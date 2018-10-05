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Десять лет без права восстановления
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Десять лет без права восстановления
Газета № 172 (2896) (0510) Экономика, 04 окт, 22:23
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Десять лет без права восстановления
МВФ назвал главные последствия кризиса 2008 года
Глобальный финансовый кризис произошел десять лет назад, но его последствия сохраняются, написал МВФ. Среди главных последствий — медленный экономический рост, увеличение государственных долгов и снижение рождаемости
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Спустя десять лет после банкротства американского банка Lehman Brothers в 2008 году большинство экономик так и не вернулось к докризисным траекториям роста. Это не удалось 60% экономик, которых не затронул банковский кризис, и 85% экономик, по которым он ударил, говорится в исследовании Международного валютного фонда (МВФ) в рамках октябрьского обзора «Перспективы мировой экономики» (*.pdf).

«Финансовый кризис 2008 года уходит корнями в предшествовавшую ему пятилетку ипотечного бума в США, — отметил МВФ. — Его последствия проявились по всему миру — от закрытых сборочных производств (так называемые макиладоры) в Мексике до реструктуризации региональных сбережений и сберегательных касс в Испании и затянувшейся безработицы среди мигрантов в дельте Жемчужной реки на юге Китая».

Другой важный аспект заключается в том, что экономики, которые понесли наибольшие потери в производительности и занятости на первом этапе кризиса, столкнулись с наибольшим ростом неравенства доходов. Именно эта тенденция может отчасти объяснить рост антиноменклатурных настроений, а также привлекательности протекционизма, говорится в докладе.

Длительный период сверхнизких процентных ставок в развитых экономиках способствовал нарастанию финансовой уязвимости, особенно за пределами регулируемого банковского сектора. Спустя десять лет после кризиса среднее отношение госдолга к ВВП выросло с 36 до 52%, отмечает МВФ.

Сокращение инвестиций

Слабая экономическая динамика повлияла на производство: производственная отдача в расчете на одного работника снижалась так же, как и совокупное производство, в результате чего сокращались и общие инвестиции. Уменьшение вложений стало следствием как недостаточного доступа к кредитным средствам, так и ослабления ожиданий будущего роста и доходности. К 2017 году траектория роста инвестиций в мире в среднем была на 25% ниже, чем она могла бы быть, не случись кризиса.

Сокращение инвестиций привело к уменьшению запаса капитала и замедлению темпов внедрения технологий. Почти 80% экономик, переживших банковский кризис, столкнулись с дефицитом капитала по сравнению с докризисным уровнем. У 65% экономик, которых банковский кризис миновал, запасы капитала оказались меньше, чем они могли бы быть при отсутствии кризиса.

Дополнительный ущерб бизнесу нанесло жесткое трудовое законодательство в некоторых странах: там, где защита работников от увольнения была выше, компании понесли больше убытков.

Степень подверженности внешним финансовым рискам также сыграла ключевую роль в распространении кризиса с развитых экономик на другие страны. Чем больше страны были вовлечены в мировые финансовые рынки (чем больше было соотношение их внешних активов и обязательств к ВВП) и чем больше они зависели от спроса со стороны развитых рынков, тем больше впоследствии сократился их ВВП.

Миграция и рождаемость

Кризис имеет долговременные последствия для потенциального роста в силу его воздействия на уровни рождаемости и миграцию, а также на неравенство в доходах. После кризиса уровни рождаемости во многих странах стали снижаться более резко, что будет тормозить рост рабочей силы.

Кроме того, после кризиса коэффициенты чистой миграции (иммиграция минус эмиграция) среди стран с развитой экономикой снизились, хотя в предшествующие кризису десятилетия они росли. Иными словами, приток мигрантов в развитые страны замедлился. В то же время сократилась эмиграция из бедных стран.

МВФ отмечает, что после кризиса увеличилось неравенство доходов, особенно там, где произошло значительное снижение производства и занятости. Рост безработицы, в свою очередь, мог заставить переосмыслить подход к браку и деторождению. Во время почти всех последних спадов в развитых экономиках женщины откладывали планы на рождение детей, что в итоге приводило к краткосрочному падению рождаемости по истечении кризиса.

Рождаемость также зависит от регулирования рынка труда. Так, с одной стороны, более высокие косвенные налоги на доходы пар до кризиса сдерживали рождаемость в краткосрочной перспективе, но, с другой стороны, увеличение семейных пособий и усиление гарантий занятости во время декрета, напротив, рождаемость стимулируют.

Автор: Олег Макаров.
Теги: МВФ , мировой кризис , глобальный кризис , кризис 2008 года , миграция
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