые сооружения государственной формы собственности передаются в пользование на договорных условиях, добавляет он. «Если договором не предусмотрено безоговорочное право на его расторжение в одностороннем порядке, то его расторжение возможно только в судебном порядке», — добавляет юрист.

Глава юридического отдела УПЦ МП отец Александр Бахов отказался сообщить РБК, оговорена ли в договоре о пользовании возможность его расторжения в одностороннем порядке, переадресовав вопрос в синодальный отдел информационно-просветительского отдела УПЦ.​​ Председатель этого отдела архиепископ Климент посоветовал за подробностями об условиях пользования УПЦ Киево-Печерской лаврой​ обратиться в Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник. В юридическом отделе заповедника не смогли оперативно ответить РБК, может ли договор пользования быть расторгнут в одностороннем порядке.

«Исторически эти здания принадлежали УПЦ МП. Было принято решение вывести полностью все государственные организации и передать все в безвозмездное пользование УПЦ. И оно было выполнено, и сейчас эта церковь на законных основаниях пользуется этими зданиями. За исключением тех зданий, которые остались под музеем. Это была никакая не аренда, здания были переданы в безвозмездное пользование. Это была, по сути дела, реституция (возвращение незаконно захваченного имущества. — РБК)», — заявил РБК бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, комментируя подписанное им решение о передаче лавры в пользование УПЦ.

Что будет с остальным имуществом

В случае с церквями украинское законодательство считает собственником храмового здания общину (в России, например, храмовым зданием управляет епархия). То есть, если украинская церковь получит томос, приходы УПЦ МП, если они захотят, смогут проголосовать о переходе к другой церкви, причем решение будут принимать сами прихожане, а не епископы. По словам Филарета, после дарования автокефалии к независимой церкви присоединятся более половины всех приходов Московского патриархата, а это около 5600 храмов. Более того, говорит он, и большинство епископов Московского патриархата настроены перейти к новой поместной церкви.

Оценить масштабы возможного перехода можно с помощью социологических данных. По данным исследования, проведенного Центром Разумкова весной 2018 года (*.pdf), прихожанами церкви Киевского патриархата считают себя 28,7% опрошенных граждан республики, церкви Московского патриархата — 12,8%. Прихожанами Украинской автокефальной церкви назвали себя 0,3% опрошенных, 23,4% заявили, что они «просто православные», а 1,9% затруднились с ответом. В Московском патриархате, впрочем, данные этих опросов не признают. «[Эти данные] совершенно не соответствуют действительности», — ранее говорил РБК председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.