Точки невозврата

ЗаконопроектМинсельхоз предложил уничтожать непроданные в рознице товары с небольшим сроком годности

Минсельхоз подготовил свой вариант законопроекта о возврате ретейлерами непроданных товаров: сетям могут запретить возвращать поставщику продукты со сроком годности до 20 дней. Поправки не устраивают ни поставщиков, ни розницу

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Минсельхоз внес в правительство поправки к законопроекту депутата Госдумы Ирины Яровой о запрете ретейлерам возвращать непроданные товары поставщикам, сообщили РБК в пресс-службе министерства. Подготовить поправки к законопроекту ко второму чтению в Госдуме было поручено по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака. Свои предложения Минсельхоз обсуждал 24 сентября на совещании с представителями Минпромторга, торговых сетей и производителей продуктов.

Запрет на возврат продуктов Поправки в законы о развитии сельского хозяйства и закон о торговле внесла в Госдуму группа депутатов во главе с Ириной Яровой в январе 2018 года. Законопроект, цель которого — расширить доступ сельхозпроизводителей к рынкам сбыта, запрещает ретейлерам возвращать поставщикам продукты, не проданные по истечении определенного срока годности. Госдума приняла его в первом чтении 24 июля. У отдельных хлебопекарных предприятий в регионах возврат продукции достигает 50% от всей поставки, а у некоторых производителей мясной продукции — 30%, объясняли депутаты необходимость запрета на возврат в пояснительной записке к законопроекту. В правительстве указывали, что законопроект требует серьезной доработки ко второму чтению.

Минпромторг считает нецелесообразным менять закон о торговле и поправки Минсельхоза не поддерживает, следует из копии протокола совещания, которая есть у РБК. В пресс-службе Минпромторга факт совещания подтвердили, добавив, что ​излишнее регулирование торговой отрасли может негативно отразиться как на торговых сетях и производителях, так и в конечном счете на потребителях. Перед вторым чтением и базовый законопроект, и поправки к нему должны пройти процедуру оценки регулирующего воздействия, считают в Минпромторге.

Вариант Минсельхоза

Суть подготовленных Минсельхозом поправок в том, что ретейлерам будет запрещено возвращать поставщикам продукты со сроком годности до 20 дней включительно. О возврате товаров с более длительными сроками хранения производители и ретейлеры смогут договориться сами, если условия договора удовлетворяют интересы обеих сторон, уточнили в Минсельхозе.

Вариант депутатов

Свой вариант законопроекта ко второму чтению есть и у депутатов Госдумы. Их основным автором собеседники РБК называют Геннадия Онищенко. Он подтвердил, что работал над поправками.

Геннадий Онищенко (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Депутаты предлагают полностью запретить сетям возвращать социально значимые продукты со сроком годности до десяти дней кроме тех случаев, когда сам поставщик письменно просит о возврате. Перечень социально значимых продуктов закреплен постановлением правительства № 530 от 15 июля 2010 года, в него входят 24 позиции: хлеб, куриные яйца, питьевое молоко, сахарный песок, морковь, яблоки, несколько видов мяса и рыбы и т.д.

Порядок возврата остальных товаров по истечении срока их годности должно регулировать правительство, которое депутаты предлагают наделить соответствующими полномочиями.

Что говорят производители

Ни один из предложенных вариантов не сможет существенно улучшить ситуацию на рынке, сказал РБК Дмитрий Востриков, исполнительный директор Руспродсоюза (объединяет производителей и поставщиков продуктов питания). По его мнению, какой бы из предложенных вариантов ни был принят, расходы на его реализацию все равно лягут на плечи поставщиков «в виде скидок или снижения цены заказа как финансовой компенсации норм списания». Востриков указывает на риски: запреты могут спровоцировать рост цен и повлиять на закупочную политику сетей — они могут снизить объемы заказов. Для потребителя, по его словам, введение предлагаемого запрета сузит ассортимент.

С предложенным Минсельхозом условием — запретить возврат товаров со сроком хранения до 20 дней — под регулирование не попадет значительная часть продукции, сетует глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его словам, ряд отраслевых союзов, присутствовавших на совещании в Минсельхозе, предлагали расширить и запрет на возврат продуктов со сроком хранения как минимум 30 дней или даже 45.

Инициатива Минсельхоза несет риски для маленьких производителей, для которых часто единственный способ попасть на полку — согласиться на возврат, отметил предправления Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Андрей Даниленко. Он также отметил, что в ​молочной отрасли доля возврата продуктов не превышает 1%.

Что говорят ретейлеры

Запрет на возврат продуктов, предложенный в базовом законопроекте Ирины Яровой, вероятно, будет иметь негативные последствия для потребителей и поставщиков, считает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. По его словам, вариант Минсельхоза с запретом возврата продуктов со сроком хранения до 20 дней менее негативный, но он не лишен рисков, связанных с продажей этих продуктов. Среди возможных угроз — снижение объемов закупок, усложнение логистики для поставщика, который должен будет возить товар чаще малыми партиями, и отказ от продукции с низким спросом.

Любое ужесточение действующего законодательства нецелесообразно, заявил представитель «Ленты». Представитель «Магнита» предупредил, что в случае принятия законопроекта Яровой может сократиться ассортимент, снизиться товарооборот, возникнут сложности в продвижении новых товаров. Действующий с 2017 года добровольный отказ крупнейших ретейлеров возвращать хлеб показал, что к каждому поставщику необходим индивидуальный подход из-за особенностей логистики, производственного цикла, ассортиментной политики, напомнили в «Магните».

Для производителей критичны возвраты только скоропортящихся продуктов со сроком годности до десяти дней, в эту категорию попадает небольшой объем продукции от местных производителей (молокозаводов, хлебозаводов и мясокомбинатов), объяснил один из членов АКОРТ. По его словам, принятие поправок, предусматривающих запрет на возврат продуктов со сроком годности до 20 дней, может привести к тому, что сети резко — примерно на 20% — сократят их закупки, чтобы не тратить деньги на утилизацию значительного объема продукции.

Производители и сети могли бы заключать договоры поставки и обратного выкупа, при которых ретейлеры брали бы на себя 50% затрат поставщика на утилизацию продукта, предложил свой вариант решения проблемы собеседник РБК.​