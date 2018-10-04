Здоровые безработные выросли в цене

Правительство меняет коэффициенты обязательного медицинского страхования

Правительство решило изменить формулу расчета региональных взносов на обязательное медстрахование неработающих граждан. Это приведет к значительному росту расходов Москвы и Санкт-Петербурга, выяснил РБК

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Правительство предложило изменить расчет тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование (ОМС) за 80 млн неработающих россиян. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 29 сентября вместе с проектом бюджета Федерального фонда ОМС на предстоящие три года. Поправки в методику — первые за семь лет — приведут к росту бюджетных расходов Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей почти на 70 млрд руб. по сравнению с 2018 годом. Взносы в систему ОМС за неработающих (детей, студентов, пенсионеров, безработных) делают власти регионов.

Москва и Петербург заплатят вдвое больше

Региональный взнос на медстрахование одного неработающего по закону определяется как произведение базового, общего для всех тарифа 18 865 руб., коэффициента дифференциации (индивидуального для каждого региона) и коэффициента удорожания медицинских услуг (единый для всей страны, определяется ежегодно бюджетом ФФОМС). Правительство решило пересмотреть коэффициент дифференциации, который не менялся с 2012 года, и учитывать при его определении соотношение зарплаты в регионе и средней зарплаты в стране. «Предлагаемый подход позволит учесть особенности регионов, в которых заработная плата выше, чем в среднем по Российской Федерации, <...>» — Ленинградская область, Московская область, Москва, Санкт-Петербург, говорится в пояснительной записке к проекту.

Сейчас для этих регионов коэффициент дифференциации одинаковый — 0,3333. В результате поправок для Москвы он будет увеличен до 0,8196 (почти в 2,5 раза), для Петербурга — до 0,5965 (в 1,8 раза), для Московской области — до 0,52 (в 1,6 раза) и для Ленинградской области — до 0,4365 (в 1,3 раза). Кроме того, коэффициент удорожания медуслуг на 2019 год будет проиндексирован на прогнозный уровень инфляции (4,3%) и, соответственно, увеличится с 1,073 до 1,119, следует из проекта бюджета ФФОМС.

Как следствие, тариф взносов по ОМС в расчете на одного неработающего гражданина увеличится для Москвы с текущих 6,75 тыс. до 17,3 тыс. руб. (то есть более чем в 2,5 раза), для Санкт-Петербурга — с 6,75 тыс. до 12,6 тыс. руб., для Московской области — с 6,75 тыс. до 11 тыс. руб. и для Ленинградской области — с 6,75 тыс. до 9,2 тыс. руб., следует из расчетов РБК и подтверждается документом ФФОМС. РБК направил запрос в Минздрав.

Тариф снижается только для одного региона

Помимо изменения методики правительство актуализировало так называемые районные коэффициенты к зарплате, что затронет еще 33 региона (Тыва, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ и др.). В результате коэффициенты дифференциации снизились для 22 регионов, наиболее ощутимо — для Томской области. А из-за коэффициента удорожания медуслуг тариф увеличится для всех регионов, за исключением Томской области (минус 300 руб.).

Взносы на ОМС за неработающее население — постоянно растущая расходная статья региональных бюджетов. Если в 2012 году взнос всех регионов составил 299 млрд руб., то в 2018 году он достигнет 661 млрд руб. Регионы обязаны ежемесячно осуществлять платеж за неработающих в территориальный фонд ОМС. Значительный размер взносов «приводит к дефициту региональных бюджетов на финансовое обеспечение программ госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи в части оплаты медпомощи, не включенной в ОМС», отмечал Совет Федерации (*.pdf), а Счетная палата указывала на проблемы с методикой определения численности застрахованных неработающих граждан, из-за чего объем взносов на ОМС неработающего населения может считаться завышенным.

В 2019 году сумма взносов регионов за неработающих увеличится до 719,3 млрд руб., а весь рост будет обеспечен бюджетами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Так, взнос Москвы увеличится с 34 млрд руб. в 2018 году до 68,9 млрд руб., Московской области — с 24,5 млрд до 44,6 млрд руб., Петербурга — с 17,7 млрд до 30,6 млрд руб., Ленинградской области — с 5,4 млрд до 6,6 млрд руб.

Расходные обязательства могли бы вырасти еще больше, если бы не изменения методики персонифицированного учета для ОМС, принятые минувшим летом. Во-первых, из регистра застрахованных были исключены военнослужащие и приравненные к ним лица, во-вторых, численность неработающего населения теперь определяется на 1 января, а не на 1 апреля. В результате численность неработающих граждан, на базе которой рассчитывается сумма взносов, сократилась почти на 5 млн человек: если на 1 апреля 2017 года она составляла 85 млн человек (предыдущий бюджет ФФОМС), то на 1 января 2018 года — около 80 млн (нынешний проект бюджета). В том числе около 8 млн неработающих (10% общероссийского показателя) зарегистрированы в Москве и Московской области.

Освобождение регионов?

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее выступала с предложением освободить регионы от уплаты страховых взносов за неработающее население и перенести эти расходы на федеральный бюджет. «Платеж за неработающее население, консолидированный платеж в целом по России, уже стал превышать дотацию, которую отдает федеральный бюджет на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, то есть фактически идет переток через региональный бюджет в бюджет фонда ОМС», — говорила она в конце мая 2018 года. Весной 2017 года она оценивала общий объем таких платежей в 7% расходной части региональных бюджетов.

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в июне заявил, что Минфин согласен освободить региональные бюджеты от обязанности ежегодно выплачивать взносы в ФОМС за некоторые категории неработающих граждан (дети, пенсионеры). «Это значительный объем ресурсов — около 500 млрд руб. Для того чтобы обеспечить баланс между передаваемыми обязательствами регионам для реализации тех национальных задач, которые поставлены на предстоящий период президентом, мы готовы забрать эти полномочия на федеральный уровень и высвободить необходимые ресурсы для субъектов РФ», — говорил Силуанов.

Однако бюджет ФФОМС на 2019–2021 годы сформирован при условии сохранения обязанности регионов выплачивать взносы на ОМС неработающего населения. Более того, предлагается «особый порядок» вступления изменений в силу, так чтобы регионы могли платить за неработающих по новой методике уже с 2019 года, следует из пояснительной записки. РБК направил запрос в секретариат Голиковой и в Минфин России и получил противоречивые ответы. В секретариате вице-премьера не подтвердили планы освобождения регионов от взносов за неработающих, ответив: «Сейчас обсуждается другое решение». «Этот вопрос [передачи полномочий на федеральный уровень] пока обсуждается», — сообщили в Минфине.