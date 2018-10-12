Капитальный возраст

Всемирный банк оценил вложения в образование и здравоохранение молодежи в разных странах

Всемирный банк впервые рассчитал Индекс человеческого капитала, который отражает уровень производительности труда молодых людей. Хотя Россия заняла 34-е место, ее результаты по показателю выживаемости взрослых — одни из худших

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Доля 15-летних подростков, которые доживут до 60 лет, в России ниже, чем в Казахстане, Монголии или Эфиопии, оценил Всемирный банк. Эксперты организации впервые рассчитали Индекс человеческого капитала (ИЧК) — показатель, помогающий «измерить человеческий капитал, который родившийся сегодня ребенок может рассчитывать накопить к своему 18-летию» (одним из составляющих индекса и стала выживаемость). Индикатор, по которому экономисты оценили 157 стран, «отражает уровень производительности труда нового поколения работников в сравнении с эталонным уровнем полного образования и полноценного здоровья».

Пять составляющих

ИЧК, рассчитанный по итогам 2017 года, состоит из пяти отдельных индикаторов: вероятность выживания детей до пяти лет; ожидаемая продолжительность обучения детей в школе; оценки по единому экзамену (данные гармонизируются для сопоставимости между странами) как показатель качества обучения; выживаемость взрослого населения (доля населения в возрасте 15 лет, доживших до 60 лет); процент детей, не имеющих задержек в развитии.

Несмотря на слабые результаты в продолжительности жизни, в целом Россия по ИЧК находится выше среднего значения по региону и группе стран с аналогичным уровнем доходов, отмечает Всемирный банк в докладе, поступившем в РБК. При этом значение индекса России «выше, чем можно было бы ожидать для страны с соответствующим уровнем доходов».

ИЧК в России составляет 0,73 (максимальный уровень — единица), в частности — 0,68 для мальчиков и 0,78 для девочек. Средний мировой уровень — 0,57, и Россия находится в группе стран с наиболее высокими результатами. В целом она занимает 34-е место. У России хорошие показатели по выживаемости детей до пяти лет (99 из 100), длительности обучения (в среднем с четырех лет — 13,8 года), результатам экзаменов. Всемирный банк не оценивал долю детей с задержками в развитии в России из-за недостаточного объема данных.

KPI правительства Человеческий капитал, в частности инвестиции в образование и здравоохранение, были одной из центральных составляющих программы Центра стратегических разработок для президента Владимира Путина. В майском указе Путина здравоохранение и образование стали двумя из 12 национальных проектов, а одной из первоочередных целей правительства Путин сделал увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году (к 2030 году — до 80 лет). «Сегодня средняя продолжительность жизни достигла в нашей стране исторического максимума — около 73 лет. Теперь необходимо идти дальше», — говорил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Выживаемость на уровне Африки

Индикатор, который тянет Россию вниз, — выживаемость взрослых, которая оценивается как вероятность дожития 15-летних до 60-летнего возраста. Россия по нему занимает 122-е место.

«Этот статистический показатель служит косвенным индикатором, характеризующим диапазон летальных и нелетальных исходов, с которыми может столкнуться ребенок, родившийся сегодня, во взрослом возрасте при существующих условиях», — объясняет Всемирный банк. По этому индикатору (0,78) Россия находится в наихудшей группе стран — только 78% 15-летних по статистике доживают до 60-летнего возраста.

Для сравнения, в США выживаемость взрослых, по оценке Всемирного банка, составляет 0,9, в Китае — 0,92, в Германии — 0,93. Россию обошли такие страны, как Казахстан (0,8), Индия (0,83), Украина (0,81), Эфиопия (0,79), Монголия (0,79), все страны Южной Америки (за исключением Боливии, Венесуэлы и Суринама, по которым у Всемирного банка нет данных). Те же результаты, что и Россия (0,78), показывают, например, Афганистан, Судан и Папуа — Новая Гвинея. Один из лучших результатов (0,95) — у таких стран, как Исландия, Швейцария, Италия и т.д.

Впрочем, частично такое соседство России можно объяснить особенностями методологии Всемирного банка. Как указывают экономисты, не во всех странах полноценно измеряются все компоненты индекса. Выживаемость взрослых может быть недостаточно четко оценена в государствах, где нет полноценных статистических баз.

Оценивать человеческий потенциал по продолжительности жизни взрослых (она не учитывает детскую смертность) вполне разумно и правильно, говорит директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский. Показатель средней продолжительности жизни мужчин в возрасте 15 лет «еще не достиг уровня 1960–1965 годов», отмечает он.

Когда власти говорят об увеличении продолжительности жизни в России, то имеется в виду продолжительность жизни при рождении, объясняет Вишневский. «Она действительно повышается, потому что младенческая и детская смертность в стране снижается, но смертность взрослого населения, особенно мужского, остается высокой», — добавляет эксперт. Высокий показатель смертности мужчин в трудоспособном возрасте по сравнению с другими странами связан со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний и от так называемых внешних причин — несчастных случаев, ДТП, убийств, самоубийств и т.д., указал Вишневский.