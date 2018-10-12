Дипломатическая потеря Эр-Рияда

Исчезновение журналиста может охладить отношения США и Саудовской Аравии

Исчезновение саудовского журналиста в Стамбуле обострило отношения Турции и США с королевством. В американском сенате призывают разорвать военное сотрудничество с Эр-Риядом — это может быть выгодно Москве

Фото: Murad Sezer / Reuters

О​безоружить Эр-Рияд

Сенаторы США в ночь на четверг призвали президента Дональда Трампа расследовать исчезновение саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Последний раз его видели входящим в саудовское консульство в Турции 2 октября. В качестве основания для запуска расследования сенаторы упомянули положения так называемого акта Магнитского, предполагающие введение санкций против лиц, нарушивших права человека. Под обращением к Трампу, направленным 10 октября, подписались 22 сенатора, включая председателя комитета сената по иностранным делам Боба Коркера и его заместителя Роберта Менендеса.

Хашкаджи мог стать жертвой «грубого нарушения международно признанных прав человека», в том числе похищения и пыток, говорится в обращении сенаторов. Согласно принятому в 2012 году в США Международному акту Магнитского о контроле за соблюдением прав человека, после получения письма от двух самых высокопоставленных членов комитета по иностранным делам сената президент должен в течение 120 дней принять решение о введении санкций против граждан иностранных государств, причастных к нарушениям прав человека.

Об обращении сенаторов стало известно в четверг, спуст​я почти десять дней с момента исчезновения журналиста. Некоторые из них призвали приостановить военное сотрудничество с королевством. «До тех пор пока мы вооружаем их и оказываем им поддержку, саудовцы продолжат убивать простых граждан и журналистов. Президент должен немедленно приостановить продажу оружия и военную помощь Саудовской Аравии», — написал 11 октября сенатор-республиканец Рэнд Пол в своем Twitter. «Если этот человек был убит в саудовском консульстве в Стамбуле, это перейдет все границы, которые установлены в международном сообществе», — возмутился сенатор-республиканец Линдси Грэм, который ранее неоднократно защищал партнерство США с Эр-Риядом.

Трамп заявил, что считает разрыв или ограничение отношений с Эр-Риядом пагубным для интересов Америки: «Я думаю, что это нанесет нам ущерб» (цитата по Fox News). Сотрудничество с Саудовской Аравией создает в США рабочие места, а разрыв двусторонней связи окажется «очень, очень сложным решением» для американцев, пояснил он. При этом Трамп пообещал разобраться в ситуации с исчезновением Хашкаджи.

Отношения США и Саудовской Аравии Саудовская Аравия в третьем десятке основных торговых партнеров США (22-е место, по данным офиса торгового представителя США). В 2017 году товарооборот США с Саудовской Аравией составил $45,6 млрд: экспорт из США — $25,5 млрд, импорт — $20,1 млрд. Основными статьями экспорта США в 2017 году были продажа самолетов ($3,6 млрд; не указывается доля военных и гражданских), транспортные средства ($2,6 млрд), машинное оборудование ($2,2 млрд), оружие и боеприпасы ($1,4 млрд). Основная статья импорта из Саудовской Аравии — ископаемое топливо (поставлено на $18 млрд в 2017 году). Саудовская Аравия — главный покупатель американского оружия. Объем текущих контрактов — $100 млрд, сообщает Госдепартамент.

Пропажа Хашкаджи вызывала беспокойство и в Турции. В четверг президент Реджеп Эрдоган призвал Саудовскую Аравию опубликовать записи с видеокамер консульства, где последний раз был замечен журналист. «Этот инцидент произошел в нашей стране, и мы не можем молчать», — подчеркнул Эрдоган, пообещав провести тщательное расследование пропажи журналиста. Ранее The Guardian утверждала, что в частных разговорах турецкие чиновники подозревают: представители Саудовской Аравии убили Хашкаджи или тайно вывезли его из Турции. Представители саудовской стороны обвинения в причастности к похищению или убийству журналиста отвергают.​

Таинственное исчезновение

Хашкаджи прибыл в саудовское консульство в Турции 2 октября для оформления документа, который подтвердил бы его развод с живущей в Саудовской Аравии супругой. Получение документа было необходимо журналисту, чтобы заключить в Турции новый брак. Встреча в диппредставительстве была назначена на 13:30, Хашкаджи прибыл туда в 13:14, передает Би-би-си. Невесту журналиста в консульство не пустили, и она осталась ждать его снаружи. С тех пор журналиста никто не видел. На камерах наблюдения видно только, как он заходил в консульство.

Генконсульство Саудовской Аравии (Фото: Zuma / ТАСС)

Саудовские чиновники настаивают, что Хашкаджи покинул консульство, однако никаких снимков с камер в поддержку не приводят. По сведениям Би-би-си, турецкие чиновники винят в пропаже Хашкаджи саудовских агентов. В среду, 10 октября, турецкая газета Daily Sabah писала, что в день пропажи Хашкаджи в Турцию прилетели 15 граждан Саудовской Аравии, которые разместились в двух отелях неподалеку от саудовского консульства. Все саудовцы покинули страну в тот же день вечером. В качестве доказательства газета опубликовала фото предполагаемых саудовских «агентов». Одного из людей на снимках Би-би-си идентифицировала как бывшего полковника саудовской разведки.

Когда Хашкаджи вошел в здание диппредставительства, его, скорее всего, убили, расчленили с помощью пилы и вывезли из страны по частям, предполагает неназванный источник The New York Times среди высокопоставленных турецких чиновников.

По сведениям The Washington Post, наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман в течение долгого времени преследовал план выманить Хашкаджи из США в Саудовскую Аравию, чтобы его там задержать. Об этом газете сообщили источники в американской разведке. Друзья Хашкаджи рассказали The Washington Post, что приближенные бен Сальмана обещали журналисту безопасность и престижную работу, если он вернется на родину, но тот отказывался верить саудовским властям.

Чем известен журналист На момент пропажи 59-летний Хашкаджи писал ежемесячную колонку для газеты The Washington Post и комментировал политику Саудовской Аравии для других западных изданий. В прошлом Хашкаджи освещал политическую повестку и военные конфликты для саудовской прессы, в том числе для Arab News и «Аль-Ватан». Причем в «Аль-Ватан» Хашкаджи занимал пост главного редактора, и под его руководством издание часто высмеивало экстремистов и чиновников с ультраконсервативными религиозными взглядами, пишет The Washignton Post. Помимо прочего Хашкаджи также являлся советником саудовских чиновников. В июне 2017 года Хашкаджи был вынужден переехать в США из-за опасений за свою безопасность. Как он объяснил в интервью каналу Al Jazeera, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман начал ужесточать контроль над свободой слова в королевстве — журналист опасался, что будет арестован.

Похолодание в пользу России

В связи с исчезновением Хашкаджи отношение к Саудовской Аравии в Вашингтоне стремительно ухудшается, констатирует эксперт Российского совета по международным делам Максим Сучков. «Даже самым ярым сторонникам королевства на Капитолийском холме все сложнее оправдывать действия саудовского руководства», — отметил он в беседе с РБК. Представители Саудовской Аравии не выказывают должного желания снизить нарастающее вокруг Эр-Рияда давление, в частности, на встречу с инициаторами письма Трампа сенаторами Робертом Менендесом и Бобом Коркером саудовские дипломаты демонстративно пришли с большим опозданием, когда раздосадованный Менендес уже ушел, рассказал Сучков.

Впрочем, рассуждает эксперт, говорить о разрыве военно-политических отношений США и Саудовской Аравии пока преждевременно, но пока все развивается не в пользу Эр-Рияда. Последствия роста напряженности в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда неоднозначны, говорит Сучков. «Для России ситуация может обернуться как новыми возможностями, если США перегнут палку, а Саудовская Аравия захочет сыграть на «великодержавных противоречиях», так и их потерей, если в качестве «помилования» Вашингтон потребует помимо прочего сворачивания кооперации с Москвой по ВТС, поставкам С-400»​, — заключил он.

Вашингтон пытается найти выход из ситуации, не навредив своим ключевым интересам, считает эксперт Королевского института оборонных исследований (RUSI) Майкл Стефенс. «Именно с этим связаны разговоры о применении «а​кта Магнитского» — такое умеренное решение позволит США одновременно показать, что они что-то делают, но при этом не испортить двусторонние отношения», — написал он в Twitter.